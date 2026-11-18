മഞ്ചേരിയിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം പടരുന്നുtext_fields
മഞ്ചേരി: മഞ്ചേരിയിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം വ്യാപകമായി പടരുന്നു. എട്ടാം വാർഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റസ്റ്റാറൻറിലെ ജീവനക്കാർക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സ്ഥാപനം താൽക്കാലികമായി അടച്ചു. ഹോട്ടലിലെ ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ രോഗബാധയുള്ളതായി അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പും നഗരസഭ അധികൃതരും സംയുക്തമായി സ്ഥാപനത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ മാസം മുതൽ സ്ഥാപനത്തിലെ 17 തൊഴിലാളികൾക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം പടർന്നുപിടിച്ചതായി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം തുടരുന്നത് പൊതുജനങ്ങളിലേക്കും രോഗം പടരാൻ കാരണമാകുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിലയിരുത്തി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനായാണ് അടക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയത്. ഡെപ്യൂട്ടി ഡി.എം.ഒ, മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട്, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഓഫിസർ, മഞ്ചേരി നഗരസഭ ആരോഗ്യവിഭാഗം ക്ലീൻ സിറ്റി മാനേജർ, സീനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ എന്നിവർ പരിശോധനക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.