മാമോഗ്രാമോ അൾട്രാസൗണ്ടോ എംആർഐയോ? സ്തനാർബുദ പരിശോധനകളെക്കുറിച്ച് അറിയാം

മാമോഗ്രാമോ അൾട്രാസൗണ്ടോ എംആർഐയോ? സ്തനാർബുദ പരിശോധനകളെക്കുറിച്ച് അറിയാംtext_fields
സ്തനപരിശോധനക്കായി ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുമ്പോൾ മാമോഗ്രാം, അൾട്രാസൗണ്ട്, എംആർഐ എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും പരിശോധന നിർദേശിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ഓരോരുത്തർക്കും അനുയോജ്യമായ പരിശോധന എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നു? ഈ പരിശോധനകൾ ഓരോന്നും വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങൾക്കായാണ് നടത്തുന്നത്. സ്ത്രീയുടെ പ്രായം, സ്തനങ്ങളിലെ സാന്ദ്രത, ആരോഗ്യചരിത്രം, നിലവിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാണ് ഏത് പരിശോധന തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന്, അപ്പോളോ അഥീന വിമൻസ് കാൻസർ സെന്ററിലെ വിമൻസ് ഇമേജിങ് വിഭാഗം പ്രിൻസിപ്പൽ ലീഡായ ഡോ. ജ്യോതി അറോറ പറയുന്നത്.
മാമോഗ്രാം
സ്തനാർബുദം നേരത്തേ കണ്ടെത്താനുള്ള ലോ ഡോസ് എക്സ്-റേ പരിശോധനയാണിത്. സ്തനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൈക്രോകാൽസിഫിക്കേഷൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെറിയ കാൽസ്യം നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഈ പരിശോധന സഹായിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ മുഴകൾ രൂപപ്പെടുന്നതിനോ, സ്പർശിച്ച് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതിനോ വളരെ മുമ്പുതന്നെ ഇവ സ്തനാർബുദത്തിന്റെ ആദ്യകാല സൂചനയായേക്കാം.
നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ പ്രകാരം, കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ മാമോഗ്രാം പരിശോധന നടത്തുന്നത് സ്തനാർബുദം മൂലമുള്ള മരണസാധ്യത കുറക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് 40 മുതൽ 74 വയസ്സുവരെയുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഇത് ഗുണകരമാണ്. രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത സ്ത്രീകളിൽ സ്തനാർബുദം നേരത്തേ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പ്രധാന പരിശോധനയായി മാമോഗ്രാം തുടരുന്നതിന്റെ കാരണവും ഇതാണ്.
എന്നാൽ സ്തനങ്ങളിലെ സാന്ദ്രത, ഈ പരിശോധനയുടെ ഒരു പരിമിതിയാണ്. സ്തനങ്ങളിൽ കൊഴുപ്പ്, പേശീകലകളും, ഗ്രന്ഥികളും, നാരുകളുള്ള കലകളും, അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മാമോഗ്രാമിൽ കൊഴുപ്പ് കറുത്ത നിറത്തിലും,സാന്ദ്രമായ പേശീകലകളും മിക്ക അർബുദങ്ങളും വെളുത്ത നിറത്തിലുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ പേശീകലകൾക്കിടയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അർബുദം കണ്ടെത്താൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം.
പല ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക്, സ്തനങ്ങളിലെ സാന്ദ്രത കൂടുതലായതിനാൽ മാമോഗ്രാം മാത്രം ചിലപ്പോൾ മതിയാകില്ല. ഇതിനുള്ള പരിഹാരമായി 3ഡി മാമോഗ്രാം അഥവാ ടോമോസിന്തസിസ് എന്ന നൂതന പരിശോധന ഉപയോഗിക്കാം. സ്തനങ്ങളുടെ നേർത്ത പാളികളായുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനാൽ സാന്ദ്രമായ പേശീകലകൾക്കിടയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഴകൾ കണ്ടെത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് ഡോ. ജ്യോതി അറോറ വിശദീകരിച്ചു.
അൾട്രാസൗണ്ട്
മുഴകളുടെ സ്വഭാവം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന പരിശോധനയാണ് അൾട്രാസൗണ്ട്. ഇതിൽ റേഡിയേഷനില്ലാത്ത ശബ്ദതരംഗങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഗർഭിണികൾക്കും ചെറുപ്പക്കാരായ സ്ത്രീകൾക്കും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഡോ. ജ്യോതി അറോറ പറഞ്ഞു.
സ്തനങ്ങളിലെ മുഴകൾ ദ്രാവകം നിറഞ്ഞ സിസ്റ്റുകളാണോ അതോ ഖരരൂപത്തിലുള്ള മുഴകളാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഈ പരിശോധന സഹായിക്കുന്നു. സാധാരണയായി അപകടസാധ്യത കുറഞ്ഞ ദ്രാവകം നിറഞ്ഞ സിസ്റ്റുകളും കൂടുതൽ പരിശോധന ആവശ്യമായ ഖരമുഴകളും വേർതിരിച്ചറിയാൻ ഇതിലൂടെ കഴിയും.
അതുകൊണ്ടാണ് 30-40 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് സ്തനങ്ങളിൽ മുഴ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ആദ്യ പരിശോധനയായി അൾട്രാസൗണ്ട് നിർദേശിക്കുന്നത്. സ്തനങ്ങളിലെ പേശീകലകൾക്ക് കട്ടി കൂടുതലുള്ളവരിൽ മാമോഗ്രാമിനൊപ്പവും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബയോപ്സിക്കായി സ്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെറിയ കോശസാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ സൂചി കൃത്യമായ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാനും അൾട്രാസൗണ്ട് സഹായിക്കുന്നു.
അൾട്രാസൗണ്ടിന് ചില പരിമിതികളുമുണ്ടെന്ന് ഡോ. അറോറ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മൈക്രോകാൽസിഫിക്കേഷൻസ് പോലുള്ള ചെറിയ കാൽസ്യം നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഈ പരിശോധനക്ക് പരിമിതികളുണ്ട്. കൂടാതെ പരിശോധന നടത്തുന്ന വ്യക്തിയുടെ വൈദഗ്ധ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇതിന്റെ ഫലങ്ങൾ. അപകടസാധ്യതയില്ലാത്ത ചില മാറ്റങ്ങൾ പോലും സംശയാസ്പദമായി കണ്ടെത്താൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അനാവശ്യ ആശങ്കകൾക്കും കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്കും ഇത് കാരണമായേക്കാം.
എംആർഐ
കൂടുതൽ വിശദമായ പരിശോധനയാണ് മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിങ് (MRI). ഇതിൽ ശക്തമായ കാന്തികശക്തിയും റേഡിയോ തരംഗങ്ങളുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവയിൽ റേഡിയേഷൻ ഇല്ല. കോൺട്രാസ്റ്റ് ഡൈ കുത്തിവെച്ചശേഷം സ്തനങ്ങളിലെ രക്തയോട്ടം വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും. അർബുദ കോശങ്ങൾ അസാധാരണമായ രക്തക്കുഴലുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ എംആർഐ ചിത്രങ്ങളിൽ അവ വ്യക്തമായി കാണപ്പെടും. മാമോഗ്രാം, അൾട്രാസൗണ്ട് എന്നിവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ എംആർഐക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഡോ. ജ്യോതി അറോറ വിശദീകരിച്ചു.
ബി.ആർ.സി.എ ജീനിലെ മാറ്റങ്ങളുള്ളവരും കുടുംബത്തിൽ ശക്തമായ സ്തനാർബുദ പാരമ്പര്യമുള്ളവരും ഉൾപ്പെടെ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ പരിശോധന പ്രയോജനകരമാണ്. സ്തനാർബുദം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ രോഗം എത്രത്തോളം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനും മറ്റേ സ്തനത്തിൽ അർബുദമുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാനും ശസ്ത്രക്രിയ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും എംആർഐ സഹായിക്കുന്നു. മറ്റ് പരിശോധനകളിലൂടെ വ്യക്തമായ വിവരം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലും, സ്കാനുകളിൽ വ്യക്തമായി കാണാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ബയോപ്സിക്കായി സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നതിനും എംആർഐയുടെ സഹായം തേടാറുണ്ട്.
എന്നാൽ എംആർഐ പരിശോധനയിൽ അപകടസാധ്യതയില്ലാത്ത മാറ്റങ്ങൾ പോലും സംശയാസ്പദമായി കണ്ടെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ എല്ലാ സ്ത്രീകളിലും പതിവ് പരിശോധനയ്ക്കായി ഇത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ചെലവ് കൂടുതലാണെന്നതും കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടിവരുന്നുവെന്നതും മറ്റ് പരിമിതികളാണ്. ചില ഇംപ്ലാന്റുകൾ ഉള്ളവർക്കും ഗുരുതരമായ വൃക്കരോഗമുള്ളവർക്കും എംആർഐ പരിശോധന അനുയോജ്യമാകണമെന്നില്ല.
പരിശോധനകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
സ്ത്രീയുടെ പ്രായവും ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും അനുസരിച്ചാണ് പരിശോധന തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് ഡോ.അറോറ പറഞ്ഞു. 40 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് സാധാരണയായി മാമോഗ്രാമും, ചെറുപ്പക്കാരിൽ സ്തനത്തിൽ മുഴയുണ്ടെങ്കിൽ അൾട്രാസൗണ്ടും നിർദേശിക്കാറുണ്ട്. ബി.ആർ.സി.എ ജീൻ മാറ്റമുള്ളവർക്ക് മാമോഗ്രാമും എംആർഐയും ആവശ്യമായി വരാം. സ്തനാർബുദം സ്ഥിരീകരിച്ചവർക്ക് രോഗത്തിന്റെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കാൻ മൂന്ന് പരിശോധനകളും വേണ്ടിവന്നേക്കാം.
സ്വയം പരിശോധന തെരഞ്ഞെടുക്കരുതെന്നും, വ്യത്യസ്തമായ പരിശോധന ഡോക്ടർ നിർദേശിച്ചാൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും ഡോ. ജ്യോതി അറോറ പറഞ്ഞു. കുടുംബത്തിലെ രോഗചരിത്രം ഡോക്ടറോട് വ്യക്തമാക്കുകയും സ്തനങ്ങളിലെ പേശീകലകളുടെ കട്ടിയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിയുകയും വേണം. നേരത്തേ സ്കാൻ സാധാരണ നിലയിലായിരുന്നാലും പുതിയ മുഴ, മുലക്കണ്ണിൽ നിന്നുള്ള സ്രവം, ചർമത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ അവഗണിക്കരുത്. ഒരു പരിശോധനകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കണ്ടെത്താനാകില്ലെന്നും ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും അവർ ഓർമിപ്പിച്ചു.
ഏറ്റവും നൂതനമായ പരിശോധനയല്ല പ്രധാനം, മറിച്ച് പരിചയസമ്പന്നനായ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ,അനുയോജ്യമായ പരിശോധന നടത്തുകയാണ് വേണ്ടത്.