ജില്ലയിൽ പുരുഷന്മാരില്‍ ശ്വാസകോശ അർബുദം കൂടുന്നു

ജില്ലയിൽ പുരുഷന്മാരില് ശ്വാസകോശ അർബുദം കൂടുന്നുtext_fields
കണ്ണൂർ: ജില്ലയിൽ പുരുഷന്മാരില് ശ്വാസകോശ അർബുദം കൂടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ആമാശയം, മലാശയം, പ്രോസ്റ്റേറ്റ്, കരള് എന്നിവിടങ്ങളിലെ അര്ബുദങ്ങളും പുരുഷന്മാരില് കൂടി വരുന്നു. മലബാര് കാന്സര് സെന്ററിന്റെ 2015-2020 കാലയളവിലെ കണക്കിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കണ്ണൂര് ജില്ലയില് പുരുഷന്മാരില് ശ്വാസകോശാര്ബുദം കൂടുതലാണെന്നും ഇതിന്റെ കാരണങ്ങള് കണ്ടെത്തുന്നതിന് ശാസ്ത്രീയമായ പഠനം ആവശ്യമാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.സ്ത്രീകളില് സ്തനാര്ബുദമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.
ശ്വാസകോശ അര്ബുദം, അണ്ഡാശയ കാന്സര്, ഗര്ഭാശയ കാന്സര്, തൈറോയ്ഡ് കാന്സര് എന്നിവയും സ്ത്രീകളില് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു. മലബാര് കാന്സര് സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തില് കണ്ണൂര് ജില്ലയില് നടന്നു വരുന്ന ജനസംഖ്യാധിഷ്ഠിത അര്ബുദ രജിസ്ട്രിയുടെ ഉപദേശക സമിതി യോഗത്തിലാണ് കണക്കുകൾ.
ജില്ലയിലെ സ്ത്രീകളില് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് അര്ബുദങ്ങളില് ശ്വാസകോശാര്ബുദം ഉള്പ്പെടുന്നുവെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അപേക്ഷിച്ച് ഗര്ഭാശയഗള കാന്സര് കുറഞ്ഞുവരുന്നതായും റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നു. എ.ഡി.എം കെ. ബാലഗോപാലന്റെ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ജില്ല മെഡിക്കല് ഓഫിസര് ഡോ. ആര്. വിവേക് കുമാര്, സാമൂഹ്യനീതിവകുപ്പ് ഓഫിസര് പി. ബിജു, കണ്ണൂര് ഗവ. മെഡിക്കല് കോളേജ് പ്രിന്സിപ്പല് ഡോ. സൈറു ഫിലിപ്പ്, മലബാര് കാന്സര് സെന്റര് ഡയറക്ടര് ഡോ. സതീശന് ബാലസുബ്രമണ്യം തുടങ്ങിയവര് യോഗത്തില് പങ്കെടുത്തു.