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    ജില്ലയിൽ പുരുഷന്മാരില്‍ ശ്വാസകോശ അർബുദം കൂടുന്നു

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    ജില്ലയിൽ പുരുഷന്മാരില്‍ ശ്വാസകോശ അർബുദം കൂടുന്നു
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    ക​ണ്ണൂ​ർ: ജി​ല്ല​യി​ൽ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രി​ല്‍ ശ്വാ​സ​കോ​ശ അ​ർ​ബു​ദം കൂ​ടു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ആ​മാ​ശ​യം, മ​ലാ​ശ​യം, പ്രോ​സ്റ്റേ​റ്റ്, ക​ര​ള്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ര്‍ബു​ദ​ങ്ങ​ളും പു​രു​ഷ​ന്മാ​രി​ല്‍ കൂ​ടി വ​രു​ന്നു. മ​ല​ബാ​ര്‍ കാ​ന്‍സ​ര്‍ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ 2015-2020 കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ ക​ണ​ക്കി​ലാ​ണ് ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മ​റ്റു സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ജി​ല്ല​യി​ല്‍ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രി​ല്‍ ശ്വാ​സ​കോ​ശാ​ര്‍ബു​ദം കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ന്നും ഇ​തി​ന്റെ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ പ​ഠ​നം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.സ്ത്രീ​ക​ളി​ല്‍ സ്ത​നാ​ര്‍ബു​ദ​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ലാ​യി റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ശ്വാ​സ​കോ​ശ അ​ര്‍ബു​ദം, അ​ണ്ഡാ​ശ​യ കാ​ന്‍സ​ര്‍, ഗ​ര്‍ഭാ​ശ​യ കാ​ന്‍സ​ര്‍, തൈ​റോ​യ്ഡ് കാ​ന്‍സ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​യും സ്ത്രീ​ക​ളി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്നു. മ​ല​ബാ​ര്‍ കാ​ന്‍സ​ര്‍ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ന​ട​ന്നു വ​രു​ന്ന ജ​ന​സം​ഖ്യാ​ധി​ഷ്ഠി​ത അ​ര്‍ബു​ദ ര​ജി​സ്ട്രി​യു​ടെ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ.

    ജി​ല്ല​യി​ലെ സ്ത്രീ​ക​ളി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട അ​ഞ്ച് അ​ര്‍ബു​ദ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ശ്വാ​സ​കോ​ശാ​ര്‍ബു​ദം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഗ​ര്‍ഭാ​ശ​യ​ഗ​ള കാ​ന്‍സ​ര്‍ കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന​താ​യും റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. എ.​ഡി.​എം കെ. ​ബാ​ല​ഗോ​പാ​ല​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജി​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ഡോ. ​ആ​ര്‍. വി​വേ​ക് കു​മാ​ര്‍, സാ​മൂ​ഹ്യ​നീ​തി​വ​കു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ പി. ​ബി​ജു, ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ളേ​ജ് പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ ഡോ. ​സൈ​റു ഫി​ലി​പ്പ്, മ​ല​ബാ​ര്‍ കാ​ന്‍സ​ര്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഡോ. ​സ​തീ​ശ​ന്‍ ബാ​ല​സു​ബ്ര​മ​ണ്യം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.


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    News Summary - Lung cancer rates are increasing among men in the district
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