ഹാർട്ട് അറ്റാക് പോലെ കാലിന് അറ്റാക്കോ?; ഹൃദയവും കാലും തലച്ചോറും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകും പ്രമേഹംtext_fields
പെട്ടന്ന് കൈകാലുകൾ നിശ്ചലമാവുന്ന അവസ്ഥ ഇന്ന് ധാരളം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഹൃദയാഘാതം പ ലെ തന്നെ കൈകാലുകൾക്ക് ആഘാതം(ലിംബ് അറ്റാക്ക്). ഹൃദയാഘാതം പോലെ തന്നെ, കൈകാലുകളിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം പെട്ടെന്ന് തടസ്സപ്പെടുന്ന അതീവ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയെയാണ് 'ലിംബ് അറ്റാക്ക്' (Limb Attack / Acute Limb Ischemia) എന്ന് പറയുന്നത്.
ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള രക്തക്കുഴലുകളിൽ തടസ്സമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതുപോലെ, കാലുകളിലേക്കോ കൈകളിലേക്കോ രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന ധമനികളിൽ (Arteries) പെട്ടെന്ന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണിതെന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ കാർഡിയോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. രാജേഷ് ഗോപാലൻ നായർ പറഞ്ഞു. ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിലെന്നപോലെ തന്നെ ലിംബ് അറ്റാക്കും വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണണം. സമയം പ്രാധാമാണ്. രക്തയോട്ടം നിലച്ച് 4 മുതൽ 6 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തെ കോശങ്ങളും ഞരമ്പുകളും നശിച്ചുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് പിന്നീട് കൈയോ കാലോ മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ട
ഡോ. രാജേഷിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പൂർണ രൂപം:
ഹാർട്ട് അറ്റാക് പോലെ കൈകാലിന് അറ്റാക്കോ?
ഹൃദയാഘാതം (Heart Attack) പോലെ തന്നെ, കൈകാലുകളിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം പെട്ടെന്ന് തടസ്സപ്പെടുന്ന അതീവ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയെയാണ് 'ലിംബ് അറ്റാക്ക്' (Limb Attack / Acute Limb Ischemia) എന്ന് പറയുന്നത്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള രക്തക്കുഴലുകളിൽ തടസ്സമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതുപോലെ, കാലുകളിലേക്കോ കൈകളിലേക്കോ രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന ധമനികളിൽ (Arteries) പെട്ടെന്ന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണിത്.
പ്രധാന കാരണങ്ങൾ
1.രക്തക്കുഴലുകളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടി (Atherosclerosis) പെട്ടെന്ന് രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നത് മൂലം രക്തയോട്ടം പൂർണ്ണമായി നിലയ്ക്കുന്നു. ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ പ്രമേഹം, പുകവലി, ഉയർന്ന രക്ത സമ്മർദം, ഉയർന്ന കൊളസ്റ്ററോൾ അളവ് തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ ആണ്.
2.മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തടസ്സം (Embolism)- ഹൃദയത്തിലോ മറ്റ് വലിയ രക്തക്കുഴലുകളിലോ ഉണ്ടാകുന്ന രക്തക്കട്ടകൾ രക്തത്തിലൂടെ ഒഴുകിവന്ന് കാലിലെ ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകളിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്നത്.
3. അപകടങ്ങൾ (Trauma)- കൈകാലുകൾക്ക് ഏൽക്കുന്ന ആഘാതം മൂലം രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നത്.
തിരിച്ചറിയാനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ (6 P's)
വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ "6 P" എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്:
1. അസഹനീയമായ വേദന (Pain)-വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ പോലും കാലിലോ കൈയിലോ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന കഠിനമായ വേദന.
2. വിളർച്ച (Pallor)-രക്തയോട്ടം കുറയുന്നത് മൂലം ആ ഭാഗത്തെ ചർമ്മം വിളറുകയോ നീല നിറമാവുകയോ ചെയ്യുക.
3. നാഡിമിടിപ്പ് ഇല്ലാതിരിക്കുക (Pulselessness)-കാലിലെയോ കൈയിലെയോ നാഡിമിടിപ്പ് (Pulse) അറിയാൻ കഴിയാതെ വരിക.
4. തണുപ്പ് (Poikilothermia)-ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ആ കൈക്കോ കാലിനോ അമിതമായ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുക.
5. തരിപ്പും മരവിപ്പും (Paresthesia)-സൂചി കുത്തുന്നതുപോലെയുള്ള തരിപ്പോ സ്പർശനശേഷി നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയോ ഉണ്ടാവുക.
6. ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെടുക (Paralysis)-വിരലുകളോ കാലോ അനക്കാൻ കഴിയാതെ വരിക (ഇത് രോഗം മൂർച്ഛിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്).
എന്തുകൊണ്ട് ഇത് അടിയന്തര സാഹചര്യമാകുന്നു?
ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിലെന്നപോലെ, ലിംബ് അറ്റാക്കിലും സമയത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. രക്തയോട്ടം നിലച്ച് 4 മുതൽ 6 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തെ കോശങ്ങളും ഞരമ്പുകളും നശിച്ചുപോകാൻ (Gangrene) സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് പിന്നീട് കൈയോ കാലോ മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ട (Amputation) അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതാണ്.
പെട്ടെന്നുള്ള തടസ്സത്തിന് (acute limb ischemia) മരുന്നുകൊണ്ടുള്ള ചികിത്സ(thrombolysis), catheter interventions, വാസ്കുലാർ സർജൻമാർ Fogarty catheter ഉപയോഗിച്ച് തടസ്സം നീക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദിവസങ്ങളോ മാസങ്ങളോ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കിന് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി, കാലിലെ ധമനിയുടെ ബൈപാസ് ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങി ചികിത്സകൾ ചെയ്യുന്നത് മരുന്നുകൊണ്ട് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആണ്. പക്ഷേ ഈ ചികിത്സകൾ ഇപ്പോഴും ഫലവത്താകണം എന്നില്ല. കാല് മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന limb amputation വേണ്ടി വന്നേക്കാം.
രോഗം വരാതെ നോക്കണം.
ഷുഗർ എങ്ങനെ എന്ന് ഒരാളോട് ചോദിക്കൂ! ഉത്തരം കേൾക്കാം, കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടർ, ഇപ്പോ 230 മാത്രമേ ഉള്ളൂ , നേരത്തേ 400 ആയിരുന്നു!!
എന്താണ് ഷുഗർ strict ആയി കണ്ട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ? AACE യുടെ മാനന്ദണ്ഡ പ്രകാരം FBS 110 ഇൽ താഴെ, PPBS 140 ഇൽ താഴെ, HbA1C 6.5 ഇന് താഴെ എന്നതാണ്.
ADA യുടെ സ്റ്റാഡേർഡ് അപ്പ്രോച്ച് പ്രകാരം ഇതു 130, 180, 7.0% എന്നിങ്ങനെ ആണ്.നാട്ടുകാർക്ക് 220 ഒക്കെ വല്യ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഷുഗർ!. ഹാർട്ടും കാലും തലച്ചോറും(സ്ട്രോക്ക്) ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകും ഈ നശിച്ച പ്രമേഹം എന്ന അസുഖം, സൂക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതു പൂർണമായി നിങ്ങളുടെ കൺട്രോളിൽ നിർത്താവുന്ന അസുഖവും.