മഞ്ചേരിയിലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചവർക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം: 35 പേർക്ക് രോഗബാധ, 17 ജീവനക്കാർക്കും സ്ഥിരീകരണംtext_fields
മലപ്പുറം: മലപ്പുറം മഞ്ചേരിയിലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചവർക്കും ജീവനക്കാർക്കും മഞ്ഞപ്പിത്തം പടർന്നുപിടിച്ച സംഭവം വലിയ ആശങ്കക്ക് ഇടയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മഞ്ചേരിയിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച 35 പേർക്കാണ് ഇതുവരെ മഞ്ഞപ്പിത്തം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിൽ ഹോട്ടലിലെ 17 ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നത് സ്ഥിതിഗതികളുടെ ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്നു. രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഹോട്ടൽ താത്കാലികമായി അടച്ചുപൂട്ടി.
ആദ്യം ഹോട്ടലിലെ ജീവനക്കാർക്കാണ് രോഗബാധയുണ്ടായത് എന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചവരിൽ പലർക്കും പനിയും മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന്റെ മറ്റ് രോഗലക്ഷണങ്ങളും കണ്ടുതുടങ്ങി. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനകളിലാണ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച 18 പേർക്ക് കൂടി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെയാണ് ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 35 ആയി ഉയർന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ നവംബർ 15 വരെയുള്ള ഒരു മാസക്കാലയളവിൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചവർക്കാണ് നിലവിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച മറ്റ് ആളുകളെയും കണ്ടെത്താനും, അവർക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളോ രോഗലക്ഷണങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുമുള്ള അടിയന്തര നടപടികൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ഊർജ്ജിത പരിശോധനകളും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടരുകയാണ്. ശുചിത്വമില്ലായ്മയോ മലിനമായ വെള്ളത്തിന്റെ ഉപയോഗമോ ആകാം രോഗം ഇത്രയധികം ആളുകളിലേക്ക് പടരാൻ കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മഞ്ചേരി നഗരസഭാ പരിധിയിലെ മറ്റ് ഹോട്ടലുകളിലും ഭക്ഷണശാലകളിലും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കർശന പരിശോധനകൾ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങൾ ഭക്ഷണശാലകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.