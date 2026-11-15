നിങ്ങളുടെ കുട്ടി അമിത ദാഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ ശ്രദ്ധക്കണം, കാരണം ഇതാ...text_fields
വീടിനു പുറത്ത് വെയിലത്ത് കളിച്ചു വന്ന് കുട്ടി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അധികം ചോദിക്കുന്നത് തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ തുടർച്ചയായുള്ള അമിതമായ ദാഹം രക്ഷിതാക്കൾ നിസ്സാരമായി കാണരുതെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു. കുട്ടികളിൽ പ്രമേഹത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഇതിനെ കണക്കാക്കാം. മിക്ക കേസുകളിലും മാതാപിതാക്കൾ ഇതിനെ കുട്ടികളുടെ സാധാരണ പെരുമാറ്റമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്.
പ്രമേഹം കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്?
ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹം കുട്ടികളിൽ വളരെ വ്യാപകമാണ്. ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹം ബാധിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദനം പൂർണ്ണമായി നിലയ്ക്കുന്നു. അതിനാൽ, രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കും. തുടർന്ന്, വൃക്കകൾ മൂത്രത്തിലൂടെ ശരീരത്തിലെ അധിക പഞ്ചസാരയെ പുറന്തള്ളാൻ തുടങ്ങും. തൽഫലമായി, ധാരാളം വെള്ളം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുകയും കുട്ടിക്ക് അമിതമായ ദാഹം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അധിക പഞ്ചസാര കാരണം വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം വർധിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി, ദാഹം അനുഭവപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള മൂത്രമൊഴിക്കൽ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാതെ വരും.
കുട്ടികൾ പകൽ സമയത്ത് തുടർച്ചയായി ബാത്റൂമിൽ പോകുന്നതും രാത്രിയിൽ പലതവണ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ ഉണരുന്നതും മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കുട്ടികൾ മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ ആയി കിടക്കയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കാതെ ശീലിച്ചതിന് ശേഷം, പെട്ടെന്നും അപ്രതീക്ഷിതമായും വീണ്ടും കിടക്കയിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചു തുടങ്ങുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ലക്ഷണം. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ചെറിയ കുട്ടികളുടെയും ഡയപ്പറുകൾ സാധാരണയേക്കാൾ കൂടുതൽ തവണ മാറ്റേണ്ടി വരുന്ന രീതിയിലുള്ള അസാധാരണമായ നനവ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടേക്കാം.
മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾ
കുട്ടി എപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, കാരണം വ്യക്തമാകാതെ പെട്ടെന്ന് ശരീരഭാരം കുറയുന്നതാണ് പ്രമേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷണം. ഇൻസുലിന്റെ അഭാവം മൂലം ശരീരം പഞ്ചസാര ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം കൊഴുപ്പും പേശി കലകളും എരിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ പ്രശ്നമുള്ള ഒരു കുട്ടി എപ്പോഴും ഭക്ഷണത്തിനായി വെമ്പൽ കൊണ്ടിരിക്കുമെങ്കിലും, എത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും അവർക്ക് സംതൃപ്തി ലഭിക്കില്ല.
വയറുനിറയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പോലും അവർ പലപ്പോഴും ക്ഷീണിതരും ദേഷ്യക്കാരുമായി മാറിയേക്കാം. അതിനാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഉടൻതന്നെ അവരെ ഒരു വിദഗ്ധന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക. ഡോക്ടറെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടികളിലെ പ്രമേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ചില ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കിയേക്കാം.
ഉദാഹരണത്തിന്, ഡയബറ്റിക് കീറ്റോസിഡോസിസ്. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വളരെ അധികമാകുമ്പോൾ കൊഴുപ്പ് വിഘടിക്കുകയും, അതുവഴി കീറ്റോണുകൾ എന്ന അമ്ലങ്ങൾ രക്തത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ അസറ്റോണിന്റെ മണമുള്ള ശ്വാസം, വയറുവേദനയും ഛർദ്ദിയും, കനത്തതും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ ശ്വസനം, മയക്കം, ആശയക്കുഴപ്പം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. ഇത് പനിയോ അണുബാധയോ ആണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാമെന്നതിനാൽ, കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോകുന്നതുവരെ മാതാപിതാക്കൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിച്ചേക്കാം.
ഈ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തുന്നത് സങ്കീർണതകൾ തടയാനും കുട്ടിയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും വളരെ പ്രധാനമാണ്. കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ ദാഹം കാണുമ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. കാരണം അമിതമായ ദാഹത്തോടൊപ്പം ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള മൂത്രമൊഴിക്കൽ, കിടക്കയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കൽ, ശരീരഭാരം കുറയൽ, അസാധാരണമായ ക്ഷീണം തുടങ്ങിയ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇത് മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇതിനുപുറമെ, പ്രമേഹം എന്നത് ധാരാളം മധുരം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ആരുടെയും തെറ്റുകൊണ്ടുണ്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നല്ല. ഇൻസുലിൻ നിയന്ത്രണത്തിലെ നിലവിലെ പുരോഗതി, കൃത്യമായ പോഷകാഹാരം, വ്യായാമം എന്നിവയിലൂടെ പ്രമേഹം ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്കും മറ്റ് കുട്ടികളെപ്പോലെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനും കളിയിൽ ഏർപ്പെടാനും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും സാധിക്കും.