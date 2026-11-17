ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്ക് ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒയിൽ പരിശീലനംtext_fields
ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കുന്ന മരുന്നുകൾക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ വിപണിയുണ്ട്. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ജനറിക് മരുന്നുകളും വാക്സിനുകളും ലഭ്യമാക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ. എന്നാൽ മരുന്നുകളുടെ ഗുണനിലവാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഉയരുന്നത് ഈ മേഖലയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിയാണ്. പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്ക് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ജനീവയിലുള്ള ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ) ആസ്ഥാനത്ത് പരിശീലനം നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ.
2027 ഫെബ്രുവരി 16 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന പരിശീലനത്തിൽ കേന്ദ്ര മരുന്ന് നിയന്ത്രണ അതോറിറ്റിയായ സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷനിലെ (സി.ഡി.എസ്.സി.ഒ) ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അവസരം ലഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഏകദേശം ആറുമാസം നീളുന്ന പരിശീലനത്തിൽ ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒയുടെ മരുന്ന് മുൻകൂർ യോഗ്യതാ പരിശോധനാ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് പങ്കാളികളാകാനും അവസരമുണ്ടാകും.
ആറുമാസം നീളുന്ന പ്രായോഗിക പരിശീലനം
ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒയുടെ പ്രീക്വാളിഫിക്കേഷൻ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തനരീതികൾ അടുത്തറിയുകയാണ് പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. മരുന്നുകളുടെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തൽ, നിർമാണശാലകളിലെ പരിശോധന, രേഖകളുടെ സൂക്ഷ്മമായ വിലയിരുത്തൽ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പിന്തുടരുന്ന രീതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇതിലൂടെ കഴിയും.ഇത് ക്ലാസ് മുറികളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന പരിശീലനമല്ല. ജനീവയിലെ ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ സംഘത്തോടൊപ്പം ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രായോഗിക പരിചയം നേടാനാണ് അവസരം.
പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഈ അറിവ് ഇന്ത്യയിലെ പരിശോധനാ സംവിധാനത്തിലും സഹപ്രവർത്തകർക്കിടയിലും പങ്കുവെക്കാനാകും.ഇത്തരം പരിശീലനങ്ങൾ ദേശീയ മരുന്ന് നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളുടെ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. കുറഞ്ഞതും ഇടത്തരവുമായ വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ മരുന്ന് നിയന്ത്രണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായി ജനീവയിൽ റൊട്ടേഷനൽ ഫെലോഷിപ്പുകൾ നൽകിവരുന്നുണ്ട്.
നിലവിലെ പരിശീലനത്തിനായി മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായാണ് വിവിധ വാർത്താ ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ലഭ്യമായ വിവരം. ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒയുടെ ക്ഷണം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് സിഡിഎസ്സിഒ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.ഫാർമസി അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുള്ളവർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യത നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പഠന പ്ലാറ്റ്ഫോമായ സക്ഷം പോർട്ടലിലെ 13 ഓൺലൈൻ പരിശീലന മൊഡ്യൂളുകളും പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു.തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി 90 മിനിറ്റിൽ 100 ചോദ്യങ്ങളുള്ള എഴുത്തുപരീക്ഷയും തുടർന്ന് അഭിമുഖവും നടത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.ഇന്ത്യയിലെ മരുന്നുകളുടെ ഗുണനിലവാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾക്ക് പിന്നിൽ ചില ഗൗരവകരമായ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. 2022-ൽ ഗാംബിയയിലും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലും ഇന്ത്യൻ നിർമിത ചുമ സിറപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും വ്യാജമോ നിലവാരമില്ലാത്തതോ ആയ സിറപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളുടെ മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ മരുന്ന് കയറ്റുമതി മേഖലയ്ക്കും രാജ്യത്തെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിനും കൂടുതൽ പരിശോധനയും ഉത്തരവാദിത്തവും ആവശ്യമാണെന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്നതാണ്.മരുന്നുകളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ഏജൻസികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. പുതിയ മരുന്നുകളുടെ അംഗീകാരം, ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രണം തുടങ്ങിയ ചുമതലകൾക്കൊപ്പം സംസ്ഥാന മരുന്ന് നിയന്ത്രണ വകുപ്പുകളുമായി ഏകോപനവും സി.ഡി.എസ്.സിഒയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മരുന്നുകളുടെ നിർമാണം, വിതരണം, വിൽപ്പന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനകളിലും സംസ്ഥാന ഏജൻസികൾക്ക് നിർണായക പങ്കുണ്ട്.സംസ്ഥാനതല പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ കുറവും പരിമിതമായ വിഭവങ്ങളും വെല്ലുവിളികളാണെന്ന് മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതായി റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. അതിനാൽ അന്താരാഷ്ട്ര പരിശീലനം മാത്രം മതിയാകില്ല; രാജ്യത്തിനകത്തെ പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ ജീവനക്കാരും സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒയുടെ പരിശീലനം ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര പരിശോധനാ രീതികൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ മരുന്ന് വ്യവസായത്തിന്റെ ആഗോള വിശ്വാസ്യത നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഈ പരിശീലന നീക്കം ഒരു പ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.