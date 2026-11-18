പക്ഷിപ്പനി പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യ; രാജ്യത്തെ ആദ്യ എച്ച്5എൻ1 വാക്സിൻ നവംബർ 20ന് പുറത്തിറക്കുംtext_fields
രാജ്യത്ത് ഭീതി പരത്തുന്ന പക്ഷിപ്പനിക്ക് (Avian Influenza - H5N1) എതിരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ തദ്ദേശീയ വാക്സിൻ യാഥാർത്ഥ്യമായി. കോഴിപ്പന്നികളിലെ രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനും പ്രതിരോധ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ വാക്സിൻ രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നത് നവംബർ 20ന് ഭോപ്പാലിൽ വെച്ചാണ്. കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാനാണ് വാക്സിൻ ഔദ്യോഗികമായി രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നത്.
ഭോപ്പാൽ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐ.സി.എ.ആർ-നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി ആനിമൽ ഡിസീസസ് (ICAR-NIHSAD) ആണ് കോഴികളിലെ എച്ച്5എൻ1 വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി ഈ വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പക്ഷിപ്പനി വ്യാപനവും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന വലിയ തോതിലുള്ള പക്ഷിമരണങ്ങളും പ്രതിരോധ നടപടികളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ നിർണായക പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുന്നത്.
രാജ്യത്ത് പക്ഷിപ്പനിയുടെ ഭീഷണി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് തമിഴ്നാട്ടിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പുതിയ കേസുകൾ. തമിഴ്നാട്ടിലെ കടലൂർ ജില്ലയിലെ കോഴിഫാമുകളിൽ അസാധാരണമായ പക്ഷിമരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് എച്ച്5എൻ1 വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. നവംബർ 13 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ 35,647 പക്ഷികളാണ് ചത്തൊടുങ്ങിയത്. തുടർന്ന് രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ പ്രതിരോധ നടപടികൾ കർശനമാക്കുകയും സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി ഏകദേശം 40,000 കോഴികളെ കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഇതിനുപുറമെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനന്ത്പൂർ ജില്ലയിലെ ബുക്കരായസാമുദ്രം മണ്ഡലത്തിലെ സിദ്ധാപുരം ഗ്രാമത്തിലെ ഫാമുകളിലാണ് ഒക്ടോബറോടെ പക്ഷിപ്പനി ബാധ കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളും നിരീക്ഷണ മേഖലകളും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പക്ഷി കടത്തുകൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. 2025-26 വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മഹാരാഷ്ട്ര, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ജാർഖണ്ഡ്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, കർണാടക, ബീഹാർ തുടങ്ങിയ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പക്ഷിപ്പനി വ്യാപനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
ഗവൺമെന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയുന്ന H5N1 clade 2.3.2.1a വൈറസ് വകഭേദത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷികൾക്കിടയിൽ അതിവേഗം പടരുന്ന പക്ഷിപ്പനിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഗവേഷണ സംവിധാനങ്ങളുടെ കീഴിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ വാക്സിൻ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധശേഷി ഇരട്ടിയാക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. വാക്സിൻ എപ്പോൾ മുതൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകും, ഫാമുകളിൽ ഇത് എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യും, എന്തുതരം വാക്സിനേഷൻ പ്രോട്ടോക്കോളുകളാണ് പിന്തുടരേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വ്യക്തമാകും.
പക്ഷികളെ പ്രധാനമായി ബാധിക്കുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസുകളാണ് പക്ഷിപ്പനിക്ക് കാരണം. അതിതീവ്ര രോഗവ്യാപനശേഷിയുള്ള എച്ച്5എൻ1 പോലുള്ള വൈറസുകൾ പക്ഷികളിൽ ഉയർന്ന മരണനിരക്കിന് കാരണമാകുന്നതിനാൽ രോഗം നേരത്തെ കണ്ടെത്തി പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. രോഗബാധിതരായ പക്ഷികളെ നശിപ്പിക്കൽ, ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ഫാമുകളിലെ ജൈവസുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ എന്നിവയാണ് സാധാരണയായി സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ. ഇതിനൊപ്പം വാക്സിനേഷൻ കൂടി എത്തുന്നതോടെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും.
മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് ഈ വൈറസ് പടരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെങ്കിലും, രോഗബാധയുള്ള പക്ഷികളുമായോ അവയുടെ ചുറ്റുപാടുകളുമായോ അടുത്ത സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നവരിൽ രോഗബാധയേൽക്കാൻ ചെറിയ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ അസുഖം ബാധിച്ചതോ ചത്തതോ ആയ പക്ഷികളെ വെറും കൈകൊണ്ട് തൊടരുതെന്നും അസാധാരണമായ പക്ഷിമരണങ്ങൾ അധികാരികളെ അറിയിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യവിഭാഗം നിർദേശിക്കുന്നു. കോഴിയിറച്ചിയും മുട്ടയും നന്നായി പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണ്.
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ തദ്ദേശീയ പക്ഷിപ്പനി വാക്സിൻ രാജ്യത്തിന്റെ ഗവേഷണ മേഖലയിലെ വലിയൊരു നാഴികക്കല്ലായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. വരും നാടുകളിൽ കൃത്യമായ വിതരണത്തിലൂടെയും ജൈവസുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളിലൂടെയും പക്ഷിപ്പനിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ ഈ വാക്സിൻ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.