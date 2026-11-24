ശരീര ഭാരം കുറക്കാൻ വിൽപനാനുമതിയില്ലാത്ത മരുന്ന് ഓൺലൈൻ വഴി വിറ്റു; യുപി സ്വദേശിക്കെതിരെ കേസ്text_fields
ലഖ്നോ: ശരീരഭാരം കുറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പരീക്ഷണഘട്ടത്തിലുള്ള മരുന്ന് അനധികൃതമായി ഓൺലൈനിലൂടെ വിൽപന നടത്തിയ ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിക്കെതിരെ കേസ്. ഇന്ത്യയിൽ വിൽപനക്കും വിതരണത്തിനും അനുമതിയില്ലാത്ത 'റെറ്റാട്രൂട്ടൈഡ്' എന്ന കുത്തിവെപ്പ് മരുന്നാണ് വിൽപന നടത്തിയത്. കാൺപൂർ സ്വദേശിയായ ശിഖർ സിങ്ങിനെതിരെയാണ് ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ ക്രൈം സ്റ്റേഷൻ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. തെലങ്കാന ഡ്രഗ് റെഗുലേറ്ററി വിഭാഗമായ ടി.ജി സേഫിലെ ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി.
'പെപ്റ്റിഗ്രിഡ്' എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും വാട്സ്ആപ് ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടിലൂടെയുമാണ് മരുന്ന് വിൽപന നടത്തിയിരുന്നത്. 'റിസർച്ച് പെപ്റ്റൈഡുകൾ' എന്ന പേരിലാണ് ഉൽപന്നങ്ങൾ പരസ്യം ചെയ്തിരുന്നത്. വിൽപന നടക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇടപാടുകാരെന്ന വ്യാജേന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ മരുന്നിന് ഓർഡർ നൽകുകയായിരുന്നു. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം മരുന്ന് ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചതോടെയാണ് അനധികൃത വിൽപന സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
12 പേജുള്ള നിർദേശപുസ്തകവും ഇതിനോടൊപ്പം ലഭിച്ചിരുന്നു. മരുന്ന് അടങ്ങിയ കുപ്പി കുത്തിവെപ്പിനായി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും സ്വയം കുത്തിവെക്കേണ്ട രീതിയും ഇതിൽ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. കാൺപൂരിൽനിന്നാണ് ഉൽപന്നം അയച്ചതെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ശരീരഭാരം കുറക്കുന്നതിനായി വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണഘട്ടത്തിലുള്ള മരുന്നാണ് 'റെറ്റാട്രൂട്ടൈഡ്'. ശരീരത്തിലെ വിശപ്പ്, ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള സംതൃപ്തി, രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ നിയന്ത്രണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് ഹോർമോൺ റിസപ്റ്ററുകളിലാണ് മരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ജി.എൽ.പി-1, ജി.ഐ.പി, ഗ്ലൂക്കഗോൺ എന്നീ ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ അനുകരിക്കുന്നതിനാൽ ട്രിപ്പിൾ അഗോണിസ്റ്റ് മരുന്ന് എന്നും ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.
നിലവിൽ അമേരിക്കയിലെ പരീക്ഷണഘട്ടത്തിലുള്ള മരുന്നിന് ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യരിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ വിൽക്കുന്നതിനോ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ ശരീരഭാരം കുറക്കാൻ സ്വയം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കാമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അനുമതിയില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ വൈദ്യപരിശോധനയില്ലാതെ കുത്തിവെക്കുന്നത് അണുബാധ, ഗുരുതരമായ പാർശ്വഫലങ്ങൾ, മറ്റ് ആരോഗ്യസങ്കീർണതകൾ എന്നിവക്ക് കാരണമാകാം. ഇത്തരം ഉൽപന്നങ്ങളുടെ യഥാർഥ ഘടകങ്ങളും ഗുണനിലവാരവും ഉറപ്പാക്കാനാകാത്തതും അപകടസാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു.