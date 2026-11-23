ആശുപത്രിയിൽ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടോ? പരാതിപ്പെടാം, നഷ്ടപരിഹാരം നേടാംtext_fields
ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടുമ്പോൾ രോഗികൾക്ക് നേരിടേണ്ടിവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ചികിത്സാപ്പിഴവുകളായിരിക്കണമെന്നില്ല. ചികിത്സ നൽകാൻ വൈകുക, ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളില്ലാതിരിക്കുക, അമിതമായി പണം ഈടാക്കുക, ചികിത്സാ രേഖകൾ നൽകാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയവയും രോഗികൾക്ക് നിയമപരമായി ചോദ്യം ചെയ്യാം.കേരളത്തിലെ ആശുപത്രികൾ, ക്ലിനിക്കുകൾ, ലാബുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ബാധകമായ കേരള ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് നിയമം 2018, ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം 2019 എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരം പരാതികളിൽ നടപടികൾ തേടാൻ അവസരമുണ്ട്. എന്നാൽ ഓരോ പരാതിയിലും നിയമലംഘനവും രോഗിക്ക് ലഭിച്ച സേവനത്തിലെ കുറവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തെളിയിക്കേണ്ടിവരും.
ആശുപത്രിക്കെതിരെ പരാതി നൽകാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ
1. അടിയന്തര ചികിത്സ നൽകാതിരിക്കൽ
അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചിട്ടും പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകാതെ തിരിച്ചയക്കുകയോ ചികിത്സ വൈകിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അത് ചോദ്യം ചെയ്യാം. മുൻകൂർ പണം നൽകിയില്ലെന്നോ ഇൻഷുറൻസ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചില്ലെന്നോ പറഞ്ഞ് അടിയന്തര ചികിത്സ വൈകിപ്പിക്കുന്നതും ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാകാം. രോഗിയുടെ ആരോഗ്യനില അപകടകരമായിരിക്കെ ആവശ്യമായ പരിചരണം നൽകാതെ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതും പരാതിക്ക് കാരണമാകാം.
2. ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കൽ
ആശുപത്രിയിൽ ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ഡോക്ടർമാരോ ജീവനക്കാരോ ഇല്ലാതിരിക്കുക, വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഐ.സി.യു., ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ, ലാബ് തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാതിരിക്കുക എന്നിവ ചോദ്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആശുപത്രിയിൽ ശുചിത്വവും അണുബാധ തടയാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുമുണ്ട്.
3. ചികിത്സാനിരക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കാതിരിക്കൽ
ചികിത്സയ്ക്ക് എത്ര ചെലവാകുമെന്ന് രോഗിയെയോ ബന്ധുക്കളെയോ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാതിരിക്കുക, നിരക്കുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക, ചെലവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളില്ലാത്ത ബിൽ നൽകുക തുടങ്ങിയവ പരാതിക്ക് കാരണമാകാം.ചികിത്സാനിരക്കുകളിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2025 നവംബർ 26-ലെ കേരള ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വിധിയും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഈ വിധിയുടെ കൃത്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശോധിക്കണം.
4. ചികിത്സാ രേഖകൾ നൽകാതിരിക്കൽ
ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് ആശുപത്രി വിടുമ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറി, പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ, എക്സ്-റേ, സ്കാനിങ് ചിത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ രേഖകൾ രോഗിക്ക് ആവശ്യമായി വരാം. തുടർചികിത്സയ്ക്കായി മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഇവ പ്രധാനമാണ്. ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും രേഖകൾ നൽകാതിരിക്കുകയോ അനാവശ്യമായി വൈകിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ പരാതി നൽകാം.
5. തെറ്റായ ബിൽ ഈടാക്കൽ
നടത്താത്ത പരിശോധനയ്ക്ക് പണം വാങ്ങുക, നൽകാത്ത മരുന്നുകൾ ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക, ഒരേ പരിശോധനയ്ക്ക് രണ്ടുതവണ പണം ഈടാക്കുക, പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും പണം ആവശ്യപ്പെടുക തുടങ്ങിയവ ചോദ്യം ചെയ്യാം. ബില്ലിലെ സംശയകരമായ തുകകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടാനും രോഗിക്ക് അവകാശമുണ്ട്.
6. ആശുപത്രിയിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ
ശുചിത്വമില്ലാത്ത അന്തരീക്ഷം, അണുബാധ തടയുന്നതിൽ വീഴ്ച, ആശുപത്രിയുടെ അശ്രദ്ധ കാരണം രോഗിക്ക് പുതിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക തുടങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങളിലും പരാതി നൽകാം. എന്നാൽ ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ രോഗിക്ക് എങ്ങനെ ദോഷമുണ്ടാക്കി എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടിവരാം.
7. പരാതി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കൽ
ആശുപത്രിയിലെ സേവനത്തെക്കുറിച്ച് രോഗിക്കോ ബന്ധുക്കൾക്കോ പരാതി നൽകാൻ അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പരാതി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകാതിരിക്കുക, പരാതി നൽകിയതിന്റെ രേഖയോ രസീതോ നൽകാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയവയും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം.
എവിടെയാണ് പരാതി നൽകേണ്ടത്?
ആശുപത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിയമലംഘനമോ സേവനത്തിലെ വീഴ്ചയോ ഉണ്ടായതായി സംശയിക്കുന്നവർക്ക് കേരള ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് നിയമപ്രകാരമുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ സമീപിക്കാം.കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സ് നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 36 പ്രകാരം ആശുപത്രിയുടെ സേവനത്തിലെ വീഴ്ച കാരണം സാമ്പത്തിക നഷ്ടമോ അധിക ചെലവോ മാനസിക വിഷമമോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ല ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമീഷനെയും സമീപിക്കാം. എന്നാൽ പരാതി സ്വീകരിക്കപ്പെടുമോ, നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അർഹതയുണ്ടോ എന്നത് കേസിന്റെ വസ്തുതകളും തെളിവുകളും നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകളും അനുസരിച്ചായിരിക്കും.
പരാതി നൽകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം?
പരാതിക്ക് തെളിവുകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതിനാൽ ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് ലഭിച്ച ബില്ലുകളും പണമടച്ചതിന്റെ രസീതുകളും, ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറിയും ചികിത്സാ രേഖകളും, ലാബ് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകളും സ്കാനിങ് രേഖകളും, ആശുപത്രിയുമായി നടത്തിയ സന്ദേശങ്ങളോ ഇ-മെയിലുകളോ പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് രേഖകളും തെളിവുകളും വേണം.ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട സേവനം നിഷേധിക്കപ്പെടുകയോ അനാവശ്യമായി പണം ഈടാക്കുകയോ ചെയ്താൽ അത് സഹിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ച്, അനുയോജ്യമായ അധികാരിയെ സമീപിക്കാം. രോഗികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും ആശുപത്രികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉറപ്പാക്കാനും നിയമപരമായ മാർഗങ്ങളുണ്ട്.
വിവരങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട്: (അഡ്വ. കെ.ബി. മോഹനൻ, വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ്, കൺസ്യൂമർ കംപ്ലയിന്റ്സ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സൊസൈറ്റി, നോർത്ത് കളമശ്ശേരി).