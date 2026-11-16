നാലുവയസ്സുകാരി, രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ; മാതാവിനടുത്തേക്ക് പോകാൻ കോടതി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ പിതാവിനെ നോക്കി, സമ്മതത്തിനെന്നപോലെ...text_fields
ചണ്ഡിഗഡ്: കോടതിമുറിയിൽ വെച്ച് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ നിർദേശിച്ചപ്പോൾ ആ നാലു വയസ്സുകാരി അച്ഛന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി. അനുവാദം ലഭിക്കാനെന്നപോലെ, ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്ന് കോടതി ഉറപ്പ് നൽകിയതോടെ അവൾ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. തന്റെ ഭാവിയെച്ചൊല്ലി മാതാപിതാക്കളും രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ നടക്കുന്ന തർക്കത്തിനിടയിൽ പെട്ടുപോയ ഒരു കുട്ടിയുടെ ദൈന്യതയായിരുന്നു ആ മുഖത്ത്. പഞ്ചാബ് ആൻഡ് ഹരിയാന ഹൈക്കോടതിയിലായിരുന്നു സംഭവം.
2022 ഏപ്രിലിൽ യുകെയിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയെ 2025 ജൂണിലാണ് പിതാവ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. വേനലവധിക്ക് എന്ന വ്യാജേനയാണ് കുട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്നും ബ്രിട്ടനിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നില്ലെന്നും മാതാവ് പറയുന്നു. പിതാവ് യുകെയിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോൾ കുട്ടിയെ പിതാവിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അരികിൽ നിർത്തി.
തുടർന്നാണ് അവകാശ തർക്കം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇത് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ തർക്കത്തിന് വഴിവെച്ചു. കുട്ടി യുകെയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കണമെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെയും വെയിൽസിലെയും കോടതികൾ ആവർത്തിച്ച് ഉത്തരവിട്ടു. എന്നാൽ അത് നടപ്പായില്ല. തുടർന്ന് മാതാവ് പഞ്ചാബ് ആൻഡ് ഹരിയാന ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. വാദം കേട്ട കോടതി മാതാവിന് അനുകൂലമായി ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. നവംബർ 18-ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം മാതാവിന് കൈമാറണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി പിതാവിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഉത്തരവ് പാലിക്കാത്ത പക്ഷം, നവാൻഷഹർ സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസും ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസറും ചേർന്ന് കുട്ടിക്ക് അമ്മയുടെ കസ്റ്റഡി ഉറപ്പാക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു. നിലവിൽ യുകെയിൽ താമസിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന മാതാവ് ഫയൽ ചെയ്ത ഹേബിയസ് കോർപസ് ഹർജി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് വിക്രം അഗർവാൾ ഈ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ബ്രിട്ടനിൽ ജനിച്ച കുട്ടി ഇംഗ്ലണ്ടിലെയും വെയിൽസിലെയും ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വന്നിരുന്നു.
കുട്ടിയെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അനധികൃതമായി കടത്തിയതാണെന്നും മാതാവിന് മാതൃപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടസ്സമുണ്ടായതായും ബ്രിട്ടീഷ് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. കുട്ടിയെ തിരിച്ചയക്കണമെന്ന ഉത്തരവ് ഏപ്രിൽ 15-ന് ബ്രിട്ടീഷ് കോടതി വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു. മെയ് 5-ന്, കുട്ടി കോടതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ തുടരണമെന്നും മെയ് 20-നകം ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കും വെയിൽസിലേക്കും തിരികെ എത്തിക്കാൻ പിതാവിന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനും സുരക്ഷിതമായി തിരികെ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കാനും ഇന്ത്യയിലെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അധികാരികളോടും അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു.
എങ്കിലും കുട്ടിയെ അമ്മയ്ക്ക് കൈമാറിയിരുന്നില്ല. ഇതോടെയാണ് മാതാവ് പഞ്ചാബ് ആൻഡ് ഹരിയാന ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. മാതാവിന്റെ സമ്മതത്തോടെയും നിയമപരമായ യാത്രാമാർഗ്ഗത്തിലൂടെയുമാണ് കുട്ടിയെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് കാട്ടി പിതാവ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ബ്രിട്ടനിലെ താമസവേളയിൽ കുട്ടിയുടെ പരിചാരകൻ താനായിരുന്നു.
കുട്ടി ഇന്ത്യയിലെ പിതാവിന്റെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം സുരക്ഷിതയാണെന്നും ഇവിടെ ഒരു സ്കൂളിൽ പ്രവേശനം നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബ്രിട്ടീഷ് കോടതി ഉത്തരവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മാതാവ് കുട്ടിയുടെ ക്ഷേമത്തിന് ബ്രിട്ടനിലേക്കുള്ള മടക്കം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് വാദിച്ചു. കുട്ടി സ്വന്തം ജൈവിക പിതാവിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഹേബിയസ് കോർപസ് ഹർജി നിലനിൽക്കുമോ എന്ന പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉന്നയിച്ച പ്രധാന നിയമപരമായ എതിർപ്പും കോടതി പരിശോധിച്ചു. കുട്ടി നിലവിൽ പിതാവിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പരിചരണത്തിലാണെന്നും നിരീക്ഷിച്ചു.
കുട്ടിയുടെ ക്ഷേമമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്നും ഓരോ കേസും അതത് വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും ബെഞ്ച് ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി. കുട്ടിയുടെ ഇടക്കാല ക്ഷേമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ഇടക്കാല ക്രമീകരണമാണ് ഈ കസ്റ്റഡി ഉത്തരവെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അഗർവാൾ വ്യക്തമാക്കി. കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ വൈകാരികമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത്. പിതാവിന് തന്റെ മകളുമായി ബന്ധം പുലർത്താൻ അനുവാദമുണ്ട്. അദ്ദേഹം യുകെയിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ, ബ്രിട്ടീഷ് കോടതികളുടെ ഉത്തരവുകൾക്ക് വിധേയമായി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രണ്ട് മണിക്കൂർ അവളെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കോളുകൾ വഴി ഇടപഴകാം. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ, 15 മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെ വീഡിയോ വഴി സംസാരിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്.