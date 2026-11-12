രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിൽ പ്രസവാനന്തര മരണങ്ങൾ തുടർക്കഥയാകുന്നു; 15 ദിവസത്തിനിടെ മരിച്ചത് നാല് സ്ത്രീകൾ

രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിൽ പ്രസവാനന്തര മരണങ്ങൾ തുടർക്കഥയാകുന്നു; 15 ദിവസത്തിനിടെ മരിച്ചത് നാല് സ്ത്രീകൾtext_fields
ജയ്പൂർ: രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിൽ പ്രസവാനന്തര സങ്കീർണതകളെത്തുടർന്ന് വീണ്ടും ഒരു യുവതി മരിച്ചു. ഇതോടെ ജില്ലയിൽ 15 ദിവസത്തിനിടെ പ്രസവത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ച സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം നാലായി. ബാരൻ സ്വദേശിനിയായ 28കാരി പുഷ്പ ബൈർവയാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി കോട്ട മെഡിക്കൽ കോളജിലെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചത്. പ്രസവത്തിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ അമിത രക്തസ്രാവമാണ് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
ഒക്ടോബർ 27ന് ജലവാറിലെ ആശുപത്രിയിൽ സാധാരണ പ്രസവത്തിലൂടെ പുഷ്പ പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയിരുന്നു. കുഞ്ഞ് ആരോഗ്യവതിയായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പുഷ്പയ്ക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനാകാത്ത വിധം രക്തസ്രാവമുണ്ടായി. രക്തസ്രാവം തടയാൻ ഡോക്ടർമാർ അഞ്ചുമുതൽ ആറു യൂണിറ്റ് വരെ രക്തം നൽകിയെങ്കിലും നില മെച്ചപ്പെട്ടില്ല. തുടർന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സക്കായി കോട്ടയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയെ തകരാറിലാക്കുന്ന ഡിസെമിനേറ്റഡ് ഇൻട്രാവാസ്കുലാർ കോഗുലേഷൻ (ഡി.ഐ.സി) എന്ന ഗുരുതരാവസ്ഥയാണ് മരണ കാരണമെന്ന് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി.
തുടർച്ചയായ രക്തനഷ്ടം രക്തസമ്മർദം കുറയാനും വൃക്കകളുടെയും ശ്വാസകോശത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കാനും കാരണമായി. പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിന്റെയും ഹീമോഗ്ലോബിന്റെയും അളവും ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. ഡയാലിസിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചികിത്സയിലൂടെ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നേരിയ പുരോഗതിയുണ്ടായെങ്കിലും ശ്വാസകോശത്തിന്റെ നില വഷളായി. വെന്റിലേറ്റർ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ ചികിത്സ. വിവിധ മേഖലയിലെ ഡോക്ടർമാർ ചേർന്ന് ചികിത്സിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
കോട്ടയിൽ ഒക്ടോബർ 16ന് വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലായതിനെത്തുടർന്ന് 40കാരിയായ രേഷ്മയും ഒക്ടോബർ 17ന് സിസേറിയനുശേഷമുണ്ടായ അമിത രക്തസ്രാവത്തെത്തുടർന്ന് റോഷൻ ബൈർവയും മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 23ന് സിസേറിയനിലൂടെ പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയ 26കാരി ഷബ്നം ബാനോ രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം മരണപ്പെട്ടു. പ്രസവാനന്തര സങ്കീർണതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ വീഴ്ചകൾ, അടിയന്തര ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം, രക്തം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് തുടർച്ചയായ മരണങ്ങൾ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷം മേയിൽ കോട്ടയിലെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രസവത്തിനുശേഷം 12 സ്ത്രീകൾക്ക് വൃക്കസംബന്ധമായ ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായതായും അഞ്ചുപേർ മരിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.
പ്രസവാനന്തര അമിത രക്തസ്രാവം അടിയന്തര ചികിത്സ ആവശ്യമായ അവസ്ഥയാണ്. സമയബന്ധിതമായി രക്തസ്രാവം നിയന്ത്രിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലാകുകയും ജീവന് ഭീഷണിയാകുകയും ചെയ്യാം. കോട്ടയിലെ തുടർച്ചയായ മരണങ്ങളുടെ കൃത്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കൃത്യമായ മെഡിക്കൽ അന്വേഷണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകേണ്ടതുണ്ട്.