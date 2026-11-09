ദീപാവലി പലഹാരങ്ങൾ തീർന്നില്ലേ..; മണവും രുചിയും മാറിയില്ലെങ്കിലും അപകടം, കഴിക്കും മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കാം

ദീപാവലി പലഹാരങ്ങൾ തീർന്നില്ലേ..; മണവും രുചിയും മാറിയില്ലെങ്കിലും അപകടം, കഴിക്കും മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കാംtext_fields
ആഘോഷങ്ങളും വിശേഷദിവസങ്ങളും കഴിഞ്ഞാലും വീട്ടിൽ ബാക്കിവരുന്ന മധുരപലഹാരങ്ങളും മറ്റു ഭക്ഷണങ്ങളും ദിവസങ്ങളോളം സൂക്ഷിച്ച് കഴിക്കുന്നവരാണ് പലരും. എന്നാൽ ശരിയായ രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവ ഭക്ഷ്യവിഷബാധക്കും മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകാമെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഭക്ഷണത്തിലെ ഈർപ്പം, സൂക്ഷിക്കുന്ന താപനില, എത്രനേരം പുറത്തുവെക്കുന്നു എന്നീ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്നത്.
പാൽ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന പേട, ബർഫി തുടങ്ങിയ മധുരപലഹാരങ്ങളിൽ ഈർപ്പവും പോഷകഘടകങ്ങളും കൂടുതലായതിനാൽ ചൂടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ ബാക്ടീരിയകൾ വേഗത്തിൽ പെരുകാം. 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടിൽ ഒരു ദിവസം മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച മധുരപലഹാരത്തിൽ രോഗാണുക്കളുടെ എണ്ണം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആയി ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിന്റെ രൂപത്തിലോ മണത്തിലോ മാറ്റമില്ലെങ്കിലും അത് സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാവില്ല. വിളമ്പുമ്പോൾ കൈകൾ, സ്പൂൺ, കത്തി എന്നിവയിലൂടെയും ഭക്ഷണത്തിൽ രോഗാണുക്കൾ എത്താം. ചില ബാക്ടീരിയകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വിഷാംശം വീണ്ടും ചൂടാക്കിയാലും നശിക്കില്ല. അതിനാൽ ഏറെനേരം പുറത്തുവെച്ച ഭക്ഷണം വീണ്ടും ചൂടാക്കി കഴിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ല. ക്രീം, കസ്റ്റാർഡ് എന്നിവ ചേർത്ത പേസ്ട്രി, ഖീർ തുടങ്ങിയവയിലും ഭക്ഷ്യവിഷബാധ സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
വറുത്ത പലഹാരങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം. എണ്ണ പലതവണ ഉപയോഗിച്ച് വറുക്കുമ്പോൾ ദോഷകരമായ രാസസംയുക്തങ്ങൾ രൂപപ്പെടാം. ഈർപ്പമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന പലഹാരങ്ങൾ മൃദുവാകുകയും അവയിലെ കൊഴുപ്പ് ഓക്സീകരിച്ച് പഴകുകയും ചെയ്യും. നിലക്കടല, പിസ്ത, ഉണക്കിയ അത്തിപ്പഴം, ചിക്കി തുടങ്ങിയവയിൽ പൂപ്പൽ വളരാനും കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന അഫ്ലാടോക്സിൻ എന്ന വിഷാംശം ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
പാൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മധുരപലഹാരങ്ങൾ വിളമ്പി കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോ അതിൽ താഴെയോ താപനിലയുള്ള ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കണം. വായു കടക്കാത്ത പാത്രങ്ങളിൽ ചെറിയ അളവുകളായി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. സിറപ്പിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഗുലാബ് ജാം, രസഗുള തുടങ്ങിയവ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് രണ്ടുമുതൽ മൂന്നുദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കണം. ഉണങ്ങിയ പലഹാരങ്ങൾ ഈർപ്പം കടക്കാത്ത പാത്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കണം.
ഭക്ഷണത്തിന് പുളിച്ച മണമോ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന സ്വഭാവമോ പൂപ്പലോ കണ്ടാൽ പെട്ടന്ന് തന്നെ കളയണം. എന്നാൽ മണത്തിലും കാഴ്ചയിലും മാറ്റമില്ലാത്ത ഭക്ഷണത്തിലും രോഗാണുക്കൾ ഉണ്ടാകാം. അതിനാൽ ഭക്ഷണം പുറത്തുവെച്ച സമയം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതം. വിളമ്പുന്നതിന് മുമ്പ് കൈകൾ കഴുകുക, ഓരോ വിഭവത്തിനും വൃത്തിയുള്ള സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കുക, ബാക്കിവരുന്ന ഭക്ഷണം ഉടൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുക തുടങ്ങിയ ശീലങ്ങൾ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയുടെ സാധ്യത കുറക്കും.