ആഘോഷങ്ങളിലെ അമിത മധുരം; ദീർഘനാൾ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര ഉയർത്തുമോ? എങ്ങിനെ പ്രതിരോധിക്കാം

ആഘോഷങ്ങളിലെ അമിത മധുരം; ദീർഘനാൾ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര ഉയർത്തുമോ? എങ്ങിനെ പ്രതിരോധിക്കാംtext_fields
പ്രമേഹ രോഗികൾ പലപ്പോഴും ആഘോഷങ്ങളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി മധുരപലഹാരങ്ങളും, പഞ്ചസാര അടങ്ങിയ പാനീയങ്ങളും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളും അമിതമായി കഴിക്കും. കുറച്ചുദിവസം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ലെന്നും സാധാരണ ഭക്ഷണക്രമത്തിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഉടൻ സാധാരണ നിലയിലാകുമെന്നാണ് അവുടെ ധാരണ. എന്നാൽ ഭക്ഷണക്രമം പഴയപടിയാക്കിയിട്ടും രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് നില ഉയർന്നുതന്നെ നിൽക്കുകയോ ക്രമരഹിതമായ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പലരും ഇതിന്റെ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്.
പ്രമേഹത്തിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയിലുള്ളവർക്കും പ്രമേഹരോഗികൾക്കും ഇത്തരത്തിൽ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഉയർന്നുനിൽക്കാം. എന്നാൽ കുറച്ചുദിവസം അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെന്നില്ല. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര തുടർച്ചയായി ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ട് പരിശോധനയും ചികിത്സയും തേടണം. ആഘോഷവേളകളിലെ ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് കരുതരുത്.
മധുരം കഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?
ഭക്ഷണം ദഹിക്കുമ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ പഞ്ചസാരയായി മാറി രക്തത്തിൽ കലരുന്നു. പാൻക്രിയാസ് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ശരീരത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനും അധികമുള്ളത് സംഭരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര സാധാരണ നിലയിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഗ്ലൂക്കോസ് നില വീണ്ടും സാധാരണയാകുന്നു.
ദിവസം മുഴുവൻ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഭക്ഷണശേഷം ഗ്ലൂക്കോസ് നില ഉയരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ അത് എല്ലാപ്പോഴും ഒരേ നിലയിൽ തുടരണമെന്നില്ല. കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവും ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിൻ ഉൽപാദനവും അതിനോടുള്ള പ്രതികരണവുമാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് എത്രത്തോളം ഉയരുന്നു എന്ന് നിർണയിക്കുന്നത്.
ആവശ്യത്തിലധികം കലോറിയും പഞ്ചസാരയും ദിവസങ്ങളോളം കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ മെറ്റബോളിസത്തെ ബാധിക്കാം. ചില പഠനങ്ങൾ പ്രകാരം ഇത് കരളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിയാനും ഇൻസുലിനോടുള്ള പ്രതികരണം കുറയാനും കാരണമാകാം. എന്നാൽ ആരോഗ്യമുള്ളവരിൽ അമിത ഭക്ഷണം ഇൻസുലിൻ പ്രവർത്തനത്തെയോ ഗ്ലൂക്കോസ് നിയന്ത്രണത്തെയോ ബാധിക്കുന്നതായി വ്യക്തമായ തെളിവുകളില്ല.
അതേസമയം, കുറച്ചുദിവസത്തെ അമിത ഭക്ഷണം രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ആഴ്ചകളോളം ഉയർത്തിനിർത്തുമെന്ന് പറയാനാകില്ല. ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരപ്രതികരണം വ്യത്യസ്തമാണ്.
ആരിലാണ് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര ഉയരാൻ കൂടുതൽ സാധ്യത?
പ്രമേഹത്തിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയിലുള്ളവർക്ക് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം. ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധം ഉള്ളവരിൽ ശരീരം ഇൻസുലിനോട് വേണ്ടത്ര പ്രതികരിക്കാത്തതിനാൽ, അമിത ഭക്ഷണം ഈ അവസ്ഥ കൂടുതൽ വഷളാക്കാം.
പ്രമേഹരോഗികളിൽ അമിത കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉപയോഗം രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര ഉയർത്താം. മരുന്നുകൾ കൃത്യമായി കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതും ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗത്തിലെ പിഴവുകളും സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാക്കും. തുടർച്ചയായി ഗ്ലൂക്കോസ് നില ഉയർന്നുകാണുന്നവർ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം.
ഭക്ഷണക്രമത്തിനൊപ്പം ജീവിതശൈലിയും ശ്രദ്ധിക്കണം
ആഘോഷവേളകളിൽ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറയുന്നതും ഉറക്കക്കുറവും പതിവാകാം. മാനസിക സമ്മർദവും അസുഖങ്ങളും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഉയർത്താം. മധുരം ഒഴിവാക്കിയ ശേഷവും ഇത്തരം ഘടകങ്ങൾ ഗ്ലൂക്കോസ് നിലയെ ബാധിച്ചേക്കാം.
മധുരപലഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാലും ചോറ്, ബ്രഡ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തുടങ്ങിയ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര ഉയർത്താം. ശർക്കര, തേൻ, ബ്രൗൺ ഷുഗർ എന്നിവയും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ഉറവിടങ്ങളാണ്. വെളുത്ത പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ഇവ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയെ ബാധിക്കുന്നതിൽ കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല.
വീണ്ടും ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ മടങ്ങാം?
കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ, പച്ചക്കറികൾ, പരിപ്പ്, പയർവർഗങ്ങൾ, മുട്ട, മത്സ്യം, തൈര് തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുത്തി സമീകൃതാഹാരം കഴിക്കണം. ജ്യൂസുകൾക്ക് പകരം പഴങ്ങൾ കഴിക്കുകയും പഞ്ചസാര ചേർത്ത പാനീയങ്ങൾക്ക് പകരം വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്യാം. അമിതമായി ഉപവസിക്കുകയോ ഡിറ്റോക്സ് ഡയറ്റുകൾ പിന്തുടരുകയോ ചെയ്യരുത്.
ഭക്ഷണശേഷം സാധ്യമെങ്കിൽ അൽപനേരം നടക്കുക. കൃത്യമായ ഉറക്കം പാലിക്കുകയും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുകയും വേണം. എന്നാൽ കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിച്ചതുകൊണ്ട് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര കുറയില്ല. പ്രമേഹമരുന്നുകൾക്ക് പകരമായും വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല.
രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് തുടർച്ചയായി ഉയർന്നുനിൽക്കുക, അമിത ദാഹം, ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രമൊഴിക്കൽ, അപ്രതീക്ഷിതമായി ശരീരഭാരം കുറയുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം. ഛർദി, വയറുവേദന, അമിതമായ ഉറക്കം, മൂത്രത്തിലോ രക്തത്തിലോ കെറ്റോണിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നിവ ഗുരുതരമായ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അടിയന്തര ചികിത്സ തേടണം.
കുറച്ചുദിവസത്തെ അമിത പഞ്ചസാര ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമവും ജീവിതശൈലിയും വീണ്ടും പിന്തുടരേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. സാധാരണ ഭക്ഷണക്രമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ യഥാർഥ കാരണം കണ്ടെത്തി ചികിത്സ തേടണം.