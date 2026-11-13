എൽ നിനോ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥക്ക് കാരണമായേക്കാം; ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതാ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയും

എൽ നിനോ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥക്ക് കാരണമായേക്കാം; ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതാ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയുംtext_fields
കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസമായ എൽ നിനോ ആഗോള ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥക്ക് കാരണമായേക്കാമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ). ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എൽ നിനോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംഘടനയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അടിയന്തര പ്രതികരണ വിഭാഗമായ ഗ്രേഡ് 3-ലേക്ക് ഉയർത്തി. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ഉയർന്നതോ അതീവ ഉയർന്നതോ ആയ ആരോഗ്യ അപകടസാധ്യത നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്നാണ് ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒയുടെ വിലയിരുത്തൽ.
നവംബർ രണ്ടിന് പുറത്തിറക്കിയ മുന്നൊരുക്ക-പ്രതികരണ പദ്ധതിയിലാണ് എൽ നിനോയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും വിവിധ പൊതുജനാരോഗ്യ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചേക്കാമെന്ന് സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. 2026 ഒക്ടോബർ മുതൽ 2027 സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ് ഗ്രേഡ് 3 പ്രതികരണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
എൽ നിനോ നേരിട്ട് രോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ താപനിലയിലും മഴയുടെ രീതികളിലും വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ രോഗവ്യാപനത്തിനും കടുത്ത ചൂട് മൂലമുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യസേവനങ്ങളുടെ തടസ്സത്തിനും സാഹചര്യമൊരുക്കും. അതിനാൽ രോഗസാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമായാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്.
സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ആഗോള പൊതുജനാരോഗ്യ വിലയിരുത്തലിലാണ് ഇന്ത്യയെ ഉയർന്നതോ അതീവ ഉയർന്നതോ ആയ ആരോഗ്യ അപകടസാധ്യത നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ആഗസ്റ്റ് മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ സാധാരണയേക്കാൾ ഉയർന്ന താപനിലയും കുറഞ്ഞ മഴയും അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ബംഗ്ലാദേശ്, ഭൂട്ടാൻ, നേപ്പാൾ, ശ്രീലങ്ക, മാലദ്വീപ് എന്നിവയും മേഖലയിൽ അപകടസാധ്യത നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങളായി റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഇന്ത്യയിൽ കടുത്ത ചൂട്, ഡെങ്കിപ്പനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൊതുകുജന്യ രോഗങ്ങൾ, എലിപ്പനി, ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ, പോഷകാഹാരക്കുറവ്, ആരോഗ്യസേവനങ്ങളുടെ തടസ്സം എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആശങ്കകൾ. ദീർഘനേരം ഉയർന്ന താപനിലയിൽ കഴിയുന്നത് നിർജലീകരണം, ചൂടുക്ഷീണം, ജീവന് ഭീഷണിയായേക്കാവുന്ന ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് എന്നിവക്ക് കാരണമാകാം.
ഹൃദയം, ശ്വാസകോശം, വൃക്ക, ഉപാപചയ പ്രവർത്തനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളുള്ളവരിൽ കടുത്ത ചൂട് ആരോഗ്യനില കൂടുതൽ വഷളാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കുട്ടികൾ, പ്രായമായവർ, പുറംജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ, ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ എന്നിവരാണ് കൂടുതൽ അപകടസാധ്യത നേരിടുന്നത്.
മഴയുടെ രീതികളിലെ മാറ്റം, വെള്ളപ്പൊക്കം, ശുചിത്വ സംവിധാനങ്ങളുടെ തകരാർ എന്നിവ മലിനജലത്തിലൂടെയുള്ള രോഗവ്യാപനത്തിന് ഇടയാക്കാം. ഇന്ത്യയിൽ എലിപ്പനിയും ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള രോഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്. കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകൾ മലിനമാകുന്നതും മലിനജല നിർമാർജന സംവിധാനങ്ങൾ തകരാറിലാകുന്നതും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വർധിപ്പിച്ചേക്കാം.
മൺസൂൺ മഴയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഴയുടെ അളവിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിർണായകമാണ്. കണക്കുകൾ പ്രകാരം, തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിൽ സാധാരണയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ മഴയാണ് ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിച്ചിരുന്നത്. ദീർഘകാല ശരാശരിയുടെ 90 ശതമാനം മഴ ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു പുതുക്കിയ പ്രവചനം. മൺസൂൺ കാലത്ത് എൽ നിനോ സാഹചര്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരുന്നു.
മഴ കുറയുന്നത് കുടിവെള്ള ലഭ്യത, ശുചിത്വം, കാർഷിക ഉൽപാദനം എന്നിവയെ ബാധിക്കുമ്പോൾ കടുത്ത ചൂട് ആശുപത്രികളിലെ തിരക്ക് വർധിപ്പിക്കാം. അതിനാൽ വരൾച്ചയോ ചൂടോ മാത്രം മുൻനിർത്തിയല്ല, ഒരേസമയം ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന വിവിധ ആരോഗ്യ ഭീഷണികൾ കണക്കിലെടുത്താണ് ഇന്ത്യ മുന്നൊരുക്കം നടത്തേണ്ടതെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കുട്ടികൾ, ഗർഭിണികൾ, പ്രായമായവർ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, നേരത്തേ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ, സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർ എന്നിവരാണ് എൽ നിനോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇരയാകാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ. സുരക്ഷിതമായ കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം, തണുപ്പിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, ചികിത്സ എന്നിവ ലഭ്യമാകാത്ത നഗരങ്ങളിലെ ചേരികളിലും വിദൂര മേഖലകളിലും കഴിയുന്നവരെയും പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കൂടുതൽ ബാധിച്ചേക്കാം.
കാർഷിക തൊഴിലാളികൾ, നിർമാണത്തൊഴിലാളികൾ, തെരുവുകച്ചവടക്കാർ തുടങ്ങിയ പുറംജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരും കടുത്ത ചൂടിന് നേരിട്ട് വിധേയരാകുന്നവരാണ്. ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുക, താമസസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് മാറേണ്ടിവരിക, ഭക്ഷ്യക്ഷാമം, കാലാവസ്ഥാ ദുരന്തങ്ങൾ എന്നിവ മാനസികാരോഗ്യത്തെയും ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
അടിയന്തര പ്രതികരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യ ആറുമാസത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 3.5 കോടി ഡോളറിന്റെ വിഭവങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരുമെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കണക്കാക്കുന്നത്. 2026 ഒക്ടോബർ മുതൽ 2027 മാർച്ച് വരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ഈ തുക കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്.