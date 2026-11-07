കട്ടൻചായ മെറ്റബോളിസം കൂട്ടുമോ? തടി കുറക്കാൻ കുടിക്കുന്നവർ അറിയേണ്ടത്...text_fields
ദിവസവും കട്ടൻചായ കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് കുറക്കാനും മെറ്റബോളിസം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുമെന്നാണ് പലരും കരുതുന്നത്. എന്നാൽ കട്ടൻചായ കുടിച്ചതുകൊണ്ടുമാത്രം ശരീരഭാരം ഗണ്യമായി കുറയുമോ? ഇതിന് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ പരിമിതമാണെന്നാണ് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
കട്ടൻചായയിൽ പോളിഫിനോളുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സസ്യസംയുക്തങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തിയാഫ്ലാവിൻസ്, തിയാറൂബിജിൻസ് എന്നിവയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ. ആന്റിഓക്സിഡന്റ് ഗുണങ്ങളുള്ള ഈ ഘടകങ്ങൾ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിന്റെയും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളുടെയും സംസ്കരണത്തെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം. ചില പഠനങ്ങൾ ഇവക്ക് ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചെറിയ സ്വാധീനമുണ്ടാകാമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കട്ടൻചായ നേരിട്ട് ശരീരഭാരം കുറക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ മതിയായ തെളിവുകളില്ല.
കട്ടൻചായയുടെ പ്രധാന ഗുണങ്ങളിലൊന്ന് കുറഞ്ഞ കലോറിയാണ്. പഞ്ചസാര ചേർക്കാത്ത ഒരു കപ്പ് കട്ടൻചായയിൽ കലോറി വളരെ കുറവായിരിക്കും. പഞ്ചസാര ചേർത്ത ചായ, ശീതളപാനീയങ്ങൾ, മധുരം ചേർത്ത കാപ്പി തുടങ്ങിയവക്ക് പകരം കട്ടൻചായ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദിവസേനയുള്ള കലോറി ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. എന്നാൽ പഞ്ചസാര, തേൻ, പാൽക്കട്ടി തുടങ്ങിയവ അമിതമായി ചേർത്താൽ കലോറി കൂടും. അതിനാൽ ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കാതെയോ വളരെ കുറച്ച് ചേർത്തോ കുടിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. കട്ടൻചായയിലെ പോളിഫിനോളുകൾ കൊഴുപ്പ് വിഘടിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻസൈമുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാമെന്നും ഗവേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കുടലിലെ സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ ഘടനയിലും പ്രവർത്തനത്തിലും ഇവക്ക് മാറ്റമുണ്ടാക്കാനാകാം. ആരോഗ്യകരമായ കുടൽ സൂക്ഷ്മജീവിവ്യവസ്ഥ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായകമാണ്. എന്നാൽ കട്ടൻചായ മാത്രം കുടിക്കുന്നതിലൂടെ ശരീരഭാരം കുറയുമെന്ന് ഇതുകൊണ്ട് അർഥമാക്കാനാകില്ല.
കട്ടൻചായയിലെ കഫീൻ താൽക്കാലികമായി ഉന്മേഷം നൽകുകയും ശരീരത്തിന്റെ ഊർജോപയോഗത്തിൽ ചെറിയ വർധനവുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം. വ്യായാമത്തിന് മുമ്പ് കുടിക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് കൂടുതൽ ഉന്മേഷം അനുഭവപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ സ്ഥിരമായി കഫീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ ശരീരം അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനാൽ ഈ സ്വാധീനം കാലക്രമേണ കുറയാം. എന്നാൽ, കട്ടൻചായയും ശരീരഭാരം കുറക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പരിശോധിച്ച പഠനങ്ങൾ ഒരേ ഫലമല്ല നൽകുന്നത്. 2024ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനാവലോകനത്തിൽ കട്ടൻചായക്ക് ശരീരഭാരം കുറക്കുന്നതിൽ വ്യക്തമായ ഫലമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ മതിയായ തെളിവുകളില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കട്ടൻചായ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാനീയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ പരിമിതമാണെന്നും ദീർഘകാല ഫലങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാൻ കൂടുതൽ ഗവേഷണം ആവശ്യമാണെന്നും ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.