വെളുക്കാൻ വിഷം പുരട്ടരുതെന്ന് ഡോക്ടർമാർ; കറുപ്പ് കുറവല്ല, വെളുപ്പ് മേന്മയുമല്ലtext_fields
കറുത്തവർക്ക് വെളുത്തവരുടെ അത്ര പരിഗണന കിട്ടുന്നില്ല എന്ന സാമൂഹിക അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് ഫെയർനെസ് ക്രീമുകൾ വിപണി കീഴടക്കുന്നത്. കറുത്ത നിറത്തെ വെളുപ്പിക്കാൻ പ്രായ-ലിംഗഭേദമന്യേ ആളുകൾ വ്യാപകമായി ഫെയർനെസ് ക്രീമുകൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സർവസാധാരണമാണ്. പെട്ടെന്ന് വെളുത്ത നിറം നൽകുന്ന ക്രീമുകൾക്കാണ് വിപണിയിൽ ഡിമാൻഡ്. വെളുത്ത നിറം ലഭിക്കുന്ന ക്രീമുകളിലെ ചേരുവകൾ എന്താണെന്ന് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അതീവ വിഷാംശമുള്ള ലോഹമാണ് മെർക്കുറി. എന്നാൽ ഫെയർനെസ് ക്രീമുകളിൽ മാരക വിഷമായ മെർക്കുറിയാണ് വെളുപ്പ് നിറം ലഭിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് വൃക്കകളുടെ ഫിൽറ്ററുകളെ തകരാറിലാക്കി നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം (Nephrotic Syndrome) ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതര വൃക്കരോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാമെന്ന് നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ഡോ. അരുൺ തോമസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കറുത്ത നിറം ഒരു കുറവല്ല. വെളുത്ത നിറം ഒരു മേന്മയുമല്ല. നിങ്ങളിൽ അപകർഷതാബോധം സൃഷ്ടിച്ച് വിഷം പോലും വിറ്റഴിക്കുന്ന സൗന്ദര്യവിപണിയുടെ കച്ചവടതന്ത്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക. നിറം മാറ്റാൻ വിഷം പുരട്ടരുത്. നിങ്ങളുടെ വൃക്കകളെ അപകടത്തിലാക്കരുതെന്നും ഡോക്ടർമാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. സ്വർണം പോലും വെളുപ്പിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് മെർക്കുറി. ചർമ്മത്തിലെ മെലാനിൻ ഉൽപ്പാദനം കുറച്ച് വേഗത്തിൽ നിറം വെളുപ്പിക്കുകയാണ് ക്രീമുകളിൽ ഈ മാരക വിഷം ചേർക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം.
അപകടകരമായ കാര്യം, പലപ്പോഴും മെർക്കുറിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ലേബലിൽ പോലും രേഖപ്പെടുത്താറില്ല എന്നതാണ്. ചർമ്മത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക നിറത്തിന് കാരണമാകുന്ന മെലാനിന്റെ ഉൽപ്പാദനം തടസ്സപ്പെടുത്തിയാണ് മെർക്കുറി വെളുപ്പിന്റെ മിഥ്യ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ വിഷം രക്തം അരിച്ചു ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വൃക്കകളുടെ ഫിൽറ്ററുകളെ തകരാറിലാക്കുന്നു. ഇതുവഴി മൂത്രത്തിലൂടെ പ്രോട്ടീൻ നഷ്ടപ്പെടും. രക്തത്തിലുള്ള ആൽബുമിൻ, പ്രോട്ടീൻ എന്നിവയെല്ലാം മൂത്രത്തിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകുന്നത് ക്രീം ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വൃക്കകളെ തകരാറിലാക്കും. കൂടാതെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ ബാധിച്ച് വിവിധ ഓട്ടോഇമ്യൂൺ രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകാം.