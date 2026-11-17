കാര്യവട്ടം കാമ്പസിൽ ഡെങ്കിപ്പനി വ്യാപനം; കോളജും ഹോസ്റ്റലും അടച്ചു, ക്ലാസ് ഓൺലൈനിൽtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: കേരള സർവകലാശാലയുടെ കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിൽ ഡെങ്കിപ്പനി പടരുന്നു. ഇതോടെ കോളേജും ഹോസ്റ്റലും താൽക്കാലികമായി അടച്ചിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. ക്ലാസുകൾ ഓൺലൈനായി തുടരും.
വിദ്യാർഥിനികൾ താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലിലാണ് രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നത്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ 13 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 10 വിദ്യാർഥിനികൾക്കും മൂന്ന് ജീവനക്കാർക്കുമാണ് നിലവിൽ ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. എന്നാൽ, പനിയും മറ്റ് രോഗലക്ഷണങ്ങളുമുള്ള നിരവധി പേർ ഇനിയും ഹോസ്റ്റലിലുണ്ടെന്ന് വിദ്യാർഥിനികൾ പറയുന്നു. .കൂടാതെ, അവധിക്കായി നാട്ടിലേക്ക് പോയ പല വിദ്യാർഥിനികൾക്കും പനി ബാധിച്ചിട്ടുള്ളതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ഇന്നലെ ചേർന്ന സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ്- ആരോഗ്യവകുപ്പ് സംയുക്ത യോഗത്തിലാണ് കോശജ് അടച്ചിടാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പഠനം മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ ക്ലാസുകൾ പൂർണമായും ഓൺലൈനായി തുടരും. രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഹോസ്റ്റൽ പരിസരവും ക്യാമ്പസും പൂർണമായും ഫോഗിങ് നടത്തി അണുവിമുക്തമാക്കും.