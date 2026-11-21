പാൻക്രിയാറ്റിക് കാൻസറിനെതിരെ പുതിയ പ്രതീക്ഷ; മരുന്നിന്റെ പരീക്ഷണഫലം ശ്രദ്ധേയംtext_fields
പാൻക്രിയാറ്റിക് കാൻസർ ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് രോഗം ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചുവെന്ന് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ചികിത്സ വലിയ വെല്ലുവിളിയാകാറുണ്ട്. കീമോതെറപ്പിയിലൂടെ രോഗത്തിന്റെ വളർച്ച കുറച്ചാലും പിന്നീട് വീണ്ടും വഷളാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുകയാണ് ഡാറാക്സോൺറാസിബ് എന്ന മരുന്ന്. കീമോതെറപ്പിക്കൊപ്പം ഈ മരുന്ന് നൽകിയ പരീക്ഷണത്തിൽ ചില രോഗികളിൽ കാൻസർ മുഴകൾ പൂർണമായും അപ്രത്യക്ഷമായതായി കണ്ടെത്തി.
പാൻക്രിയാറ്റിക് കാൻസർ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ച 61 രോഗികളിലാണ് മരുന്നിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി വിലയിരുത്തിയത്. പരീക്ഷണത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ 90 ശതമാനത്തിലധികം പേരിലും രോഗത്തിന്റെ വളർച്ച നിയന്ത്രിക്കാൻ ചികിത്സയ്ക്ക് സാധിച്ചു. 60 ശതമാനത്തിലധികം രോഗികളിൽ മുഴകൾ ചുരുങ്ങുകയോ സ്കാനിൽ കണ്ടെത്താനാകാത്ത വിധം അപ്രത്യക്ഷമാകുകയോ ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇത് രോഗം പൂർണമായി ഭേദമായി എന്നതിന് തെളിവല്ലെന്ന് ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
12ൽ ഒരാളിൽ കാൻസർ മുഴകൾ കണ്ടെത്താനായില്ല
2026 സെപ്റ്റംബർ 28 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 61 രോഗികളാണ് പരീക്ഷണത്തിൽ ചികിത്സ സ്വീകരിച്ചത്. ഇവരെ ശരാശരി 18.3 മാസം നിരീക്ഷിച്ചു. ഇതിൽ 60.7 ശതമാനം രോഗികളിൽ മുഴകളുടെ വലുപ്പം കുറഞ്ഞു. ഏകദേശം 8.2 ശതമാനം പേരിൽ മുഴകൾ പൂർണമായി അപ്രത്യക്ഷമായതായും സ്കാനുകളിൽ കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.90.2 ശതമാനം രോഗികളിൽ രോഗത്തിന്റെ വളർച്ച നിയന്ത്രിക്കാനും ചികിത്സയ്ക്ക് സാധിച്ചു. ചികിത്സ ആരംഭിച്ചശേഷം രോഗം വീണ്ടും വളരുകയോ വ്യാപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതുവരെ ലഭിച്ച ഇടക്കാല ദൈർഘ്യം 12.8 മാസമായിരുന്നു. ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടപ്പോഴും 76.6 ശതമാനം രോഗികൾ ജീവനോടെയുണ്ടായിരുന്നു.
എങ്ങനെയാണ് ഈ മരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?
പാൻക്രിയാറ്റിക് കാൻസറുകളിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിലും ആർ.എ.എസ് എന്ന ജീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. കോശങ്ങളുടെ വളർച്ച നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പങ്കുള്ള പ്രോട്ടീനാണ് ആർ.എ.എസ്. ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ കോശങ്ങളുടെ അനിയന്ത്രിത വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകാം.ഈ പ്രവർത്തനത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഡാറാക്സോൺറാസിബ് വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആർഎഎസ് പ്രോട്ടീനിന്റെ പ്രവർത്തനം തടഞ്ഞ് കാൻസർ കോശങ്ങളുടെ വളർച്ച നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് മരുന്നിന്റെ ലക്ഷ്യം. ദിവസവും ഒരു ഗുളികയായി കഴിക്കാവുന്ന ഈ മരുന്ന് കീമോതെറപ്പിക്കൊപ്പം നൽകിയപ്പോഴാണ് പുതിയ പരീക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധേയ ഫലങ്ങൾ കണ്ടത്.
അമേരിക്കയിൽ മരുന്നിന് അനുമതി ലഭിച്ചു; പക്ഷേ?
ഡാറാക്സോൺറാസിബിന് 2026 ആഗസ്റ്റ് 26ന് അമേരിക്കൻ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അനുമതി കിട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ അനുമതി എല്ലാ പാൻക്രിയാറ്റിക് കാൻസർ രോഗികൾക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമല്ല. കുറഞ്ഞത് ഒരു ഘട്ടം ചികിത്സ നേരത്തെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും രോഗം വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ചില മുതിർന്ന രോഗികൾക്കും, ഒന്നിലധികം മരുന്നുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കീമോതെറപ്പി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്കുമാണ് നിലവിലെ അനുമതി.അതേസമയം, ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ നേടുന്ന 61 രോഗികളുടെ പരീക്ഷണം രോഗം വ്യാപിച്ച ഘട്ടത്തിൽ ആദ്യമായി ചികിത്സ സ്വീകരിക്കുന്നവരിൽ കീമോതെറപ്പിക്കൊപ്പം മരുന്ന് നൽകിയുള്ള പഠനമാണ്. ഈ പരീക്ഷണം ആദ്യഘട്ടത്തിലേതാണ്. കീമോതെറാപ്പി മാത്രം സ്വീകരിച്ച രോഗികളുമായി നേരിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല.ചികിത്സയ്ക്കിടെ സ്കാനിൽ കാൻസർ കണ്ടെത്താനാകാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായാലും ശരീരത്തിൽ കാൻസർ കോശങ്ങളൊന്നും ശേഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാവില്ല. രോഗം വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും തുടർപരിശോധനകളിലൂടെ വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
മരുന്നിന്റെ ഫലങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ തുടർപഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. നിലവിൽ ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷണത്തിൽ ലഭിച്ച ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണെങ്കിലും, ഇത് പാൻക്രിയാറ്റിക് കാൻസറിനുള്ള ഉറപ്പായ ചികിത്സയോ രോഗമുക്തിക്കുള്ള ഉറപ്പോ അല്ല. രോഗികളുടെ അതിജീവനവും ദീർഘകാല ഫലങ്ങളും സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതുവരെ ജാഗ്രതയോടെയാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുകളെ കാണേണ്ടത്.