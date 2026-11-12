ദിവസവും 10,000 ചുവടുകൾ നടക്കണോ?text_fields
ദിവസവും 10,000 ചുവടുകൾ നടക്കണമെന്നാണ് ഫിറ്റ്നസ് ലോകത്തെ പൊതുവായ ധാരണ. സ്മാർട്ട് വാച്ചിലും ഫോണിലുമെല്ലാം ഈ ലക്ഷ്യം കാണാം. എന്നാൽ ആരോഗ്യത്തിന് ഇത്രയും ചുവടുകൾ നിർബന്ധമാണോ? പുതിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് മറ്റൊരു കണക്കാണ്. ദിവസവും 7,000 ചുവടുകൾ നടന്നാൽ പോലും മികച്ച ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ കണ്ടെത്തൽ.രസകരമായ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. 10,000 ചുവടുകൾ എന്ന കണക്കിന് പിന്നിൽ വലിയ ശാസ്ത്രീയ പഠനമൊന്നുമില്ല. 1964-ലെ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന് മുന്നോടിയായി ജപ്പാനിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഒരു പെഡോമീറ്ററിന്റെ പരസ്യപ്രചാരണത്തിലൂടെയാണ് ഈ കണക്ക് പ്രചാരം നേടിയത്.
7,000 ചുവടുകൾ മതി, ഗുണങ്ങൾ ഏറെ!
2025-ൽ ലാൻസെറ്റ് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിൽ 57 ഗവേഷണങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളാണ് വിലയിരുത്തിയത്. ദിവസവും 2,000 ചുവടുകൾ നടക്കുന്നവരെ അപേക്ഷിച്ച് 7,000 ചുവടുകൾ നടക്കുന്നവരിൽ അകാലമരണ സാധ്യത 47 ശതമാനവും ഹൃദ്രോഗസാധ്യത 25 ശതമാനവും പ്രമേഹസാധ്യത 14 ശതമാനവും കുറവാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. 2,000 ചുവടുകളിൽ നിന്ന് 4,000 ആയി നടത്തം വർധിപ്പിച്ചാൽ പോലും അകാലമരണ സാധ്യതയിൽ 36 ശതമാനം കുറവുണ്ടാകാമെന്നും പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
എന്നാൽ 7,000 ചുവടുകൾക്ക് ശേഷം കൂടുതൽ നടക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അധിക ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ താരതമ്യേന കുറവാണ്. 7,000-ൽ നിന്ന് 10,000 ചുവടുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിയപ്പോൾ അകാലമരണ സാധ്യതയിൽ അധികമായി കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ്.
വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നതും പ്രധാനമാണ്
ചുവടുകളുടെ എണ്ണം മാത്രമല്ല, നടക്കുന്ന വേഗവും പ്രധാനമാണെന്നാണ് മറ്റൊരു പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മിനിറ്റിൽ ഏകദേശം 100 ചുവടുകൾ എന്ന വേഗത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടെ നടക്കുന്നത് നല്ലൊരു ശീലമാണ്. നടക്കുമ്പോൾ ഹൃദയമിടിപ്പ് ഉയരുകയും അൽപ്പം ശ്വാസംമുട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള വേഗം വ്യായാമത്തിന്റെ ഗുണം വർധിപ്പിക്കും.മോനാഷ് സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകർ നടത്തിയ പഠനത്തിലും വേഗത്തിലുള്ള നടത്തത്തിന് ആരോഗ്യപരമായ നേട്ടങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 64,743 പേരുടെ ഏകദേശം എട്ട് വർഷത്തെ ആരോഗ്യവിവരങ്ങളാണ് ഇതിനായി പരിശോധിച്ചത്.
നടക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്താൻ ചില വഴികൾ
ജോലിത്തിരക്കിനിടയിൽ പ്രത്യേകം നടക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ചുവടുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാം.
- കടകളിൽ പോകുമ്പോൾ വാഹനം അൽപ്പം അകലെ പാർക്ക് ചെയ്യാം.
- ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ നടക്കാം.
- ലിഫ്റ്റിന് പകരം പടികൾ ഉപയോഗിക്കാം.
- ദീർഘനേരം ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഇടയ്ക്കിടെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാം.
ദിവസവും 10,000 ചുവടുകൾ പൂർത്തിയാക്കാനായില്ലെന്നോർത്ത് നടത്തം ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല. 7,000 ചുവടുകൾ നല്ലൊരു ലക്ഷ്യമാണ്. അതിലേക്കെത്താൻ കഴിയാത്തവർ നിലവിലുള്ള നടത്തം അൽപ്പം വീതം വർധിപ്പിച്ചാൽ മതി. ഓർക്കുക, നടക്കാത്തതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ് കുറച്ചെങ്കിലും നടക്കുന്നത്.
ഡിസ്ക്ലെയിമർ: ഈ ലേഖനം പൊതുവായ ആരോഗ്യവിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിനുള്ളതാണ്. വ്യക്തികളുടെ പ്രായം, ആരോഗ്യസ്ഥിതി, ശാരീരികക്ഷമത എന്നിവ അനുസരിച്ച് നടത്തത്തിന്റെ അളവും വേഗവും വ്യത്യാസപ്പെടാം. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ പുതിയ വ്യായാമരീതി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഡോക്ടറുടെ നിർദേശം തേടുക.