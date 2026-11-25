ഉൾക്കടലിൽ മസ്തിഷ്കാഘാതം; കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ ചിറകിലേറി അലൻ ഫിലിപ്പീൻസിലേക്ക്text_fields
ആലുവ: അറബിക്കടലിൽ കപ്പൽ യാത്രക്കിടെ മസ്തിഷ്കാഘാതം സംഭവിച്ച 52കാരനായ ഫിലിപ്പീൻസ് സ്വദേശി അലൻ മോൺസാന്റോ അട്ടിക, ഇന്ത്യൻ തീരസംരക്ഷണ സേനയുടെ അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ ലഭിച്ച സമയോചിതമായ ചികിത്സയിലൂടെയും സുഖം പ്രാപിച്ച് ആശുപത്രി വിട്ടു. ചൈനയിലെ ലിയുഹെങ് തുറമുഖത്തുനിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട 'എം.ടി. ആർസ് എറ്റ് ലേബർ' എന്ന ഓയിൽ പ്രൊഡക്ട് ടാങ്കറിലെ ഷെഫായിരുന്നു അലൻ.
നവംബർ 18ന് കൊച്ചി തീരത്തിന് അകലെ പുറങ്കടലിൽ കപ്പൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അലന്റെ ഇടതുകൈക്കും കാലിനും പെട്ടെന്ന് തളർച്ച അനുഭവപ്പെട്ടത്. മസ്തിഷ്കാഘാതത്തിന്റെ അപകടസൂചന തിരിച്ചറിഞ്ഞ കപ്പൽ അധികൃതർ ഒട്ടും സമയം പാഴാക്കാതെ അടിയന്തര സഹായം തേടി അപായ സന്ദേശം അയച്ചു. സന്ദേശം ലഭിച്ച നിമിഷം തന്നെ രക്ഷാദൗത്യവുമായി നെടുമ്പാശ്ശേരി കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് എയർ എൻക്ലേവിൽ നിന്ന് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ ആകാശത്തേക്ക് കുതിച്ചു. ആർത്തലയ്ക്കുന്ന തിരമാലകൾക്ക് മുകളിൽ, കപ്പലിന് തൊട്ടുമുകളിലായി ഹെലികോപ്റ്റർ നിലയുറപ്പിച്ചു. സ്ട്രെച്ചറിന്റെ സഹായത്തോടെ അതിസാഹസികമായി അലനെ ഹെലികോപ്റ്ററിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ കരയിലെത്തിച്ചു. തീരത്ത് സജ്ജമായിരുന്ന പ്രത്യേക ആംബുലൻസിൽ അലനെ അതിവേഗം രാജഗിരി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
അടിയന്തരമായി സി.ടി സ്കാൻ, സി.ടി ആൻജിയോഗ്രഫി പരിശോധനകൾ നടത്തി രോഗാവസ്ഥ കൃത്യമായി നിർണയിച്ച ഡോക്ടർമാർ ന്യൂറോളജി തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ആരംഭിച്ചു. ന്യൂറോളജി വിഭാഗം മേധാവിയും ഇന്റർവെൻഷനൽ ന്യൂറോളജിസ്റ്റുമായ ഡോ. ജിജി കുരുട്ടുകുളം, ഡോ. ജിതിൻ ആന്റണി ബോസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ ഫലം കണ്ടു. ആരോഗ്യനിലയിൽ അതിവേഗം പുരോഗതിയുണ്ടായതോടെ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അലനെ ഐ.സി.യുവിൽനിന്ന് മുറിയിലേക്ക് മാറ്റി. നടുക്കടലിൽനിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിനും, പുതുജീവൻ നൽകിയ രാജഗിരി ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചാണ് അലൻ യാത്രയായത്.