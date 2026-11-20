ഒരു കപ്പ് ചായ, ഹൃദയത്തിനുള്ള സംരക്ഷണമോ?; റിയൽ സ്റ്റാർ കട്ടനോ ഗ്രീൻ ടീയോtext_fields
ചായ കുടി ഇന്ന് ഒരു ട്രെൻഡായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഒരു കപ്പ് ചായ. തിരക്കേറിയ ജോലിക്കിടെ ആശ്വാസത്തിനും നാം ചായയെ ആശ്രയിക്കാറുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കൾ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ഒരു ചായ നിർബന്ധം. വൈകുന്നേരത്തെ ആലസ്യം മാറ്റാനും ഒരു കപ്പ് ചായ നിർബന്ധം. പോരാത്തതിന് ന്യൂജെൻ പിള്ളേർ രാത്രിയും ചായ കുടിക്കാൻ ഇറങ്ങും.... ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ചായ ദോഷകരമാണോ എന്ന് ചിലർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ട്.
എന്നാൽ പതിവായി ചായ കുടിക്കുന്നത് ഹൃദയ, രക്തക്കുഴൽ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത കുറച്ചേക്കാമെന്ന് പുതിയൊരു പഠനം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജേണൽ ഓഫ് ഇന്റേണൽ മെഡിസിനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പഠനമനുസരിച്ച്, പതിവായി ചായ കുടിക്കുന്നവരിൽ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത ഏകദേശം 11 ശതമാനം കുറവാണ്. കട്ടൻചായയോ ഗ്രീൻ ടീയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ ഗുണകരമായേക്കാം. എങ്കിലും, ചായ കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഹൃദയാഘാതമോ പക്ഷാഘാതമോ തടയാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. ചായയുടെ തരം, വീര്യം, ചൂട് എന്നിവ ആരോഗ്യഫലങ്ങളുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും ഗവേഷകർ പരിശോധിച്ചു. പൊള്ളുന്ന ചൂടിൽ ചായ കുടിക്കുന്നത് അപകടകരമാണെന്നും ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
പഠനത്തിലെ കണ്ടെത്തൽ
ചൈനയിലെ 4,85,934 മുതിർന്നവരിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഗവേഷകർ വിശകലനം ചെയ്തത്. ഏകദേശം ഒമ്പത് വർഷത്തെ കാലയളവിലാണ് ഇവരെ പിന്തുടർന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ 14,863 പേർക്ക് ഹൃദ്രോഗം, സെറിബ്രോവാസ്കുലർ രോഗം, പൾമണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, പെരിഫറൽ ആർട്ടറി ഡിസീസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഹൃദയ-രക്തക്കുഴൽ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ പിടിപെട്ടു. പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ ഇവയാണ്.
പതിവായി ചായ കുടിച്ചിരുന്ന ആളുകളിൽ രക്തക്കുഴൽ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത ഏകദേശം 11% കുറവായിരുന്നു.
കട്ടൻചായ കുടിക്കുന്നവരിലാണ് രക്തക്കുഴൽ രോഗങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ അപകടസാധ്യത കൂടുതൽ കാണപ്പെട്ടത്.
മിതമായ വീര്യമുള്ള ചായക്കാണ് അപകടസാധ്യത കുറവായി കാണപ്പെടുന്നത്.
പൊള്ളുന്ന ചൂടിൽ ചായ കുടിക്കുന്നവരിൽ രക്തക്കുഴൽ രോഗത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരുന്നു.
ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് ചായ എങ്ങനെ ഗുണം ചെയ്യും?
ഫ്ലേവനോയ്ഡുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പോളിഫിനോളുകൾ (polyphenols) എന്ന പ്രകൃതിദത്ത സസ്യസംയുക്തങ്ങൾ ചായയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് ആന്റിഓക്സിഡന്റ്, ആന്റി-ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇത് രക്തക്കുഴലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചേക്കാം.
രക്തക്കുഴലുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ പിന്തുണച്ചേക്കാം: ആരോഗ്യകരമായ രക്തയോട്ടം നിലനിർത്തുന്നതിൽ രക്തക്കുഴലുകളുടെ ഉൾപ്പാളികൾക്ക് പ്രധാന പങ്കുണ്ട്. ചായയിലെ സസ്യസംയുക്തങ്ങൾ ഇവയുടെ സാധാരണ പ്രവർത്തനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചേക്കാം.
നീർക്കെട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിച്ചേക്കാം: ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന നീർക്കെട്ട് രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്താൻ കാരണമാകാം. ശരീരത്തിലെ ചില വീക്കം/നീർക്കെട്ട് പ്രക്രിയകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോളിഫിനോളുകൾ സഹായിച്ചേക്കാം.
മൊത്തത്തിലുള്ള മെറ്റബോളിക് ആരോഗ്യത്തെ പിന്തുണച്ചേക്കാം: മധുരമുള്ള പാനീയങ്ങൾക്ക് പകരം മധുരമില്ലാത്ത ചായ കുടിക്കുന്നത് അധിക പഞ്ചസാരയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇത് ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും മെറ്റബോളിക് ആരോഗ്യത്തിനും ഗുണം ചെയ്തേക്കാം.
ഗ്രീൻ ടീയെക്കാൾ നല്ലത് കട്ടൻചായയാണോ?
ഗ്രീൻ ടീയെ അപേക്ഷിച്ച് കട്ടൻചായ കുടിക്കുന്നതും രക്തക്കുഴൽ രോഗത്തിനുള്ള കുറഞ്ഞ സാധ്യതയും തമ്മിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ബന്ധം പഠനം കണ്ടെത്തി. എന്നിരുന്നാലും, രണ്ടിനങ്ങളും കാമെല്ലിയ സൈനൻസിസ് (Camellia sinensis) എന്ന ഒരേ ചെടിയിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇലകൾ സംസ്കരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വ്യത്യാസം. ഓക്സിഡേഷന് വിധേയമാക്കുന്നതിലൂടെ കട്ടൻചായയുടെ രാസഘടനയിൽ മാറ്റം വരുന്നു; എന്നാൽ ഓക്സിഡേഷൻ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലാണ് ഗ്രീൻ ടീ സംസ്കരിക്കുന്നത്. ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഓരോ ഇനത്തിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോളിഫിനോളുകളുടെ തരത്തെയും അളവിനെയും ബാധിക്കുന്നു.
ഗ്രീൻ ടീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ കട്ടൻചായയിലേക്ക് മാറണമെന്ന് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ഹൃദയ-രക്തക്കുഴൽ ഗുണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏത് ഇനമാണ് മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ മികച്ചതെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.
കൂടുതൽ ചായ കുടിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സംരക്ഷണം നൽകുമോ?
പ്രതിദിനം ഏകദേശം ആറ് മുതൽ എട്ട് കപ്പ് വരെ ചായ കുടിച്ചിരുന്ന പതിവ് ചായപ്രേമികളിലാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അപകടസാധ്യത ഗവേഷകർ കണക്കാക്കിയത്. എന്നാൽ, അത്രയധികം ചായ കുടിക്കാനുള്ള ശുപാർശയായി ഇതിനെ കാണരുത്. ചായ കുടിക്കുന്ന ശീലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പങ്കെടുത്തവർ നൽകിയ വിവരങ്ങളെയാണ് ഈ പഠനം ആശ്രയിച്ചത്, കൂടാതെ കപ്പിന്റെ വലിപ്പവും ഏകീകരിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു.
കഫീൻ ഉറക്കത്തെ ബാധിക്കും
ചായയിലെ കഫീൻ ഉറക്കത്തെ ബാധിക്കുകയും ചിലരിൽ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുന്നതിനോ അസ്വസ്ഥതയ്ക്കോ കാരണമാവുകയും ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് അധികം ചായ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല.
പൊള്ളുന്ന ചൂട് വേണ്ട
പൊള്ളുന്ന ചൂടിൽ ചായ കുടിക്കുന്നവർക്ക്, പതിവായി ചായ കുടിക്കാത്തവരെ അപേക്ഷിച്ച് രക്തക്കുഴൽ രോഗത്തിനുള്ള സാധ്യത ഏകദേശം 16 ശതമാനം കൂടുതലായിരുന്നു. കുടിക്കാൻ പാകത്തിന് സുഖകരമായ ചൂടിലേക്ക് ചായ തണുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതും നല്ലൊരു മുൻകരുതലാണ്. വളരെ ചൂടുള്ള പാനീയങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് കുടിക്കുന്നത് അന്നനാളത്തിന്റെ ഉൾപ്പാളിക്കും മുറിവുണ്ടാക്കാം.