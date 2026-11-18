ഹൃദയമിടിപ്പിലെ അപകടസൂചന കണ്ടെത്താൻ എ.ഐtext_fields
ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം പരിശോധിക്കാൻ പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിശോധനയാണ് ഇ.സി.ജി. എന്നാൽ ഈ പരിശോധനയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളിൽ മനുഷ്യർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ചില സൂക്ഷ്മമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകാം. ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് പെട്ടെന്നുള്ള ഹൃദയമരണ സാധ്യതയുള്ളവരെ നേരത്തേ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന പുതിയ എ.ഐ മാതൃക വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗവേഷകർ.ഹൃദയമിടിപ്പിലെ ക്രമക്കേടുകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള ഹൃദയമരണം തടയുന്നതിൽ നിർണായകമാകാവുന്ന ഈ കണ്ടെത്തൽ, അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാല ബെർക്ക്ലിയിലെ ഗവേഷകരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടത്തിയത്. പഠനഫലങ്ങൾ 2026 ജൂൺ 24-ന് ശാസ്ത്രജേണലായ നേച്ചറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.
സ്വീഡനിൽ നിന്നുള്ള നാല് ലക്ഷത്തിലധികം ഇ.സി.ജി രേഖകളും മരണസർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിലെ വിവരങ്ങളും സംയോജിപ്പിച്ചാണ് ഗവേഷകർ എഐ മാതൃകയ്ക്ക് പരിശീലനം നൽകിയത്. ഹൃദയത്തിന്റെ വൈദ്യുത പ്രവർത്തനം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഇ.സി.ജിയിലെ തരംഗരൂപങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് പിന്നീട് പെട്ടെന്നുള്ള ഹൃദയമരണം സംഭവിച്ചവരിൽ നേരത്തേ ഉണ്ടായിരുന്ന സൂക്ഷ്മമായ സൂചനകൾ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.സ്വീഡനിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശീലിപ്പിച്ച മാതൃകയുടെ പ്രവർത്തനം അമേരിക്കയിലെയും തായ്വാനിലെയും രോഗികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും പരിശോധിച്ചു. വ്യത്യസ്ത ആരോഗ്യസംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളിലും അപകടസാധ്യത തിരിച്ചറിയാൻ ഈ മാതൃകയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞുവെന്നത് കണ്ടെത്തലിന്റെ പ്രാധാന്യം വർധിപ്പിക്കുന്നു.
നിലവിലെ പരിശോധനകളിൽ കണ്ടെത്താനാകാത്ത അപകടസാധ്യത
നിലവിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഹൃദയമരണ സാധ്യത വിലയിരുത്താൻ ഡോക്ടർമാർ പരിഗണിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഇടത് അറ ഓരോ മിടിപ്പിലും എത്രത്തോളം രക്തം പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നത്. ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലാർ എജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ എന്നാണ് ഈ അളവിനെ വിളിക്കുന്നത്.എന്നാൽ ഹൃദയത്തിന്റെ പമ്പിങ് ശേഷി സാധാരണ നിലയിലാണെങ്കിലും ചിലരിൽ അപകടകരമായ ഹൃദയമിടിപ്പ് ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകാം. അതിനാൽ നിലവിലെ പരിശോധനകൾക്ക് ചില അപകടസാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നുണ്ട്.പഠനത്തിൽ, എ.ഐ മാതൃക ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ളവരായി കണ്ടെത്തിയ വിഭാഗത്തിൽ പ്രതിവർഷം പെട്ടെന്നുള്ള ഹൃദയമരണം സംഭവിക്കാനുള്ള നിരക്ക് ഏഴ് ശതമാനമായിരുന്നു. നിലവിലെ എൽ.വി.ഇ.എഫ് പരിശോധനയിലൂടെ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ളവരായി കണ്ടെത്തിയ വിഭാഗത്തിൽ ഇത് 4.6 ശതമാനമായിരുന്നു. എ.ഐ കണ്ടെത്തിയ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ളവരിൽ 86.1 ശതമാനം പേരെയും പരമ്പരാഗത പരിശോധനാ മാനദണ്ഡം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.അപകടസാധ്യത പ്രവചിക്കുന്നതിൽ മാത്രം എ.ഐയുടെ കണ്ടെത്തൽ ഒതുങ്ങിയില്ല. ഇ.സി.ജിയിലെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മമായ തരംഗമാറ്റവും ഗവേഷകർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എ.വി.എൽ എന്ന ഇ.സി.ജി ലീഡിൽ കാണുന്ന നേരിയ ചരിവുള്ള തരംഗരൂപമാണ് ഇതിലൊന്ന്.ഹൃദയപേശികളിലൂടെ വൈദ്യുത സിഗ്നലുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുമായി ഈ സൂചനയ്ക്ക് ബന്ധമുണ്ടാകാമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ ഫൈബ്രോസിസും ഇ.സി.ജിയിലെ മാറ്റവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.
ചികിത്സയിൽ ഉടൻ ഉപയോഗിക്കാനാകുമോ?
കണ്ടെത്തൽ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണെങ്കിലും എ.ഐ പരിശോധന നിലവിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഹൃദയമരണം തടയാനുള്ള അംഗീകൃത പരിശോധനയായി മാറിയിട്ടില്ല. ചികിത്സാ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൂടുതൽ രോഗികളിൽ ദീർഘകാല പഠനങ്ങളും ക്ലിനിക്കൽ പരിശോധനകളും ആവശ്യമാണ്. വലിയ അളവിലുള്ള മെഡിക്കൽ വിവരങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യാനും മനുഷ്യരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ പോകുന്ന സൂക്ഷ്മമായ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും എ.ഐയ്ക്ക് കഴിയും. എന്നാൽ പരിശീലനത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം, പഠനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട രോഗികളുടെ വൈവിധ്യം, പരിശോധന നടത്തുന്ന ആശുപത്രികളിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം എ.ഐയുടെ ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കാം. ഒരു വിഭാഗം രോഗികളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന സംവിധാനം മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിൽ അതേ കൃത്യത പുലർത്തണമെന്നില്ല. തെറ്റായ മുന്നറിയിപ്പുകളും അപകടസാധ്യത കണ്ടെത്താതെ പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാം.അതുകൊണ്ട് എ.ഐയെ ഡോക്ടർമാർക്ക് പകരക്കാരനായല്ല, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമായാണ് കാണേണ്ടത്.ഇ.സി.ജിയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകടസൂചനകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള എ.ഐയുടെ കഴിവ് ശ്രദ്ധേയമാണെങ്കിലും, അത് രോഗനിർണയത്തിനുള്ള സ്വതന്ത്രമായ അന്തിമ പരിശോധനയായി ഉപയോഗിക്കാൻ കൂടുതൽ ക്ലിനിക്കൽ തെളിവുകൾ ആവശ്യമാണ്. ഭാവിയിൽ ഹൃദയസംബന്ധമായ അപകടസാധ്യതകൾ നേരത്തേ തിരിച്ചറിയാനുള്ള പരിശോധനാരീതികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇത്തരം സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്ക് പങ്കുണ്ടാകുമെന്ന സൂചനകളാണിവ നൽകുന്നത്.