അക്ഷരങ്ങൾക്കിടയിൽ വഴിതെറ്റിയ ഇഷാൻ; 'താരേ സമീൻ പർ' പറഞ്ഞ വലിയ പാഠം

അക്ഷരങ്ങൾക്കിടയിൽ വഴിതെറ്റിയ ഇഷാൻ; 'താരേ സമീൻ പർ' പറഞ്ഞ വലിയ പാഠംtext_fields
ക്ലാസിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കുട്ടി, പുസ്തകം തുറന്നാൽ വായിക്കാൻ പ്രയാസം, പരീക്ഷയിൽ മോശം മാർക്ക്. അധ്യാപകരുടെ വഴക്കും വീട്ടിലെ ശകാരവും കേട്ട് ഒടുവിൽ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ അവൻ മടിയനാകുന്നു. എന്നാൽ ആ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയാത്തതല്ലെങ്കിലോ? അവന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ആരും തിരിച്ചറിയാതെ പോയതാണെങ്കിലോ?2007-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ആമിർ ഖാന്റെ 'താരേ സമീൻ പർ' എന്ന സിനിമയിലെ ഇഷാൻ അവസ്തിയെ ഓർമയില്ലേ? പഠനത്തിൽ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ഇഷാനെ ആദ്യം എല്ലാവരും അലസനായാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ അവന്റെ പ്രശ്നം തിരിച്ചറിയുന്ന അധ്യാപകൻ രാം ശങ്കർ നികുംഭിന്റെ വരവോടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നത്. ഇഷാന് നേരിടേണ്ടിവന്നത് ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന പഠനവ്യത്യാസമായിരുന്നു. സിനിമയിലൂടെ ഏറെ ചർച്ചയായ ഈ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഇന്നും പലർക്കും വ്യക്തമായ ധാരണയില്ല.
ഡിസ്ലെക്സിയ എന്നാൽ ബുദ്ധിക്കുറവാണോ?
ഒരിക്കലുമല്ല. വായന, അക്ഷരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയൽ, വാക്കുകൾ എഴുതൽ തുടങ്ങിയ ഭാഷാപരമായ കഴിവുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പഠനവ്യത്യാസമാണ് ഡിസ്ലെക്സിയ. അക്ഷരങ്ങളും അവയുടെ ശബ്ദങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം നേരിടുന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകളിലൊന്ന്.ഒരു കുട്ടിക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ വാക്കുകൾ തെറ്റിപ്പോകാം. പരിചിതമായ അക്ഷരങ്ങൾ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടിവരാം. എഴുതുമ്പോൾ ഒരേ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാം. മറ്റുള്ളവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വായനയും എഴുത്തും ഇവർക്ക് കൂടുതൽ പരിശ്രമം ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും.എന്നാൽ ഇതൊന്നും കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിശേഷി കുറവാണെന്ന് അർഥമാക്കുന്നില്ല. ശരിയായ പഠനരീതിയും പിന്തുണയും ലഭിച്ചാൽ ഡിസ്ലെക്സിയയുള്ള കുട്ടികൾക്കും മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നേറാൻ കഴിയും.
സിനിമയിൽ കണ്ടതുപോലെ അക്ഷരങ്ങൾ ചലിക്കുമോ?
'താരേ സമീൻ പർ'യിലെ ശ്രദ്ധേയമായ രംഗങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇഷാന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ അക്ഷരങ്ങൾ ചലിക്കുന്നതും വാക്കുകൾ പരസ്പരം കലരുന്നതും കാണിക്കുന്നത്. വായനയിലെ അവന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് അനുഭവവേദ്യമാക്കാനാണ് സിനിമ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത്.എന്നാൽ ഡിസ്ലെക്സിയയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾ കണ്ണിനു മുന്നിൽ ചലിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെടണമെന്നില്ല. അത് സിനിമയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ്; ഡിസ്ലെക്സിയയുടെ നിർബന്ധിത ലക്ഷണമല്ല.വായനയിൽ തുടർച്ചയായ ബുദ്ധിമുട്ട്, അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ, വായിച്ച കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടിവരുക തുടങ്ങിയവയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില സൂചനകൾ. എന്നാൽ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം കണ്ട് കുട്ടിക്ക് ഡിസ്ലെക്സിയയാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാനാവില്ല. വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ ആവശ്യമാണ്.
കുട്ടിയെ ശകാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്!
'എത്ര തവണ പറഞ്ഞുതരണം?', 'മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടുപഠിക്ക്' തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?പഠനത്തിൽ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് അലസതയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കുട്ടി കൂടുതൽ ഒറ്റപ്പെടാം. ക്ലാസിൽ ഉത്തരം പറയാൻ മടിക്കാം. വായിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. തനിക്ക് ഒന്നിനും കഴിവില്ലെന്ന തോന്നൽ പോലും വളർന്നേക്കാം.ഇഷാന്റെ ജീവിതത്തിലും സംഭവിച്ചത് ഇതുതന്നെയാണ്. അവന്റെ പ്രശ്നം തിരിച്ചറിയാതെ ശിക്ഷിച്ചപ്പോൾ പഠനത്തോടൊപ്പം ആത്മവിശ്വാസവും നഷ്ടപ്പെട്ടു.കൂടുതൽ ശകാരിക്കുകയല്ല, കുട്ടിക്ക് അനുയോജ്യമായ പഠനരീതി കണ്ടെത്തുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. വായനയും എഴുത്തും ചെറിയ ഘട്ടങ്ങളായി പരിശീലിപ്പിക്കുക, അക്ഷരങ്ങളും ശബ്ദങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പഠിപ്പിക്കുക, ചിത്രങ്ങളും മറ്റ് ദൃശ്യസഹായങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുക, ആവശ്യത്തിന് അധികസമയം നൽകുക തുടങ്ങിയവ സഹായകരമാകും.കുട്ടിക്ക് ഡിസ്ലെക്സിയയുണ്ടെന്ന് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അധ്യാപകരുമായി സംസാരിച്ച് യോഗ്യതയുള്ള വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ തേടണം. നേരത്തെയുള്ള തിരിച്ചറിവും അനുയോജ്യമായ പഠനപിന്തുണയും കുട്ടിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കും.
മാർക്കുകൾക്കപ്പുറമാണ് കുട്ടിയുടെ ലോകം!
സിനിമ അവസാനത്തോടടുക്കുമ്പോൾ ഇഷാനിലെ ചിത്രകാരനെ എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയുന്നു. അതുവരെ മാർക്കുകളിലൂടെ മാത്രം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്ന കുട്ടിയുടെ മറ്റൊരു ലോകം അവിടെ തുറക്കപ്പെടുകയാണ്.എന്നാൽ ഡിസ്ലെക്സിയയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ചിത്രരചനയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും മേഖലകളിലോ അസാധാരണ കഴിവുണ്ടാകണമെന്നില്ല. ഓരോ കുട്ടിക്കും അവരുടേതായ താൽപര്യങ്ങളും കഴിവുകളുമുണ്ട്. അവ തിരിച്ചറിയാനും വളർത്താനും അവസരം നൽകുകയാണ് വേണ്ടത്.ഒരു കുട്ടി പഠനത്തിൽ പിന്നിലാണെങ്കിൽ അവനെ മടിയനെന്ന് വിളിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ പിന്നിലാകുന്നതെന്ന് അന്വേഷിക്കാനാണ് യഥാർഥ കരുതൽ വേണ്ടത്. 'താരേ സമീൻ പർ' ഇന്നും പ്രസക്തമാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. കുട്ടികളെ തിരുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് ആ സിനിമ നമ്മെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.