ശ്വാസകോശത്തിൽ വെള്ളം നിറയുന്ന അവസ്ഥ; പൾമനറി എഡീമ അപകടകരമോ?text_fields
ശ്വാസം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഗുരുതരമായിട്ടുണ്ടാകും. ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് അപകടാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് പൾമനറി എഡീമ. ശ്വാസകോശത്തിനുള്ളിൽ ദ്രാവകം അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഈ അവസ്ഥ ചിലരിൽ ക്രമേണയും മറ്റു ചിലരിൽ തീർത്തും പെട്ടെന്നുമാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് രോഗാവസ്ഥ രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ അടിയന്തര ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാകാം.ശ്വാസകോശത്തിനുള്ളിലെ ചെറിയ വായുസഞ്ചികളെയാണ് ആൽവിയോളി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ വായുവിലെ ഓക്സിജൻ രക്തത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതും രക്തത്തിലെ കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് നീക്കം ചെയ്യുന്നതും പ്രധാനമായും ഈ വായുസഞ്ചികളിലൂടെയാണ്.എന്നാൽ ഈ വായുസഞ്ചികളിൽ അസാധാരണമായി ദ്രാവകം അടിഞ്ഞുകൂടിയാലോ? ഓക്സിജൻ രക്തത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയ തടസ്സപ്പെടും. ഇതാണ് പൾമനറി എഡീമയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ശ്വാസമെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നതും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെ വരുന്നതും ഇതിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ്.പൾമനറി എഡീമയുടെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകളാണ്. ഹൃദയത്തിന് രക്തം ആവശ്യമായ രീതിയിൽ പമ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ മർദം വർധിക്കുകയും അവയിൽനിന്ന് ദ്രാവകം വായുസഞ്ചികളിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യാം.ഹൃദയാഘാതം, ഹൃദയപേശികളുടെ ബലക്കുറവ്, ഹൃദയവാൽവുകളുടെ തകരാറുകൾ, നിയന്ത്രണവിധേയമല്ലാത്ത ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം എന്നിവ ഇത്തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം.എന്നാൽ ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരിലും പൾമനറി എഡീമ ഉണ്ടാകാം. ഗുരുതരമായ ശ്വാസകോശ അണുബാധ, രക്തത്തിലെ അണുബാധ, വിഷവാതകങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്നത്, ചില മരുന്നുകളുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ, വൃക്കസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്നിവയും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതിന് കാരണമാകാം.അതായത്, ശ്വാസകോശത്തിൽ ദ്രാവകം അടിയുന്നതിന് പിന്നിലെ കാരണം കണ്ടെത്തുകയാണ് ചികിത്സയിൽ നിർണായകം.
ശരീരം കാണിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ
പൾമനറി എഡീമ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ഗുരുതരമാകാം. ചിലരിൽ ദിവസങ്ങളോ ആഴ്ചകളോ കൊണ്ട് ക്രമേണയും ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ:
- പെട്ടെന്ന് അനുഭവപ്പെടുന്ന കടുത്ത ശ്വാസംമുട്ടൽ.
- കിടക്കുമ്പോൾ ശ്വാസമെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുകയും ഇരിക്കുമ്പോൾ അൽപ്പം ആശ്വാസം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുക.
- ശ്വാസംമുട്ടലിനൊപ്പം ചുമ അനുഭവപ്പെടുക.
- ചിലപ്പോൾ പതഞ്ഞതും പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ളതോ രക്തം കലർന്നതോ ആയ കഫം പുറത്തുവരുക.
- നെഞ്ചിൽ മുറുക്കം, ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുക.
- ശ്വാസമെടുക്കുമ്പോൾ ചൂളംവിളി പോലുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുക.
- അമിതമായ വിയർപ്പ്, ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുക, പരിഭ്രാന്തി എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുക.
- ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന പൾമനറി എഡീമയിൽ ശാരീരിക അധ്വാനത്തിനിടെ ശ്വാസംമുട്ടൽ, രാത്രിയിൽ ശ്വാസം കിട്ടാതെ ഉറക്കമുണരുക, കാലുകളിൽ നീര് എന്നിവയും കാണാം.
പെട്ടെന്നുള്ള ശ്വാസംമുട്ടൽ അവഗണിക്കരുത്
സാധാരണ ക്ഷീണമോ ചെറിയ ശ്വാസതടസ്സമോ ആണെന്ന് കരുതി കടുത്ത ശ്വാസംമുട്ടലിനെ അവഗണിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസമെടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരിക, സംസാരിക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുക, പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള പതഞ്ഞ കഫം പുറത്തുവരിക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം തേടണം.
എങ്ങനെയാണ് ചികിത്സ?
പൾമനറി എഡീമയ്ക്ക് ഒരേ ചികിത്സയല്ല എല്ലാവർക്കും നൽകുന്നത്. ശ്വാസകോശത്തിൽ ദ്രാവകം അടിയാനുള്ള കാരണവും രോഗിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും അനുസരിച്ചാണ് ചികിത്സ തീരുമാനിക്കുന്നത്.ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രക്തത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് പരിശോധിക്കുകയും ആവശ്യമായവർക്ക് ഓക്സിജൻ നൽകുകയും ചെയ്യും. ശ്വാസതടസ്സം ഗുരുതരമാണെങ്കിൽ പ്രത്യേക ശ്വസനസഹായ സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരും.ശരീരത്തിലെ അധിക ദ്രാവകം കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ, രക്തസമ്മർദം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ, ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ചികിത്സകൾ എന്നിവയും ആവശ്യാനുസരണം നൽകാം. അണുബാധയോ മറ്റേതെങ്കിലും രോഗാവസ്ഥയോ ആണ് കാരണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചികിത്സയും വേണം.രോഗതീവ്രതയനുസരിച്ച് ആശുപത്രിയിലോ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലോ നിരീക്ഷണവും ചികിത്സയും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.
പൾമനറി എഡീമയെ തടയാൻ അതിന് കാരണമാകുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഹൃദ്രോഗം, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം, വൃക്കരോഗം തുടങ്ങിയവയുള്ളവർ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പരിശോധന നടത്തുകയും ഡോക്ടർ നിർദേശിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ മുടക്കാതെ കഴിക്കുകയും വേണം.പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന കടുത്ത ശ്വാസംമുട്ടൽ ഒരിക്കലും സാധാരണ ലക്ഷണമായി കാണരുത്. സമയബന്ധിതമായ ചികിത്സ ലഭിച്ചാൽ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും രോഗാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. അതിനാൽ ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതും ചികിത്സ വൈകിക്കാതിരിക്കുന്നതുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം.
disclaimer: ആരോഗ്യവിവരങ്ങൾ പൊതുവായ അവബോധത്തിനുള്ളതാണ്. ഈ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം പൾമനറി എഡീമയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാവില്ല. കൃത്യമായ രോഗനിർണയത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കും ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടുക.