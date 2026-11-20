ഇന്ത്യ പോളിയോ വിമുക്തമായിട്ടും തുള്ളിമരുന്ന് നൽകുന്നത് എന്തിന്? അറിയാംtext_fields
ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ വീടുകളിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പേടികളിലൊന്നായിരുന്നു പോളിയോ. കളിച്ചുനടക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ കുട്ടികളുടെ കാലുകൾ തളരുക, നടക്കാൻ കഴിയാതാവുക, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വൈകല്യവുമായി കഴിയേണ്ടിവരിക… പോളിയോ എന്ന രോഗം വരുത്തിയ ദുരിതങ്ങൾ അത്രത്തോളമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പോളിയോ ബാധിക്കുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നത് അപൂർവമാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് 2014-ൽ പോളിയോ വിമുക്ത പദവി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു സംശയം സ്വാഭാവികമാണ്. രോഗം ഇല്ലാതായെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് കുട്ടികളെ തേടി ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ വീണ്ടും പോളിയോ തുള്ളിമരുന്നുമായി എത്തുന്നത്? നേരത്തെ വാക്സിൻ എടുത്ത കുട്ടികൾക്കും വീണ്ടും തുള്ളിമരുന്ന് നൽകേണ്ടതുണ്ടോ? ഒരു തവണ കൊടുക്കാതെ പോയാൽ കുട്ടിക്ക് പോളിയോ വരുമോ? വൈകല്യം സംഭവിക്കുമോ?ഇത്തരം സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ അറിയാം. അതോടൊപ്പം ഒരുകാലത്ത് ഇന്ത്യയെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ പോളിയോയുടെ ചരിത്രവും ഈ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും മനസ്സിലാക്കാം.
എന്താണ് പോളിയോ?
പോളിയോ വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന പകർച്ചവ്യാധിയാണ്. പ്രധാനമായും അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത്. മലിനമായ വെള്ളത്തിലൂടെയും ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും രോഗാണു ശരീരത്തിലെത്താം. രോഗബാധിതനായ ഒരാളുടെ മലത്തിലൂടെ പുറത്തുവരുന്ന വൈറസ് മറ്റൊരാളിലേക്കും പകരാം.പലരിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകണമെന്നില്ല. ചിലരിൽ പനി, ക്ഷീണം, തലവേദന, ഛർദി, കഴുത്തിലെ മുറുക്കം, കൈകാലുകളിൽ വേദന തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ ചിലരിൽ വൈറസ് നാഡീവ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുകയും പേശികളുടെ ചലനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നാഡികൾക്ക് തകരാറുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ശരീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ തളരാൻ കാരണമാകുന്നത്.ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് പോളിയോ വൈറസ് ബാധിക്കുന്ന 200 പേരിൽ ഒരാൾക്ക് സ്ഥിരമായ പക്ഷാഘാതം സംഭവിക്കാം. ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പേശികളെ ബാധിച്ചാൽ ജീവൻ പോലും അപകടത്തിലാകും. രോഗം വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷാഘാതം മാറ്റാനുള്ള പ്രത്യേക ചികിത്സയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രതിരോധ വാക്സിനേഷന് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്.
ഇന്ന് പോളിയോ വിമുക്ത രാജ്യമായി അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യ ഒരുകാലത്ത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിയോ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. 1985-ൽ മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം ഒന്നര ലക്ഷം പോളിയോ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും ഒരുപോലെ രോഗഭീതി നിലനിന്നിരുന്നു. പോളിയോ ബാധിച്ച കുട്ടികളുടെ ചികിത്സയും പുനരധിവാസവും കുടുംബങ്ങൾക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചേക്കാവുന്ന ഈ രോഗത്തെ തടയാൻ വലിയൊരു പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് ഇന്ത്യ തുടക്കമിട്ടത്.പോളിയോ വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചത് 1950-കളിലാണ്. ജോനാസ് സാൽക്ക് കുത്തിവയ്പ്പിലൂടെ നൽകുന്ന വാക്സിനും ആൽബർട്ട് സാബിൻ വായിലൂടെ നൽകുന്ന തുള്ളിമരുന്നും വികസിപ്പിച്ചു. 1988-ൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആഗോള പോളിയോ നിർമ്മാർജന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു.
ഇന്ത്യയിൽ 1995-ലാണ് പൾസ് പോളിയോ പ്രതിരോധ പരിപാടി രാജ്യവ്യാപകമായി നടപ്പാക്കിത്തുടങ്ങിയത്. അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരേ സമയത്ത് തുള്ളിമരുന്ന് നൽകുക എന്നതായിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കുട്ടികൾ പതിവ് വാക്സിനേഷൻ വഴി പോളിയോ പ്രതിരോധ മരുന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വീണ്ടും തുള്ളിമരുന്ന് നൽകുന്ന രീതിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്.
ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങി കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി. ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ, പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും പ്രത്യേക ബൂത്തുകൾ ഒരുക്കി. ദൂരപ്രദേശങ്ങളിലേക്കും യാത്രക്കാരുടെ ഇടയിലേക്കും വാക്സിൻ എത്തിച്ചു.ഇതിന്റെ ഫലമായി ഇന്ത്യയിലെ പോളിയോ കേസുകൾ കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് അവസാനമായി വന്യ പോളിയോ വൈറസ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 2011 ജനുവരി 13-ന് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഹൗറയിലാണ്. തുടർന്ന് 2014 മാർച്ച് 27-ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ദക്ഷിണേഷ്യൻ മേഖലയിലെ ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള 11 രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോളിയോ വിമുക്ത സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചു.
പോളിയോ വിമുക്തമായിട്ടും എന്തിനാണ് ഇപ്പോഴും തുള്ളിമരുന്ന്?
പോളിയോ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം അവസാനിച്ചെങ്കിലും ലോകത്ത് രോഗം പൂർണമായി ഇല്ലാതായിട്ടില്ല. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, പാകിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും വൈറസ് നിലനിൽക്കുന്നു.യാത്രകളിലൂടെയോ മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ വൈറസ് വീണ്ടും ഇന്ത്യയിലെത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. രാജ്യത്തെ കുട്ടികളിൽ പ്രതിരോധശേഷി കുറവാണെങ്കിൽ രോഗം പടരാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ പോളിയോ നിരീക്ഷണവും വാക്സിനേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടരുന്നത്.പോളിയോയെ തടയാൻ രോഗം വന്നശേഷം ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രതിരോധമാണ് പ്രധാനം. ഇന്ത്യ നേടിയ പോളിയോ വിമുക്ത പദവി നിലനിർത്താനും കുട്ടികളെ സുരക്ഷിതരാക്കാനുമാണ് പൾസ് പോളിയോ പരിപാടി തുടരുന്നത്.
1. നേരത്തെ പോളിയോ വാക്സിൻ എടുത്ത കുട്ടിക്കും വീണ്ടും തുള്ളിമരുന്ന് നൽകണോ?
വേണം. പതിവ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിന്റെ ഭാഗമായി പോളിയോ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ച കുട്ടികൾക്കും പൾസ് പോളിയോ ദിനത്തിൽ അധികമായി തുള്ളിമരുന്ന് നൽകണം. ഇത് പതിവ് വാക്സിനേഷന് പകരമല്ല; രോഗവ്യാപന സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള അധിക പ്രതിരോധ നടപടിയാണ്.
2. ഒരു തവണ തുള്ളിമരുന്ന് കൊടുക്കാതെ പോയാൽ കുട്ടിക്ക് പോളിയോ വരുമോ?
ഒരു ഡോസ് മുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് പോളിയോ വരുമെന്നല്ല. എന്നാൽ പ്രതിരോധത്തിലെ ഒരു അവസരം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. കുട്ടിയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ മുടങ്ങിയ ഡോസ് ഉടൻ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്.
3. തുള്ളിമരുന്ന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് വൈകല്യം സംഭവിക്കുമോ?
വാക്സിൻ എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം കുട്ടിക്ക് വൈകല്യം ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ പോളിയോ വൈറസ് ബാധിച്ചാൽ ചിലരിൽ സ്ഥിരമായ പക്ഷാഘാതം സംഭവിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് വാക്സിൻ ഒഴിവാക്കരുതെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ നിർദേശിക്കുന്നത്. രോഗം വന്നശേഷം പക്ഷാഘാതം മാറ്റാനുള്ള പ്രത്യേക ചികിത്സയില്ലാത്തതിനാൽ പ്രതിരോധമാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗം.
4. അഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും പൾസ് പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് നൽകണോ?
പൾസ് പോളിയോ പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യപ്രായം അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണ്. അഞ്ച് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകാത്ത എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഈ പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ നിർദേശം തേടാം.
5. തുള്ളിമരുന്നും കുത്തിവയ്പ്പും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ?
ഉണ്ട്. വായിലൂടെ നൽകുന്ന തുള്ളിമരുന്നാണ് ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ (OPV). കുത്തിവയ്പ്പിലൂടെ നൽകുന്ന വാക്സിനാണ് ഇൻആക്ടിവേറ്റഡ് പോളിയോ വാക്സിൻ (IPV). രണ്ടും പോളിയോയിൽനിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പതിവ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് പദ്ധതിയിലും പൾസ് പോളിയോ പ്രചാരണത്തിലും ഇവയ്ക്ക് വ്യത്യസ്ത പങ്കുകളുണ്ട്.
6. പോളിയോ വാക്സിൻ സുരക്ഷിതമാണോ?
പോളിയോ പ്രതിരോധത്തിനായി ലോകമെമ്പാടും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിനുകൾ പൊതുവെ സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമാണ്. ഏതൊരു വാക്സിനെയും പോലെ അപൂർവമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കുട്ടിക്ക് പ്രത്യേക ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളോ മുമ്പ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുരുതര പ്രതികരണങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരോട് മുൻകൂട്ടി പറയണം.
7. പോളിയോ ബാധിച്ചാൽ പൂർണമായി സുഖപ്പെടുമോ?
പോളിയോ വൈറസ് നാഡീവ്യവസ്ഥയെ ബാധിച്ച് പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിന് പൂർണമായി മാറ്റം വരുത്തുന്ന ചികിത്സ നിലവിലില്ല. ഫിസിയോതെറപ്പിയും പുനരധിവാസവും ചിലരുടെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗം.
കേരളത്തിൽ ഇത്തവണ 12.92 ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് തുള്ളിമരുന്ന്
നവംബർ 22-ന് ഞായറാഴ്ച കേരളത്തിലെ പത്ത് ജില്ലകളിലാണ് പൾസ് പോളിയോ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇടുക്കി, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകൾ ഈ ഘട്ടത്തിലെ പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ബാക്കി പത്ത് ജില്ലകളിലായി അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള 12,92,421 കുട്ടികൾക്ക് തുള്ളിമരുന്ന് നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
ഇതിനായി 13,453 ബൂത്തുകളും 26,906 പരിശീലനം ലഭിച്ച സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരെയും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ-സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ, ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങൾ, അങ്കണവാടികൾ, സ്കൂളുകൾ, വായനശാലകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ബൂത്തുകൾ ഒരുക്കുന്നത്.സാധാരണ ബൂത്തുകൾക്ക് പുറമേ യാത്രയ്ക്കിടെ കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിൻ നൽകുന്നതിനായി 373 ട്രാൻസിറ്റ് ബൂത്തുകളും 149 മൊബൈൽ ബൂത്തുകളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്സവങ്ങളിലും മേളകളിലും ഏഴ് പ്രത്യേക ബൂത്തുകളും പ്രവർത്തിക്കും. ബൂത്തുകളിൽ എത്താൻ കഴിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് നവംബർ 23, 24 തീയതികളിൽ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ വീടുകളിലെത്തി തുള്ളിമരുന്ന് നൽകും.
Disclaimer: ഈ ലേഖനം പൊതുജനാരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണത്തിനും വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിനുമായി തയ്യാറാക്കിയതാണ്. കുട്ടികളുടെ വാക്സിനേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ, ഡോസ് മുടങ്ങിയത്, വാക്സിനോടുള്ള പ്രതികരണം, പ്രത്യേക ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വ്യക്തിഗത സംശയങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുടെ ഡോക്ടറുടെയോ അംഗീകൃത ആരോഗ്യപ്രവർത്തകന്റെയോ നിർദേശം തേടുക. ഔദ്യോഗിക ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദേശങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകേണ്ടത്.