ഓസ്റ്റിയോസാർക്കോമ: തിരിച്ചറിയേണ്ട ലക്ഷണങ്ങളും അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളും

ഓസ്റ്റിയോസാർക്കോമ: തിരിച്ചറിയേണ്ട ലക്ഷണങ്ങളും അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളുംtext_fields
ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വേദനയോ നീർക്കെട്ടോ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ പലരും ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് സാധാരണ പരിക്കോ പേശിവലിവോ ആയിരിക്കും. മിക്കപ്പോഴും അതുതന്നെയാകാം കാരണം. എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിട്ടുമാറാത്ത എല്ലുവേദനയും അസാധാരണമായ നീർക്കെട്ടുമെല്ലാം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുടെ സൂചനയാകാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ എല്ലുകളെ ബാധിക്കുന്ന അപൂർവമായ ഒരു അർബുദമാണ് ഓസ്റ്റിയോസാർക്കോമ.
എല്ലുകളുടെ കോശങ്ങളിൽനിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഈ അർബുദം പ്രധാനമായും കുട്ടികളിലും കൗമാരക്കാരിലുമാണ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്. എന്നാൽ മുതിർന്നവരിലും ഇത് ഉണ്ടാകാം. രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണെങ്കിലും, ശരീരത്തിൽ വേദനയോ നീർക്കെട്ടോ അനുഭവപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം അർബുദമാണെന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല. സാധാരണമായ പല കാരണങ്ങൾകൊണ്ടും ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.
എന്താണ് ഓസ്റ്റിയോസാർക്കോമ?
എല്ലുകൾക്ക് ബലം നൽകുന്ന പുതിയ അസ്ഥി കലകൾ നിർമിക്കുന്ന കോശങ്ങളിൽനിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന അർബുദമാണ് ഓസ്റ്റിയോസാർക്കോമ. സാധാരണയായി എല്ലുകളുടെ വളർച്ച അതിവേഗം നടക്കുന്ന പ്രായത്തിലാണ് ഇത് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അപൂർവ അർബുദം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന സ്തനാർബുദം, ശ്വാസകോശാർബുദം തുടങ്ങിയവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓസ്റ്റിയോസാർക്കോമ ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. എല്ലാ അർബുദങ്ങളുടെയും കണക്കിൽ ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമാണ് ഈ രോഗം. അതുകൊണ്ടാണ് അപൂർവ അർബുദങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഇതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ശരീരത്തിലെ ഏത് എല്ലിനെയും ബാധിക്കാമെങ്കിലും കൈകാലുകളിലെ നീളമുള്ള എല്ലുകളിലാണ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കാൽമുട്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള തുടയെല്ലിന്റെ താഴ്ഭാഗം, ഷിൻ ബോൺ അഥവാ കാലിലെ വലിയ എല്ലിന്റെ മുകൾഭാഗം, തോളിന് സമീപമുള്ള കൈയിലെ എല്ല് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് രോഗം സാധാരണയായി രൂപപ്പെടുന്നത്.
ആരിലാണ് രോഗസാധ്യത കൂടുതൽ?
- കുട്ടികളിലും കൗമാരക്കാരിലും, പ്രത്യേകിച്ച് 10 മുതൽ 20 വയസ്സുവരെയുള്ളവരിലാണ് കൂടുതലായി കാണുന്നത്.
- എല്ലുകളുടെ വളർച്ച വേഗത്തിൽ നടക്കുന്ന കാലഘട്ടവുമായി രോഗത്തിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.
- മുതിർന്നവരിലും ഓസ്റ്റിയോസാർക്കോമ ഉണ്ടാകാം. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമായവരിൽ ചില അസ്ഥിരോഗങ്ങളുടെയും മുൻകാല റേഡിയേഷൻ ചികിത്സയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ രോഗസാധ്യത വർധിക്കാം.
- ചില പാരമ്പര്യ ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ രോഗസാധ്യത കൂട്ടിയേക്കാം. എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം രോഗികളിലും വ്യക്തമായ ഒരു കാരണം കണ്ടെത്താനാകാറില്ല.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ
രോഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ പ്രകടമായിരിക്കണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ സാധാരണ പരിക്കിന്റെയോ പേശിവേദനയുടെയോ ലക്ഷണങ്ങളുമായി സാമ്യമുണ്ടാകാം. പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്:
1. എല്ലുവേദന: ബാധിച്ച ഭാഗത്ത് വേദന അനുഭവപ്പെടാം. തുടക്കത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടെ മാത്രമായിരിക്കാമെങ്കിലും പിന്നീട് സ്ഥിരമായ വേദനയായി മാറാം. ചിലരിൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ വേദന കൂടുതലാകാം.
2. നീർക്കെട്ടും മുഴയും: എല്ലിന് മുകളിലോ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗത്തോ വീക്കമോ മുഴപോലുള്ള തടിപ്പോ ഉണ്ടാകാം. ചിലപ്പോൾ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ വേദനയും അനുഭവപ്പെടാം.
3. ചലനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട്: സന്ധികൾക്ക് സമീപമാണ് രോഗബാധയെങ്കിൽ കൈകാലുകൾ ചലിപ്പിക്കുന്നതിനോ നടക്കുന്നതിനോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം. ചിലർക്ക് നടക്കുമ്പോൾ മുടന്തലും അനുഭവപ്പെടാം.
4. എല്ലുകൾ ഒടിയുക: അർബുദം കാരണം എല്ലിന്റെ ബലം കുറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചെറിയ ആഘാതത്തിൽ പോലും എല്ല് ഒടിയാം. എന്നാൽ ഇത് അപൂർവമായി കാണപ്പെടുന്ന ലക്ഷണമാണ്.
ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഓസ്റ്റിയോസാർക്കോമയ്ക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല. പരിക്കുകൾ, അണുബാധകൾ, സന്ധിസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി സാധാരണ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം.
എന്താണ് രോഗത്തിന് കാരണം?
ഓസ്റ്റിയോസാർക്കോമ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ പൂർണമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. കോശങ്ങളിലെ ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ സാധാരണ വളർച്ചയുടെ നിയന്ത്രണം തെറ്റിച്ച് അർബുദകോശങ്ങൾ രൂപപ്പെടാൻ കാരണമാകാമെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.
ചില ഘടകങ്ങൾ രോഗസാധ്യത വർധിപ്പിക്കാം:
- പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കുന്ന ചില ജനിതക അവസ്ഥകൾ.
- മുൻപ് മറ്റൊരു അർബുദത്തിന് റേഡിയേഷൻ ചികിത്സ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.
- പേജറ്റ്സ് രോഗം പോലുള്ള ചില എല്ലുരോഗങ്ങൾ.
എന്നാൽ ഇത്തരം ഘടകങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തവർക്കും രോഗം ഉണ്ടാകാം. അതുപോലെ ഈ ഘടകങ്ങളുള്ള എല്ലാവർക്കും ഓസ്റ്റിയോസാർക്കോമ വരണമെന്നുമില്ല.
എങ്ങനെ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കും?
വേദനയോ നീർക്കെട്ടോ ഉണ്ടെന്ന് കരുതി നേരിട്ട് അർബുദമാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാനാവില്ല. രോഗിയുടെ ആരോഗ്യചരിത്രം പരിശോധിച്ചും ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾ നടത്തിയുമാണ് ഡോക്ടർമാർ രോഗകാരണം കണ്ടെത്തുന്നത്.
സാധാരണയായി പരിഗണിക്കുന്ന പരിശോധനകൾ:
- എക്സ്-റേ: എല്ലിലെ അസാധാരണമായ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ.
- എം.ആർ.ഐ: ബാധിച്ച എല്ലിന്റെയും ചുറ്റുമുള്ള കലകളുടെയും വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക്.
- സി.ടി. സ്കാൻ: രോഗത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ.
- ബയോപ്സി: സംശയിക്കുന്ന ഭാഗത്തുനിന്ന് കലയുടെ ചെറിയ സാമ്പിൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് അർബുദമാണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ.എല്ലാ പരിശോധനകളും എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായി വരണമെന്നില്ല. രോഗിയുടെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ചാണ് ഡോക്ടർ പരിശോധനകൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്.
ചികിത്സയുണ്ടോ?
ഓസ്റ്റിയോസാർക്കോമ സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ രോഗത്തിന്റെ ഘട്ടം, ബാധിച്ച എല്ലിന്റെ ഭാഗം, രോഗം മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് ചികിത്സ തീരുമാനിക്കുന്നത്.
പ്രധാനമായും കീമോതെറാപ്പിയും ശസ്ത്രക്രിയയുമാണ് ചികിത്സയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചിലരിൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുമ്പ് കീമോതെറാപ്പി നൽകി അർബുദത്തിന്റെ വലുപ്പം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും. തുടർന്ന് രോഗബാധിതമായ ഭാഗം നീക്കം ചെയ്യുകയും ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുശേഷവും കീമോതെറാപ്പി നൽകുകയും ചെയ്യും.എല്ലാ രോഗികളിലും കൈകാലുകൾ മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ടിവരുമെന്ന ധാരണയും ശരിയല്ല. സാധ്യമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ രോഗബാധിതമായ ഭാഗം നീക്കം ചെയ്ത് കൈകാലുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയാരീതികളും ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. രോഗത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും മറ്റ് ആരോഗ്യഘടകങ്ങളും അനുസരിച്ചാണ് ചികിത്സയുടെ ഫലം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത്.
എപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണണം?
വ്യായാമം, കളികൾ, ചെറിയ പരിക്കുകൾ, പേശിവലിവ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം എല്ലുകളിലും സന്ധികളിലും വേദനയുണ്ടാക്കാം. അതുകൊണ്ട് വേദന അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ അർബുദത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല.എന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ വൈദ്യസഹായം തേടുന്നത് നല്ലതാണ്:
- വ്യക്തമായ കാരണമില്ലാതെ എല്ലുവേദന തുടർച്ചയായി അനുഭവപ്പെടുക.
- രാത്രിയിൽ വേദന കൂടുകയോ ഉറക്കത്തെ ബാധിക്കുകയോ ചെയ്യുക.
- എല്ലിന് സമീപം നീർക്കെട്ടോ മുഴയോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അത് വർധിക്കുകയും ചെയ്യുക.
- വേദന കാരണം നടക്കുന്നതിനോ കൈകാലുകൾ ചലിപ്പിക്കുന്നതിനോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുക.
- ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഒരു ഓർത്തോപീഡിക് ഡോക്ടറെ നേരിൽ കണ്ട് പരിശോധന നടത്താം. ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്കായി വിദഗ്ധ ഡോക്ടറുടെ സേവനം തേടാം.എല്ലുവേദന, നീർക്കെട്ട്, സന്ധിവേദന തുടങ്ങിയവ അനുഭവപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഓസ്റ്റിയോസാർക്കോമയാണെന്ന് കരുതരുത്. ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ അർബുദമല്ലാത്ത നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. സ്വയം രോഗനിർണയം നടത്തുകയോ ഇന്റർനെറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ കണ്ട് ഭയപ്പെടുകയോ ചെയ്യാതെ ലക്ഷണങ്ങൾ തുടർന്നാൽ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. എന്നാൽ അറിവ് അനാവശ്യമായ ഭയത്തിലേക്ക് നയിക്കരുത്. കൃത്യമായ രോഗനിർണയം നടത്താൻ കഴിയുന്നത് വിദഗ്ധ ഡോക്ടറുടെ പരിശോധനയിലൂടെയാണ്.