കുട്ടികളിലെ ഈ ലക്ഷണം നിസാരമാക്കരുത്; ശ്വാസംമുട്ടലും അമിത തളർച്ചയും മുന്നറിയിപ്പാകാം

കുട്ടികളിലെ ഈ ലക്ഷണം നിസാരമാക്കരുത്; ശ്വാസംമുട്ടലും അമിത തളർച്ചയും മുന്നറിയിപ്പാകാംtext_fields
കുട്ടികൾക്ക് പനിയും ക്ഷീണവുമൊക്കെ വരുന്നത് സാധാരണമാണ്. മിക്കപ്പോഴും വിശ്രമവും ചികിത്സയും ലഭിച്ചാൽ അവർ പഴയതുപോലെ ഉന്മേഷത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തും. എന്നാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പനിക്കൊപ്പം കടുത്ത തളർച്ചയും ശ്വാസംമുട്ടലും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിസാരമായി കാണരുത്. ഹൃദയപേശികളെ ബാധിക്കുന്ന അക്യൂട്ട് മയോകാർഡൈറ്റിസ് എന്ന ഗുരുതര രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാകാം ഇവ.
ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കുന്ന ഈ രോഗം കുട്ടികളിൽ ചിലപ്പോൾ അതിവേഗം ഗുരുതരമാകാം. കൃത്യസമയത്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. രോഗം ഗുരുതരമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഹൃദയത്തിന്റെയും ശ്വാസകോശത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തിന് താൽക്കാലിക പിന്തുണ നൽകാൻ ഇ.സി.എം.ഒ പോലുള്ള അത്യാധുനിക ചികിത്സകളും വേണ്ടിവന്നേക്കാം.
എന്താണ് അക്യൂട്ട് മയോകാർഡൈറ്റിസ്?
ഹൃദയത്തിന്റെ ഭിത്തിയിലുള്ള പേശികൾക്കുണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള വീക്കമാണ് മയോകാർഡൈറ്റിസ്. ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും രക്തം എത്തിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ പമ്പിങ് പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ്. എന്നാൽ ഹൃദയപേശികളിൽ വീക്കം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ ഈ പ്രവർത്തനം തകരാറിലാകാം.ഇതോടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ അളവിൽ രക്തം പമ്പ് ചെയ്യാൻ ഹൃദയത്തിന് കഴിയാതെ വരും. രോഗത്തിന്റെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകൾ മുതൽ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഗുരുതരമായി തകരുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടാകാം.
കുട്ടികളിൽ ഈ രോഗം വരാൻ കാരണമെന്ത്?
പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഹൃദയപേശികളിൽ വീക്കമുണ്ടാകാം. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വൈറസ് ബാധ.
- വൈറൽ അണുബാധ: കൊക്സാക്കിവൈറസ്, അഡിനോവൈറസ്, ഇൻഫ്ലുവൻസ തുടങ്ങിയ വൈറസുകൾ മയോകാർഡൈറ്റിസിന് കാരണമാകാം. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ കോവിഡ്-19 അണുബാധയ്ക്കു ശേഷവും രോഗം ഉണ്ടാകാം.
- മറ്റ് അണുബാധകൾ: ചില ബാക്ടീരിയ, ഫംഗസ് അണുബാധകളും ഹൃദയപേശികളെ ബാധിക്കാം.
- പ്രതിരോധസംവിധാനത്തിലെ തകരാറുകൾ: ചിലപ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധസംവിധാനം സ്വന്തം കോശങ്ങളെ തന്നെ ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഹൃദയപേശികളിൽ വീക്കമുണ്ടാകാം.
- മരുന്നുകളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനം: ചില മരുന്നുകളോടുള്ള പ്രതികരണവും അപൂർവമായി രോഗത്തിന് കാരണമാകാം.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ലക്ഷണങ്ങൾ
കുട്ടികളിൽ ഈ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് തങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞുതരാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും ശാരീരികാവസ്ഥയിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ലക്ഷണങ്ങൾ:
- പനി മാറിയിട്ടും വിട്ടുമാറാത്ത അമിത ക്ഷീണം.
- സാധാരണയേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ശ്വാസമെടുക്കുക, ശ്വാസംമുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുക.
- നെഞ്ചുവേദനയോ നെഞ്ചിൽ അസ്വസ്ഥതയോ ഉണ്ടാകുക.
- ഹൃദയമിടിപ്പ് വളരെ വേഗത്തിലാകുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രമം തെറ്റുക.
- പാൽ കുടിക്കാനോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ താൽപര്യം കുറയുക.
- കൈകാലുകൾ തണുത്തുപോകുക, ശരീരത്തിൽ നീർക്കെട്ടുണ്ടാകുക.
- തലകറക്കം, ബോധക്ഷയം എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുക.
ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം മയോകാർഡൈറ്റിസ് മൂലമാകണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ശ്വാസംമുട്ടൽ, ബോധക്ഷയം, കടുത്ത തളർച്ച, കൈകാലുകൾ തണുത്തുപോകൽ തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ അടിയന്തരമായി ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കണം.
എന്താണ് ഇ.സി.എം.ഒ ചികിത്സ? എപ്പോഴാണ് ഇത് വേണ്ടിവരുന്നത്?
മയോകാർഡൈറ്റിസ് ഗുരുതരമാകുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിന് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ രക്തം പമ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വന്നേക്കാം. മരുന്നുകൾ നൽകിയിട്ടും ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടാത്ത ചില അതീവ ഗുരുതര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇ.സി.എം.ഒ ചികിത്സ ആവശ്യമായി വരാം.ECMO എന്നത് Extracorporeal Membrane Oxygenation എന്നതിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ്. ഹൃദയത്തിന്റെയും ശ്വാസകോശത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തിന് താൽക്കാലികമായി പുറത്തുനിന്ന് സഹായം നൽകുന്ന സംവിധാനമാണിത്.ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം പ്രത്യേക ട്യൂബുകൾ വഴി യന്ത്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അവിടെ രക്തത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നീക്കം ചെയ്യുകയും ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് ഈ രക്തം വീണ്ടും ശരീരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നു.രോഗിയുടെ അവസ്ഥയനുസരിച്ച് ഹൃദയത്തിനും ശ്വാസകോശത്തിനും ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകാൻ ഇ.സി.എം.ഒ സഹായിക്കും. ഹൃദയത്തിന്റെ പമ്പിങ് ശേഷി ഗുരുതരമായി കുറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽ രക്തചംക്രമണം നിലനിർത്താനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോജനം ഹൃദയത്തിന് സുഖം പ്രാപിക്കാൻ ആവശ്യമായ സമയം ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ്. മയോകാർഡൈറ്റിസ് ബാധിച്ച പല കുട്ടികളിലും ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം പിന്നീട് മെച്ചപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇ.സി.എം.ഒ ഒരു പ്രധാന ജീവൻരക്ഷാ ചികിത്സയായി മാറുന്നു.എന്നാൽ എല്ലാ മയോകാർഡൈറ്റിസ് രോഗികൾക്കും ഇ.സി.എം.ഒ ആവശ്യമില്ല. രോഗത്തിന്റെ തീവ്രതയും കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനിലയും വിലയിരുത്തിയാണ് ഡോക്ടർമാർ ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത്.
ചികിത്സ എങ്ങനെയാണ്?
രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ കുട്ടികളെ സാധാരണയായി പീഡിയാട്രിക് ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിൽ (PICU) പ്രവേശിപ്പിച്ചാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത്. പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ്, തീവ്രപരിചരണ വിദഗ്ധർ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചികിത്സ.രോഗതീവ്രത അനുസരിച്ച് മരുന്നുകൾ, ഓക്സിജൻ, വെന്റിലേറ്റർ സഹായം, ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ചികിത്സകൾ എന്നിവ നൽകാം. ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അതീവ ഗുരുതരമായി തകരാറിലായാൽ ഇ.സി.എം.ഒ പിന്തുണയും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ ലഭിച്ചാൽ മയോകാർഡൈറ്റിസ് ബാധിച്ച നിരവധി കുട്ടികൾക്ക് ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ രോഗം എത്രത്തോളം ഗുരുതരമാണ് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ചികിത്സയുടെ ഫലവും സുഖം പ്രാപിക്കുന്ന സമയവും.
മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്
കുട്ടികൾക്ക് പനി വരുമ്പോഴെല്ലാം മയോകാർഡൈറ്റിസ് ആണെന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഈ രോഗം താരതമ്യേന അപൂർവമാണ്. എന്നാൽ പനിക്കൊപ്പം അസാധാരണമായ ക്ഷീണം, വേഗത്തിലുള്ള ശ്വാസോച്ഛ്വാസം, ശ്വാസംമുട്ടൽ, നെഞ്ചുവേദന, ബോധക്ഷയം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ അവഗണിക്കരുത്.പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടി സാധാരണപോലെ കളിക്കാതിരിക്കുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക, ശ്വാസമെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുക തുടങ്ങിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ വൈദ്യസഹായം തേടണം. ഗുരുതര ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കാത്തിരിക്കാതെ ഉടൻ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലെത്തിക്കണം.രോഗം നേരത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നതും വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതുമാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം.
മെഡിക്കൽ ഡിസ്ക്ലെയിമർ: ഈ ലേഖനം പൊതുവായ ആരോഗ്യവിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ളതാണ്. രോഗനിർണയത്തിനോ ചികിത്സയ്ക്കോ പകരമല്ല. കുട്ടികളിൽ അസാധാരണക്ഷീണം, ശ്വാസംമുട്ടൽ, നെഞ്ചുവേദന തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ സ്വയം ചികിത്സിക്കാതെ ഉടൻ ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടുക. ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും ചികിത്സാരീതിയും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.