എല്ലുകളുടെ കരുത്തിന് എത്രത്തോളം വിറ്റാമിൻ ഡി വേണം? കുറവ് തിരിച്ചറിയാം ഈ ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ....text_fields
എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും പേശികളുടെ ബലം നിലനിർത്താനും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രധാന പോഷകമാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി. എല്ലുകൾക്ക് കരുത്തേകുന്ന കാൽസ്യം ശരീരത്തിൽ ആഗിരണം ചെയ്യാൻ വിറ്റാമിൻ ഡി സഹായിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ കുറവ് എല്ലുകളുടെയും പേശികളുടെയും ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാം. പ്രായം കൂടുന്തോറും എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും വർധിക്കുന്നു. അതിനാൽ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് വിറ്റാമിൻ ഡി ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് പുറമെ ഹോർമോൺ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രതിരോധശേഷി, പേശികളുടെ ശക്തി, പ്രത്യുൽപാദന ആരോഗ്യം എന്നിവയിലും വിറ്റാമിൻ ഡി പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമിച്ചിട്ടും വിട്ടുമാറാത്ത ക്ഷീണം, പേശിവേദന, നടുവേദന, മുറിവുകൾ ഉണങ്ങാൻ വൈകുക തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിന്റെ കുറവ് മൂലം കണ്ടുവരാം. വിറ്റാമിൻ ഡി ശരീരത്തിൽ എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നറിയാൻ രക്തപരിശോധന നടത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ സപ്ലിമെന്റുകളുടെ അളവ് തീരുമാനിക്കാവൂ എന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.
വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ അളവ് 20 ng/mL-ൽ താഴെയാണെങ്കിൽ കുറവായാണ് കണക്കാക്കുന്നതെന്നും വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 20നും 40നും ഇടയിലുള്ള അളവ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണെന്നും 40നും 60നും ഇടയിലുള്ളത് മെച്ചപ്പെട്ട നിലയാണെന്നും അവർ പറയുന്നു. 60നും 70നും ഇടയിലുള്ള അളവ് നല്ല നിലയിലാണെന്നും 80ന് മുകളിലേക്ക് അളവ് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ അളവ് അനുസരിച്ച് സപ്ലിമെന്റുകളുടെ അളവിലും മാറ്റം വേണമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ നിർദേശം. ഉയർന്ന അളവിലുള്ള വിറ്റാമിൻ ഡി ഗുളികകൾ ഡോക്ടറുടെ നിർദേശമില്ലാതെ കഴിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്. ശരീരത്തിൽ വിറ്റാമിൻ ഡി അമിതമായി വർധിക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് ഉയരുന്നതിനും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകാം.
സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നതിലൂടെയും ചില ഭക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും ശരീരത്തിന് വിറ്റാമിൻ ഡി ലഭിക്കും. കൊഴുപ്പുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ, മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു, വിറ്റാമിൻ ഡി ചേർത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിന്റെ ഉറവിടങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും സൂര്യപ്രകാശത്തിലൂടെയും ആവശ്യത്തിന് വിറ്റാമിൻ ഡി ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് വ്യക്തികൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും.