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    പ്ര​മേ​ഹ​ത്തെ അ​റി​യാം, പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാം

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    ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കാം
    പ്ര​മേ​ഹ​ത്തെ അ​റി​യാം, പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാം
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    ആ​ധു​നി​ക ലോ​കം നേ​രി​ടു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​രോ​ഗ്യ​വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി പ്ര​മേ​ഹം മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​രി​ൽ മാ​ത്രം ക​ണ്ടു​വ​ന്നി​രു​ന്ന രോ​ഗം ഇ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും യു​വാ​ക്ക​ളെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ക്കാ​രി​ലും വ്യാ​പ​ക​മാ​കു​ക​യാ​ണ്. മാ​റി​വ​രു​ന്ന ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി, അ​നാ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ, വ്യാ​യാ​മ​മി​ല്ലാ​യ്മ, അ​മി​ത​വ​ണ്ണം, മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ​ല്ലാം പ്ര​മേ​ഹ​സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്. നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​യി ശ​രീ​ര​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും കൃ​ത്യ​മാ​യ പ​രി​ച​ര​ണ​വും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന രോ​ഗ​മാ​ണ് പ്ര​മേ​ഹം.

    പ്ര​മേ​ഹ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ശ​രി​യാ​യ അ​റി​വും രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​ബോ​ധ​വും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ന​വം​ബ​ർ 14 ലോ​ക പ്ര​മേ​ഹ​ദി​ന​മാ​യി ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. രോ​ഗം നേ​ര​ത്തേ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും കൃ​ത്യ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ചി​കി​ത്സ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യം ഈ ​ദി​നം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​മേ​ഹം ഒ​രു രോ​ഗ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​തി​നൊ​പ്പം ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

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    News Summary - Diabetes: A Growing Global Health Challenge
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