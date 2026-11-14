പ്രമേഹത്തെ അറിയാം, പ്രതിരോധിക്കാംtext_fields
ആധുനിക ലോകം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യവെല്ലുവിളികളിലൊന്നായി പ്രമേഹം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരുകാലത്ത് പ്രായമായവരിൽ മാത്രം കണ്ടുവന്നിരുന്ന രോഗം ഇന്ന് കുട്ടികളെയും യുവാക്കളെയും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പ്രായക്കാരിലും വ്യാപകമാകുകയാണ്. മാറിവരുന്ന ജീവിതശൈലി, അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ, വ്യായാമമില്ലായ്മ, അമിതവണ്ണം, മാനസിക സമ്മർദം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പ്രമേഹസാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്. നിശ്ശബ്ദമായി ശരീരത്തെ ബാധിക്കുകയും കൃത്യമായ പരിചരണവും നിയന്ത്രണവും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രോഗമാണ് പ്രമേഹം.
പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ അറിവും രോഗപ്രതിരോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധവും സമൂഹത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എല്ലാ വർഷവും നവംബർ 14 ലോക പ്രമേഹദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. രോഗം നേരത്തേ തിരിച്ചറിയുന്നതിന്റെയും കൃത്യമായ പരിശോധന നടത്തുന്നതിന്റെയും ചികിത്സ പിന്തുടരുന്നതിന്റെയും പ്രാധാന്യം ഈ ദിനം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. പ്രമേഹം ഒരു രോഗമാണെങ്കിലും അതിനൊപ്പം ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസവും സമൂഹത്തിന് നൽകേണ്ടതുണ്ട്.