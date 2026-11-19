ജന്മനായുള്ള ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ: പരിമിതികളില്ലാത്ത നാളേയ്ക്കായി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പുതുജീവനേകാംtext_fields
സാധാരണയായി മുതിർന്നവരെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയായാണ് ഹൃദ്രോഗം എന്ന് നാം പലരും കരുതുന്നത്. എന്നാൽ കുട്ടികളെയും ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ ബാധിക്കാം. ചില കുട്ടികൾ ഹൃദയ വൈകല്യങ്ങളോടെയാണ് ജനിക്കുന്നത്. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഇവയെ പൊതുവായി കൺജെനിറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് അഥവാ ജന്മനായുള്ള ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
ഓരോ 1,000 നവജാതശിശുക്കളിലും ഏകദേശം 8 മുതൽ 10 വരെ കുട്ടികളിൽ ഇത്തരം ഹൃദയവൈകല്യങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രതിവർഷം ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികളാണ് ജന്മനായുള്ള ഹൃദയവൈകല്യങ്ങളോടെ ജനിക്കുന്നത്.
തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ഹൃദയത്തിന് വൈകല്യമുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് ഏതൊരു മാതാപിതാക്കളെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ ആശങ്കാജനകമായ അനുഭവമാണ്. എന്നാൽ ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ അനിശ്ചിതത്വമോ നിരാശാജനകമായ അവസ്ഥയോ ഇന്ന് ഈ രോഗാവസ്ഥയ്ക്കില്ല എന്നത് മാതാപിതാക്കൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തുണ്ടായ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഹൃദയ വൈകല്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികൾക്കും ഇന്ന് പ്രതീക്ഷയും ആരോഗ്യകരമായ ഭാവിയും ഉറപ്പുനൽകാൻ ആധുനിക ചികിത്സാരീതികൾക്ക് സാധിക്കുന്നു.
നേരത്തെയുള്ള രോഗനിർണ്ണയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം
ജന്മനായുള്ള ഹൃദ്രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയിലെ ആദ്യത്തെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഘട്ടം രോഗം നേരത്തെ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ്. ചില ഹൃദയവൈകല്യങ്ങൾ കുഞ്ഞ് ഗർഭപാത്രത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. മറ്റു ചിലതാകട്ടെ ജനനശേഷമോ വളർച്ചയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലോ ആണ് പ്രകടമാകുന്നത്.
- കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ താഴെ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അത് ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ സൂചനയാകാം:
- വേഗത്തിലുള്ള ശ്വാസോച്ഛ്വാസം: സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ വേഗതയിൽ ശ്വാസമെടുക്കുക.
- പാൽ കുടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്: കുഞ്ഞ് പാൽ കുടിക്കാനോ ആഹാരം കഴിക്കാനോ പ്രയാസം നേരിടുക.
- ശരീരഭാരം കുറയുക: പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരഭാരം വർദ്ധിക്കാതിരിക്കുക.
- അമിതമായ വിയർപ്പ്: പാൽ കുടിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് അമിതമായി വിയർക്കുക.
- നീലനിറം കാണപ്പെടുക: ശരീരത്തിന് നീലനിറം കാണപ്പെടുക.
അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുതരമായ ഹൃദയവൈകല്യമുള്ള ചില കുട്ടികളിൽ തുടക്കത്തിൽ പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കാം എന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വസ്തുതയാണ്. അതിനാൽ മാതാപിതാക്കൾക്കിടയിലുള്ള കൃത്യമായ അവബോധം കുട്ടിക്കാലത്തെ പതിവ് ആരോഗ്യപരിശോധനകൾ ആരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ സമയബന്ധിതമായ വിലയിരുത്തൽ എന്നിവ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
ചികിത്സാരംഗത്തെ വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ
ജന്മനായുള്ള ഹൃദ്രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രം കൈവരിച്ച പുരോഗതി ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ, കത്തീറ്റർ അധിഷ്ഠിത ചികിത്സാരീതികൾ, അനസ്തേഷ്യ, ആധുനിക ഇമേജിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ, തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗം എന്നിവയിലുണ്ടായ വളർച്ച ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ ഹൃദയവൈകല്യങ്ങളെപ്പോലും വിജയകരമായി ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ ഇന്ന് സഹായിക്കുന്നു.
ഒരുകാലത്ത് അതീവ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതെന്ന് കരുതിയിരുന്ന പല ശസ്ത്രക്രിയകളും ഇന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ വളരെ സ്വാഭാവികമായി ചെയ്തുവരുന്നു. സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന പല ജന്മനായുള്ള ഹൃദയവൈകല്യങ്ങൾക്കും, പരിചയസമ്പന്നമായ ചികിത്സാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന ശസ്ത്രക്രിയകളിൽ 95 ശതമാനത്തിലധികം അതിജീവന നിരക്ക് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സങ്കീർണ്ണമായ വൈകല്യങ്ങളോടെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുപോലും മുൻ തലമുറകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് വളരെയധികം മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതസാധ്യതകളാണുള്ളത്.
അതിജീവനത്തിനപ്പുറം പൂർണ്ണതയുള്ള ജീവിതം
വിജയകരമായ ചികിത്സ എന്നത് കേവലം ജീവൻ നിലനിർത്തുക എന്നതിനപ്പുറം വലിയ അർത്ഥതലങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ്. ചികിത്സയിലൂടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സാധാരണ കുട്ടികളെപ്പോലെ സ്കൂളിൽ പോകാനും കായികവിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം നേടാനും മികച്ച കരിയർ കെട്ടിപ്പടുക്കാനും സംതൃപ്തമായ ജീവിതം നയിക്കാനും പ്രാപ്തരാകുന്നു.
ചില കുട്ടികൾക്ക് തുടർന്നും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വൈദ്യപരിശോധനകളും തുടർചികിത്സകളും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. എങ്കിലും അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥ അവരുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ നിർവചിക്കുന്നതോ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നതോ ആകേണ്ടതില്ല.
സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തവും കൈത്താങ്ങും
ചികിത്സയിലൂടെ സുഖം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇന്ന് ആ അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നത് നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധമില്ലായ്മ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി മറ്റു ആശുപത്രികളിലേക്കും മാറ്റുന്നതിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസം എന്നിവ ഇന്നും പല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അവരുടെ ആരോഗ്യകരമായ ഭാവി നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇവിടെയാണ് സമൂഹത്തിന്റെ ഇടപെടൽ നിർണ്ണായകമാകുന്നത്. വ്യക്തികൾ, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ, സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മകൾ, വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് ഈ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകിയും, സമൂഹത്തിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തിയും, വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ മറികടക്കാൻ കുടുംബങ്ങളെ സഹായിച്ചും നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങാകാം.
ഹൃദയവൈകല്യത്തോടെ ജനിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടിയും പരിമിതികൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരല്ലെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഈ കുട്ടികളുടെ ജീവിതഗതി തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള കരുത്ത് ഇന്ന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുണ്ട്. ആ ചികിത്സാ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ ഗുണഫലം ആവശ്യമുള്ള ഓരോ കുഞ്ഞിലേക്കും എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക നമ്മുടെ ഏവരുടെയും കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. കാരണം ഓരോ കുഞ്ഞുഹൃദയത്തിനും വളരാനും സ്വപ്നം കാണാനും പൂത്തുലയാനുമുള്ള അർഹതയുണ്ട്.
തയാറാക്കിയത്:
ഡോ.ശബരിനാഥ് മേനോൻ
(സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ്, പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയാക് സർജറി, ആസ്റ്റർ മിംസ് കോഴിക്കോട്)