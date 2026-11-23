ഭക്ഷ്യ എണ്ണയിൽ അമിതമായി വൈറ്റമിൻ ഡി; കുടുംബത്തിലെ മൂന്നുപേരുടെ വൃക്ക തകരാറിലായി: ജാഗ്രതൈtext_fields
വൈറ്റമിൻ ഡി അപര്യാപ്തത അനുഭവിക്കുന്നവർ ഇന്ന് ധാരാളമാണ്. അവയിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഇത് നികത്താൻ വൈറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ അളവ് മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളായി സപ്ലിമെന്റുകളും ഫോർട്ടിഫൈഡ് (പോഷകങ്ങൾ ചേർത്ത) ഭക്ഷണങ്ങളും പലപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പോഷകം അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് ദോഷകരമാകും എന്നാണ് ചണ്ഡീഗഡിലെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഒരു വീട്ടിലെ മൂന്ന് മുതിർന്നവർ മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടയിൽ രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് അസാധാരണമായി കൂടുന്ന അവസ്ഥയായ ഗുരുതരമായ ഹൈപ്പർകാൽസീമിയയും, വൃക്ക തകരാറുമായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് പുതിയ ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കുന്നത്.
ഒരേ വീട്ടിലെ മൂന്ന് മുതിർന്നവർ മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടയിൽ സമാന ലക്ഷണങ്ങളുമായി ആശുപത്രിയിലെത്തുകയായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് അപകടകരമാംവിധം ഉയർന്നിരുന്നു. വൃക്ക തകരാറും. ഇവരിൽ ഒരാൾക്ക് ഡയാലിസിസും വേണ്ടിവന്നു. പരിശോധനയിൽ പാചകത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാചകയെണ്ണയിൽ വളരെ ഉയർന്ന അളവിൽ വിറ്റാമിൻ ഡി3 അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഒരു മില്ലിലിറ്ററിൽ 1,286 മൈക്രോഗ്രാം എന്ന തോതിൽ വിറ്റാമിൻ ഡി3 മലിനീകരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇത് അത്യന്തം ഉയർന്ന അളവാണ്.
രക്തപരിശോധനയിൽ 25-ഹൈഡ്രോക്സിവിറ്റാമിൻ ഡി (25-hydroxyvitamin D) അളവ് വളരെ ഉയർന്നതായിരുന്നു, അതേസമയം പാരാതൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ (PTH) കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിലയിലുമായിരുന്നു. രക്തത്തിലെ കാൽസ്യം കൂടുന്നതിനുള്ള സാധാരണ ഹോർമോൺ കാരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തായിരുന്നു ഇത്. പരിശോധനയിൽ എണ്ണയിൽ അപകടകരമാംവിധം ഉയർന്ന അളവിൽ വിറ്റാമിൻ ഡി3 അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. പരമ്പരാഗത സപ്ലിമെന്റുകളിൽ നിന്നല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അമിതമായ വിറ്റാമിൻ ഡി സമ്പർക്കം എങ്ങനെ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ട്.
എന്താണ് വിറ്റാമിൻ ഡി വിഷബാധ?
വിറ്റാമിൻ ഡി അമിതമായി ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുമ്പോഴാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി വിഷബാധ അഥവാ ഹൈപ്പർവിറ്റാമിനോസിസ് ഡി ഉണ്ടാകുന്നത്. സപ്ലിമെന്റുകളിലൂടെ അമിതമായി വിറ്റാമിൻ ഡി കഴിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് പൊതുവെ കാരണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഉയർന്ന അളവുകൾ ആവർത്തിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ. ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കാൽസ്യം ആഗിരണം ചെയ്യാൻ വിറ്റാമിൻ ഡി ശരീരത്തെ സഹായിക്കുന്നു. വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ അളവ് അമിതമായി കൂടുമ്പോൾ, കാൽസ്യം ആഗിരണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കുകയും അത് ഹൈപ്പർകാൽസീമിയയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ഈ അധിക കാൽസ്യം പല അവയവങ്ങളെയും, പ്രത്യേകിച്ച് വൃക്കകളെ ബാധിച്ചേക്കാം.
ലക്ഷണങ്ങൾ?
രക്തത്തിലെ ഉയർന്ന കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇവ തുടക്കത്തിൽ സാധാരണ ദഹനപ്രശ്നങ്ങളായോ പൊതുവായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളായോ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ചില മുന്നറിയിപ്പ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ്:
ഓക്കാനം, ഛർദ്ദി, വിശപ്പില്ലായ്മ, മലബന്ധം, വയറുവേദന അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥത, അമിതമായ ദാഹം, ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള മൂത്രമൊഴിക്കൽ, നിർജ്ജലീകരണം, പേശീബലഹീനതയും ക്ഷീണവും, ആശയക്കുഴപ്പം അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക ജാഗ്രതയിലുണ്ടാകുന്ന മറ്റ് മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ കാണാം.
ഗുരുതരമായ കേസുകളിൽ, വിറ്റാമിൻ ഡി വിഷബാധ വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ, വൃക്കയ്ക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള പരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ക തകരാറിലാകുന്നതിന് കാരണമാകാം. കാൽസ്യം അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിനും, ഹൃദയമിടിപ്പിലെ അസാധാരണത്വങ്ങൾക്കും മറ്റ് ഗുരുതരമായ സങ്കീർണ്ണതകൾക്കും ഇത് കാരണമായേക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഉയർന്ന അളവിൽ വിറ്റാമിൻ ഡി കഴിക്കുന്ന ഒരാളിൽ തുടർച്ചയായ ഛർദ്ദി, നിർജ്ജലീകരണം, അസാധാരണമായ ബലഹീനത അല്ലെങ്കിൽ ആശയക്കുഴപ്പം എന്നിവ അവഗണിക്കരുത്.
സപ്ലിമെന്റുകൾ വിഷബാധയ്ക്ക് കാരണമാകുമോ?
വിറ്റാമിൻ ഡി ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമാണെങ്കിലും, ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതിലും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് അധിക ഗുണങ്ങളൊന്നും നൽകുന്നില്ല, മാത്രമല്ല അപകടകരവുമായേക്കാം. ആളുകൾ ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഉയർന്ന അളവിലുള്ള സപ്ലിമെന്റുകൾ കഴിക്കുമ്പോഴോ, വിറ്റാമിൻ ഡി അടങ്ങിയ ഒന്നിലധികം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ, നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ലോഡിംഗ് ഡോസുകൾ ശുപാർശ ചെയ്ത കാലയളവിനപ്പുറം തുടരുമ്പോഴോ വിഷബാധ ഉണ്ടാകാം.
ഈ കേസ് എന്തുകൊണ്ട് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു?
സൂക്ഷ്മപോഷകങ്ങളുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഭക്ഷ്യയെണ്ണയിലും പാലിലും വിറ്റാമിൻ എ, ഡി എന്നിവ ചേർത്ത് ഫോർട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യയിൽ അനുമതിയുണ്ട്. അതിനാൽ വിപണിയിൽ ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ധാരാളമായി കിട്ടും. ഉപഭോക്താക്കൾ വിശ്വസനീയവും തിരിച്ചറിയാവുന്നതുമായ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പാചകയെണ്ണയും ഫോർട്ടിഫൈഡ് ഭക്ഷണങ്ങളും വാങ്ങണം, പാക്കേജിംഗും ലേബലിംഗും പരിശോധിക്കണം, ഉറവിടവും ഗുണനിലവാരവും ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം.