വനിതാ ഹൗസ് സർജൻന് ലൈംഗികാതിക്രമം; നെടുമങ്ങാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡോ. എൻ.കെ. ബിനുവിന് സസ്പെൻഷൻ

വനിതാ ഹൗസ് സർജൻന് ലൈംഗികാതിക്രമം; നെടുമങ്ങാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡോ. എൻ.കെ. ബിനുവിന് സസ്പെൻഷൻtext_fields
നെടുമങ്ങാട്: താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഹൗസ് സർജൻസി ചെയ്യുന്ന വനിതാ ഡോക്ടറോട് ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ ഡോ. എൻ.കെ. ബിനുവിന് സസ്പെൻഷൻ. ബിനുവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് പരാതി നൽകിയിട്ടും പൊലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രതിഷേധത്തിന് ശേഷമാണ് പൊലീസ് നടപടിക്ക് തയ്യാറായത്.
ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് വനിതാ ഡോക്ടർ തന്റെ രോഗവിവരം ഡോക്ടറെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തന്റെ സ്വകാര്യ ക്ലിനിക്കിൽ എത്താനായിരുന്നു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശം. ക്ലിനിക്കിൽ പരിശോധനക്കിടെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്നാണ് പരാതി. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയ വിദ്യാർഥിനി സൂപ്രണ്ടിനോട് പരാതിപ്പെടുകയും സൂപ്രണ്ട് രേഖാമൂലം പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ രാത്രി എട്ടരയ്ക്ക് വിദ്യാർഥിനിയെ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി മൊഴിയെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. തുടർന്ന് പൊലീസ് അനാസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാത്രി ഡിവൈഎഫ്ഐ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ചു. പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായത്. ഡോക്ടറുടെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ശരിയല്ലെന്നും അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം നടപടിയുണ്ടാവുമെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡോ. ബിനുവിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.