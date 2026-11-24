വെളുക്കാൻ തേച്ചത് കുടുംബം വെളുക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഡോ. മനോജ് വെള്ളാട്; എന്തെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം, വൃക്കയെ ബാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം...text_fields
നിറം വർധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫെയർനെസ് ക്രീമുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈസൻസുള്ള അംഗീകൃത കമ്പനികളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കണമെന്നും വെളുക്കാൻ തേച്ചത് വൃക്ക മാറ്റി വച്ച് കുടുംബം വെളുക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ന്യൂറോ സർജൻ ഡോ. മനോജ് വെള്ളാട്. സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നിറം വർധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫെയർനെസ് ക്രീമുകളിൽ, അനധികൃതമായി മെർക്കുറി ചേർക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ എട്ടിന്റെ പണി കിട്ടും. ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അമിതമായ നിറം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രാദേശിക ക്രീമുകളും ഓൺലൈനിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും വിൽക്കുന്ന ലേബലില്ലാത്ത ക്രീമുകൾ എന്നിവ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഡോ. മനോജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മെർക്കുറി എങ്ങനെ വെളുപ്പിക്കുന്നു
ചർമ്മത്തിന് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തുവാണ് മെലാനിൻ. മെർക്കുറി അടങ്ങിയ ക്രീമുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മെർക്കുറി സംയുക്തങ്ങൾ ചർമ്മത്തിലെ സുഷിരങ്ങളിലൂടെയും വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളിലൂടെയും ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുകയും ചർമ്മത്തിനടിയിലെ സൂക്ഷ്മ രക്തക്കുഴലുകളിലെത്തി രക്തത്തിൽ കലരുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിലെത്തുന്ന മെർക്കുറി ചർമ്മത്തിൽ മെലാനിൻ നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ടൈറോസിനേസ് എന്ന എൻസൈമിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ തടയുന്നു. മെർക്കുറിയുള്ള ക്രീമുകൾ പുരട്ടുമ്പോൾ ഇതുവഴി മെലാനിൻ ഉത്പാദനം തന്നെ തടസ്സപ്പെടും. മെലാനിൻ ഉത്പാദനം പെട്ടെന്ന് നിലയ്ക്കുന്നതോടെ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ചർമ്മം വിളറി വെളുത്തതായി കാണപ്പെടും. കറുത്ത പാടുകളും കരിമംഗല്യവും പെട്ടെന്ന് മായുന്നതായും തോന്നും.
വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ, എന്നാൽ 'ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വെളുക്കും' എന്നതുപോലെയുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള ഫലം നൽകാൻ സാധിക്കുന്നതിനാലാണ് പല വ്യാജ, അനധികൃത നിർമ്മാതാക്കളും നിയമം ലംഘിച്ച് ക്രീമുകളിൽ മെർക്കുറി ചേർക്കുന്നത്. ഇത് ചർമ്മത്തിന് യാതൊരു യഥാർത്ഥ ഗുണവും നൽകുന്നില്ല, മറിച്ച് ചർമ്മത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക പ്രതിരോധശേഷി നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രശ്നം അവിടെ തീരുന്നില്ല.
വൃക്കകളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും
രക്തത്തിൽ കലരുന്ന മെർക്കുറി രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അവയവമായ വൃക്കകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ വൃക്കകളെ തകരാറിലാക്കുന്നു.
ഒന്ന്, നേരിട്ടുള്ള വിഷബാധ. മെർക്കുറി അയോണുകൾ വൃക്കയിലെ സൂക്ഷ്മ കോശങ്ങളെ നേരിട്ട് നശിപ്പിക്കുന്നു.
രണ്ട്, പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയുടെ തകരാറ്. അതായത് ശരീരത്തിലെ പ്രോട്ടീനുകളുമായി മെർക്കുറി ചേരുമ്പോൾ, നമ്മുടെ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ അതിനെ ഒരു അന്യവസ്തുവായി കണ്ട് ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ആന്റിബോഡികൾ വൃക്കയിലെ അരിപ്പകളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി വീക്കമുണ്ടാക്കുന്നു. ഇതിനെ മെമ്പ്രേനസ് നെഫ്രോപ്പതി അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൽ ചേഞ്ച് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇതുമൂലം ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ മൂത്രത്തിലൂടെ അമിതമായി നഷ്ടപ്പെടുന്ന നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം എന്ന ഗുരുതരാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു.
ഈ പേരുകൾ കണ്ടാൽ ഒഴിവാക്കൂ
എവിടെയെങ്കിലും 'ഇൻസ്റ്റന്റ് ഫെയർനെസ്' പോലുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ കണ്ടാൽ സൂക്ഷിക്കുക. ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അമിതമായ നിറം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രാദേശിക ക്രീമുകൾ, ഓൺലൈനിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും വിൽക്കുന്ന ലേബലില്ലാത്ത ക്രീമുകൾ എന്നിവ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക. വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ക്രീമിലെ ചേരുവകൾ പരിശോധിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. പാക്കറ്റിന് പുറത്ത് Mercurous chloride, Calomel, Mercuric, Mercurio, അല്ലെങ്കിൽ Mercury എന്നീ വാക്കുകൾ കണ്ടാൽ അത് ഉപയോഗിക്കരുത്. പക്ഷേ പല വ്യാജ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും മെർക്കുറിയുടെ സാന്നിധ്യം ലേബലിൽ മറച്ചുവെക്കാറുണ്ട് എന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുക.
നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ലൈസൻസുള്ള അംഗീകൃത കമ്പനികളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. കരിമംഗല്യമോ മറ്റ് ചർമ്മപ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വയം ചികിത്സയ്ക്ക് മുതിരാതെ ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം ക്രീമുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു.
വൃക്കരോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ
നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ക്രീം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ വൃക്കരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ ക്രീം നിർത്തുകയും വൈദ്യസഹായം തേടുകയും വേണം. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കൺപോളകൾക്ക് ചുറ്റും നീര് കാണുക, കാലുകളിലും പാദങ്ങളിലും നീര് വരിക, മൂത്രത്തിൽ അമിതമായി പത കാണപ്പെടുക, അകാരണമായ ക്ഷീണം, വിശപ്പില്ലായ്മ, പെട്ടെന്ന് ശരീരഭാരം കൂടുക തുടങ്ങിയവ.
മെർക്കുറി കാരണം വൃക്കകൾക്ക് തകരാറുണ്ടായാലും, അത് പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ക്രീം ഉപയോഗം നിർത്തുകയും കൃത്യമായ ചികിത്സ തേടുകയും ചെയ്താൽ മിക്കവാറും പൂർണ്ണമായും ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്.