ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ അഭാവം; ഭിന്നശേഷി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് നീണ്ട കാത്തിരിപ്പ്, ആനുകൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടമാവുന്നു

ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ അഭാവം; ഭിന്നശേഷി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് നീണ്ട കാത്തിരിപ്പ്, ആനുകൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടമാവുന്നുtext_fields
കോഴിക്കോട്: ആരോഗ്യവകുപ്പിന് കീഴിൽ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ കുറവ് കാരണം ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഭിന്നശേഷി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം താളംതെറ്റുന്നു. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് ഒരു വർഷം കാത്തിരുന്നിട്ടും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ്. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാനിടയാക്കുന്നുവെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ പരാതിപ്പെട്ടു. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി ഐക്യു ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ സർക്കാർ സർവീസിലുള്ള ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ വേണം. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ സർവീസിൽ ഇന്ന് ആവശ്യത്തിന് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളില്ല.
സംസ്ഥാനത്തെ 14 മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ, 18 ജനറൽ ആശുപത്രികൾ, 18 ജില്ലാ ആശുപത്രികൾ, 48 താലൂക്ക് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആശുപത്രികൾ എന്നിങ്ങനെ 98 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഭിന്നശേഷി അസ്സസ്മെന്റ് ക്യാമ്പുകൾ നടക്കുന്നു. എന്നാൽ എല്ലായിടത്തേക്കുമായി സംസ്ഥാനത്ത് 22 ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ തസ്തിക മാത്രമാണുള്ളത്. ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസിന് കീഴിൽ 17, ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എജ്യുക്കേഷന് കീഴിൽ 5 ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളാണുള്ളത്. ബൗദ്ധിക ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാൻ ഒരു വർഷം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. ഇതിനിടയിൽ പല ആനുകൂല്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടാനിടയാകുന്നതായാണ് ഇവരുടെ പരാതി.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ രണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളാണുള്ളത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ഡിസെബിലിറ്റി അസ്സസ്മെന്റ് ഗൈഡ്ലൈൻ പ്രകാരം ഭിന്നശേഷിക്കാർ 18 വയസ്സിനു മുൻപും മൂന്നു തവണയെങ്കിലും ഭിന്നശേഷി അസ്സസ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനു ശേഷമേ സ്ഥിരം ഭിന്നശേഷി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിലും ഐക്യു ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമാണ്.
2015ലെ ഭിന്നശേഷി സെൻസസ് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് 7,93,937 ഭിന്നശേഷിക്കാരുണ്ട്. ഇവരിൽ ഇന്റലക്ചൽ ഡിസെബിലിറ്റി 68,934, ലേണിങ് ഡിസെബിലിറ്റി 8,074, ഓട്ടിസം 3,135, ക്രോണിക് ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ 3,633 എന്നിങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷത്തോടും പേർ ഭിന്നശേഷി അസ്സസ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിന് ഐക്യു ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമായവരാണ്. ഇതോടൊപ്പം സെറിബ്രൽ പാൾസിക്കാരിലും മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസെബിലിറ്റിയുള്ളവരിലും നല്ലൊരു ശതമാനത്തിനും ഐക്യു ടെസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ്. പത്തു വർഷം മുൻപുള്ള ഈ കണക്കിൽ ഇപ്പോൾ 50ശതമാനം വർധനയുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഭിന്നശേഷി അസ്സസ്മെന്റിന് നടക്കുന്ന എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളെ നിയമിക്കുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പരിവാർ അസോസിയേഷൻ മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു.