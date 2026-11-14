പുകവലിയില്ല, മദ്യപാനമില്ല, വ്യായാമം ചെയ്യാറുണ്ട്, ഷുഗറില്ല, പ്രഷറില്ല…. പിന്നെങ്ങനെ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ അറ്റാക്ക്?!!text_fields
ഒരാൾക്ക് അറ്റാക്ക് (ഹൃദയാഘാതം) വന്നാൽ നാം ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അയാൾ പുകവലിക്കുന്ന ആളാണോ, പ്രഷറുണ്ടോ എന്നെല്ലാമാണ്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്കും ഇന്ന് ഹൃദയാഘാതം വരാറുണ്ട്. ഇതിൽ കുടുംബ ചരിത്രം വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ കാർഡിയോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. രാജേഷ് ഗോപാൽ നായർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിക്ക് വിധേയനായ 32 കാരന്റെ അനുഭവം പങ്കുവെച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
മാതാപിതാക്കൾക്കോ സഹോദരങ്ങൾക്കോ താരതമ്യേന ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഹൃദ്രോഗം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഹൃദയാഘാതം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടർ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
കൊറോണറി ധമനിയുടെ ബ്ലോക്ക് മൂലമുള്ള ഹൃദ്രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത നിർണയിക്കുന്നതിൽ കുടുംബചരിത്രത്തിന് (Family History) വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ജീനുകൾ രക്തക്കുഴലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവിനെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു. Familial Hypercholesterolemia (FH) പോലുള്ള ജനിതക അവസ്ഥകൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ രക്തത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടാനും ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകാനും കാരണമാകും. 300-ൽ ഒരാൾക്ക് വീതം FH എന്ന ജനിതക രോഗം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. Lipid Profile-ൽ LDL-ന്റെ അളവ് 190-ൽ കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും FH എന്ന അസുഖം ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് നിസ്സാരമായി കണ്ട് അവഗണിച്ചാൽ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലാവുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അച്ഛനോ സഹോദരനോ 55 വയസ്സിന് മുൻപ് ഹൃദയാഘാതമോ കൊറോണറി ആർട്ടറി രോഗമോ വന്നിട്ടുള്ളവർ, അമ്മയ്ക്കോ സഹോദരിക്കോ 65 വയസ്സിന് മുൻപ് ഹൃദ്രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളവർ, കുടുംബത്തിൽ ഒന്നിലധികം പേർക്ക് ഹൃദ്രോഗ ചരിത്രമുള്ളവർ എന്നിവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണം.
പാരമ്പര്യം നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയിലൂടെ ഹൃദ്രോഗത്തെ ഒരു പരിധി വരെ തടയാൻ സാധിക്കും.
അതിന് കൃത്യമായ പരിശോധനകൾ നടത്തണം. കുടുംബചരിത്രമുള്ളവർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 20-വയസ്സ് മുതൽ എങ്കിലും രക്തസമ്മർദ്ദം, കൊളസ്ട്രോൾ(lipid prifile), പ്രമേഹം എന്നിവ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കണം. കുടുംബത്തിലെ ഹൃദ്രോഗ വിവരങ്ങൾ ഡോക്ടറെ അറിയിക്കുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇ.സി.ജി (ECG), എക്കോ (Echo), TMT, അല്ലെങ്കിൽ സി.ടി കൊറോണറി ആൻജിയോഗ്രാം (CT Coronary Angiography) അല്ലെങ്കിൽ CT കാൽസ്യം സ്കോർ പോലുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും വേണം.
ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കലും പ്രധാനമാണ്. പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ഉപ്പ്, പഞ്ചസാര, എണ്ണ എന്നിവ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക. ദിവസവും കുറഞ്ഞത് 30 മിനിറ്റെങ്കിലും വ്യായാമം ചെയ്യുക. പുകവലിയും മദ്യപാനവും പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക.
ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത മുൻകൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുട്ടികൾക്കായി സ്കൂളുകളിൽ Health Screening നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിക്കുന്നു. +2 കഴിയുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ കുട്ടികളിൽ BP, ഷുഗർ, Lipid Profile എന്നീ പരിശോധനകൾ നിർബന്ധമാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. സ്കൂളുകളിൽ വ്യായാമത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകണം, PT ക്ലാസ് നിർബന്ധമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിക്കുന്നു.
ഡോ. രാജേഷ് ഗോപാൽ നായരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ രൂപം.
കുടുംബ ചരിത്രം(Family History), കാര്യമായി സൂക്ഷിച്ചോളൂ
ഇന്ന് 32 വയസുള്ള ചെറുപ്പക്കാരന് ചെയ്ത ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി യുടെ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട LAD ധമനി ആണ് പൂർണമായി അടഞ്ഞത്, അത് തുറന്നിട്ടുള്ള റിസൾട്ടും കാണാം. ഇതുവരെ പുകവലിച്ചിട്ടില്ല, മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല, വ്യായാമം ചെയ്യാറുണ്ട്, ഷുഗറില്ല, പ്രഷറില്ല….പിന്നെങ്ങനെ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ അറ്റാക്ക്?!! കുടുംബത്തിൽ അച്ഛനും അടുത്ത പല ബന്ധുക്കൾക്കും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആണ് പറയുന്നത്.
കൊറോണറി ധമനിയുടെ ബ്ലോക്ക് മൂലമുള്ള ഹൃദ്രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ കുടുംബചരിത്രത്തിന് (Family History) വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മാതാപിതാക്കൾക്കോ സഹോദരങ്ങൾക്കോ താരതമ്യേന ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഹൃദ്രോഗം അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷാഘാതം അഥവാ സ്ട്രോക്ക് എന്നിവ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും.
എന്തുകൊണ്ടാണ് കുടുംബചരിത്രം പ്രധാനമാകുന്നത്?
• ജനിതക ഘടകങ്ങൾ (Genetics). മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ജീനുകൾ രക്തക്കുഴലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവിനെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഫാമിലിയൽ ഹൈപ്പർകൊളസ്ട്രോളീമിയ (Familial Hypercholesterolemia/FH) പോലുള്ള ജനിതക അവസ്ഥകൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ രക്തത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടാനും ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകാനും കാരണമാകും. നമ്മൾക്കിടയിൽ 300 ഇൽ ഒരാൾക്ക് വീതം ഈ FH എന്ന ജനിതക രോഗം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ lipid profile നോക്കി എന്നിരിക്കട്ടെ. അതിൽ LDL ഇന്റെ അളവ് 190 ഇൽ കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും FH എന്ന അസുഖം ആവാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. ഇതു നിസ്സാരമായി എടുത്താൽ തീർന്നു എന്ന് ഉറപ്പിച്ചോളൂ. FH എന്ന രോഗം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള DLCN criteria, Simon Broom’s criteria തുടങ്ങിയ രോഗനിർണയ മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കാർഡിയോളജി ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ചികിത്സിച്ചാൽ ബ്ലോക്ക് പിടിച്ചുനിർത്താൻ തീർച്ചയായും നമുക്ക് കഴിയും.
മറ്റുപരിശോധനകൾ എന്തെല്ലാം?
ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻ(എ) — Lipoprotein(a) / Lp(a)
• എന്താണിത് എന്ന് നോക്കാം- ഇത് എൽ.ഡി.എൽ (LDL) കൊളസ്ട്രോളിന് സമാനമായ, എന്നാൽ രക്തക്കുഴലുകളിൽ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടാനും രക്തം കട്ടപിടിക്കാനും കാരണമാകുന്ന ഒരു കൊഴുപ്പ് കണികയാണ്.
ഇതിന്റെ അളവ് പൂർണ്ണമായും പാരമ്പര്യമായി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഭക്ഷണക്രമീകരണമോ വ്യായാമമോ വഴി ഇതിന്റെ അളവിൽ വലിയ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയില്ല.മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം എന്തെന്നാൽ പ്രായപൂർത്തിയായ എല്ലാ വ്യക്തികളും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും Lp(a) പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് 2026-ലെ ACC/AHA മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ESC മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ശക്തമായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കൽ പരിശോധിച്ചാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല.അപകടസാധ്യത എന്താണെന്ന് നോക്കാം-ഇതിന്റെ അളവ് 50 mg/dL ൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത കൂടുതലായി കണക്കാക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർ മറ്റ് കൊളസ്ട്രോൾ ഘടകങ്ങൾ (പ്രത്യേകിച്ച് LDL) കൂടുതൽ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
അപ്പോലിപ്പോപ്രോട്ടീൻ ബി — Apolipoprotein B (ApoB). ഇത് രക്തക്കുഴലുകളിൽ ബ്ലോക്ക് (Atherosclerosis) ഉണ്ടാക്കാൻ ശേഷിയുള്ള എല്ലാ ചീത്ത കൊഴുപ്പ് കണികകളിലും (LDL, VLDL, IDL, Lp(a)) കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രോട്ടീൻആണ്. ഒരു കണികയിൽ ഒരു ApoB തന്മാത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ.
പ്രാധാന്യം എന്തെന്നാൽ സാധാരണ LDL ടെസ്റ്റ് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ആകെ ഭാരം മാത്രമാണ് അളക്കുന്നത്. എന്നാൽ ApoB ടെസ്റ്റ് രക്തത്തിലുള്ള അപകടകാരികളായ കൊഴുപ്പ് കണികകളുടെ കൃത്യമായ എണ്ണം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ പാരമ്പര്യമായി കിട്ടുന്ന
ആരാണ് ഇത് പരിശോധിക്കേണ്ടത്?
പ്രമേഹം , ഉയർന്ന ട്രൈഗ്ലിസറൈഡുകൾ (Triglycerides ≥ 150 mg/dL), അമിതവണ്ണം, മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്നിവ ഉള്ളവരിൽ സാധാരണ LDL അളവ് നോർമൽ ആയിരുന്നാലും ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കാം. ഇത്തരക്കാരിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത (Residual Risk) കണ്ടെത്താൻ ApoB പരിശോധന അത്യുത്തമമാണെന്ന് ACC/AHA, ESC മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു
ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി മറ്റു ഹൃദ്രോഗ കാരണങ്ങൾക്കും (risk factors) ബാധകമാണ്.
• മറ്റ് രോഗങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത. പ്രമേഹം (Diabetes), ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം (Hypertension), അമിതവണ്ണം(obesity) എന്നിവ പാരമ്പര്യമായി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം കൊറോണറി ആർട്ടറി രോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രധാന കാരണങ്ങളാണ്.
• പൊതുവായ ജീവിതശൈലി. ഒരേ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ഒരേ ഭക്ഷണരീതിയും ജീവിതശൈലിയും പിന്തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എണ്ണയും കൊഴുപ്പും കൂടിയ ഭക്ഷണം, വ്യായാമക്കുറവ്, പുകവലി തുടങ്ങിയ ശീലങ്ങൾ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരിലും രോഗസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ആരൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്?
താഴെ പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
• പുരുഷന്മാരായ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ. നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോ സഹോദരനോ 55 വയസ്സിന് മുൻപ് ഹൃദയാഘാതമോ കൊറോണറി ആർട്ടറി രോഗമോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം.
• സ്ത്രീകളായ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ. നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്കോ സഹോദരിക്കോ 65 വയസ്സിന് മുൻപ് ഹൃദ്രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും അപകടസാധ്യത കൂടുതലാണ്.
• ഒന്നിലധികം അംഗങ്ങൾ. കുടുംബത്തിൽ ഒന്നിലധികം പേർക്ക് ഹൃദ്രോഗ ചരിത്രമുണ്ടെങ്കിൽ സാധ്യത വീണ്ടും വർദ്ധിക്കുന്നു.
രോഗം തടയാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം?
പാരമ്പര്യം നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയിലൂടെ ഹൃദ്രോഗത്തെ ഒരു പരിധി വരെ തടയാൻ സാധിക്കും.
• കൃത്യമായ പരിശോധനകൾ. കുടുംബചരിത്രമുള്ളവർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 20-വയസ്സ് മുതൽ എങ്കിലും രക്തസമ്മർദ്ദം, കൊളസ്ട്രോൾ(lipid prifile), പ്രമേഹം എന്നിവ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കണം.
• ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം തേടുക. കുടുംബത്തിലെ ഹൃദ്രോഗ വിവരങ്ങൾ ഡോക്ടറെ അറിയിക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇ.സി.ജി (ECG), എക്കോ (Echo), TMT, അല്ലെങ്കിൽ സി.ടി കൊറോണറി ആൻജിയോഗ്രാം (CT Coronary Angiography) അല്ലെങ്കിൽ CT കാൽസ്യം സ്കോർ പോലുള്ള പരിശോധനകൾ നേരത്തെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാം.
• ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം. പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ഉപ്പ്, പഞ്ചസാര, എണ്ണ എന്നിവ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക.
• വ്യായാമവും ശീലങ്ങളും. ദിവസവും കുറഞ്ഞത് 30 മിനിറ്റെങ്കിലും വ്യായാമം ചെയ്യുക. പുകവലിയും മദ്യപാനവും പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക.
സ്കൂൾ ഹെൽത്ത് സ്ക്രീനിംഗ് നല്ലൊരു മാർഗമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു.
+2 കഴിയുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ കുട്ടികളിൽ BP, ഷുഗർ, lipid profile എന്നീ പരിശോധനകൾ നിർബന്ധം ആക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. സ്കൂളുകളിൽ വ്യായാമത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകണം. എൻട്രൻസ് പരിശീലനത്തിനു പകരം അവർ ഓടി കളിക്കട്ടെ, PT ക്ലാസ് നിർബന്ധം ആക്കണം. എല്ലാം സർക്കാരിന്റെ തലയിൽ ഇടാതെ നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്യണം. PTA മുൻകൈ എടുക്കണം. ഒരു ഓണാഘോഷത്തിന് എത്ര കാശു നമ്മൾ പൊടിക്കും? അതുപോലെ ഈ lipid profile, ഷുഗർ തുടങ്ങിയ പരിശോധനകൾ PTA മുൻകൈ എടുത്തു +2 കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യിക്കണം. ഒരു ഹെൽത്ത് കാർഡ് അവർക്ക് കൊടുക്കണം, അതിൽ BP, sugar, lipid profile, creatinine, തൂക്കം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം, അതായിരിക്കണം അവർക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രോഗ്രസ് കാർഡ്. A + അതിന് കൊടുക്കണം, അല്ലാതെ പുസ്തകം കാണാപ്പാടം പഠിച്ച മാത്രം കുറെ ജന്മങ്ങളെ സ്കൂളുകൾ ആ+ കൊടുത്തു പുറത്തോട്ട് വിട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. പല കുടുംബങ്ങളെയും ഉറപ്പായും നമ്മൾക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും