ഷാമോണ്ട വൈറസ് ബാധിച്ച് ഫ്രാൻസിൽ മരണം: കന്നുകാലികളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് രോഗം പകരുന്നത് ആദ്യം

ഷാമോണ്ട വൈറസ് ബാധിച്ച് ഫ്രാൻസിൽ മരണം: കന്നുകാലികളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് രോഗം പകരുന്നത് ആദ്യംtext_fields
പാരീസ്: കന്നുകാലികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഷാമോണ്ട വൈറസ് ബാധിച്ച് ഫ്രാൻസിലെ ലിയോണിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. മനുഷ്യരിൽ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ച 60 കാരനായ രോഗിയിലാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
ഇതുവരെ കന്നുകാലികളിൽ മാത്രമായിരുന്നു രോഗം കാണപ്പെട്ടിരുന്നത്. നിലവിൽ പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപന ഭീഷണിയില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
നാഡീസംബന്ധമായ ലക്ഷണങ്ങളാണ് രോഗി പ്രകടിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിരോധശേഷി കുറവായിരുന്നു. വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് രോഗിയെ ബാധിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല. മേഖലയിൽ കന്നുകാലികൾക്കിടയിൽ വൈറസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കന്നുകാലികളെ കടിക്കുന്ന പ്രത്യേകതരം ഈച്ചകളാണ് മൃഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ രോഗത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിന് കാരണമാകുന്നത്.
മനുഷ്യരിൽ വൈറസ് ബാധയുണ്ടായത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഡയറക്ടർ ജനറൽ ടെഡ്രോസ് അദാനം ഗബ്രിയേസസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. "മുമ്പ് മൃഗങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന ഷാമോണ്ട വൈറസ് മനുഷ്യരിൽ ബാധിച്ച ആദ്യത്തെ കേസ് ഫ്രാൻസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രോഗിയുടെ രോഗപ്രതിരോധശേഷി കുറവായിരുന്നു. ഇത് അണുബാധയ്ക്കും ഗുരുതരമായ രോഗത്തിനും ഇടയാക്കുകയും അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് എന്റെ അനുശോചനം. ഷാമോണ്ട വൈറസ് പ്രധാനമായും കന്നുകാലികൾ, ആടുകൾ, കുതിരകൾ തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. ഇത് പകരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്"- ടെഡ്രോസ് പറഞ്ഞു.
പെരിബുനിയവിരിഡേ (Peribunyaviridae) കുടുംബത്തിലെ ഓർത്തോബുനിയവൈറസ് (Orthobunyavirus) ജനുസ്സിൽപ്പെട്ട, രോഗവാഹകരായ പ്രാണികൾ വഴി പടരുന്ന ഒരു വൈറസാണ് ഷാമോണ്ട വൈറസ് (Shamonda virus). കന്നുകാലികളിലും മറ്റ് വളർത്തുമൃഗങ്ങളിലും വൈകല്യങ്ങൾക്കും ഗർഭഛിദ്രത്തിനും കാരണമാകുന്ന ഷമൊളൻബർഗ് വൈറസ് (Schmallenberg virus) ഉൾപ്പെടുന്ന 'സിംബു' (Simbu) വൈറസ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇതും ഉൾപ്പെടുന്നത്.
1965-ൽ നൈജീരിയയിലെ കന്നുകാലികളിലാണ് ഈ വൈറസിനെ ആദ്യമായി വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞത്. പിന്നീട് ആഫ്രിക്ക, ഏഷ്യ, യൂറോപ്പ് എന്നിവയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് കണ്ടെത്തി. കുളിക്കോയിഡ്സ് മിഡ്ജസ് (Culicoides midges - ചിറകുകളുള്ള ചെറിയ ഈച്ച പോലുള്ള പ്രാണികൾ) കടിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഈ വൈറസ് പടരുന്നതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അടുത്തകാലത്തുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രധാനമായും കന്നുകാലികളെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലും ആടുകൾ, കുതിരകൾ, അൽപാക്കകൾ (Alpaca) എന്നിവയിലും ഈ രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്