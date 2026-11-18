ജനലുകൾ അടച്ച, പൊടിയില്ലാത്ത മുറികളിൽ ശുദ്ധവായു ഉറപ്പാക്കാനാകുമോ?; അകത്തള വായുമലിനീകരണവും അടുക്കളയുംtext_fields
വായു മലിനീകരണത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം തേടി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മാസ്കുകൾ ധരിക്കുന്ന നമ്മൾ വീടിനുള്ളിലെ വായുവിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?വീട്ടിൽ വാതിലുകളും ജനലുകളും അടച്ചിട്ടാൽ പൊടിപടലങ്ങൾ അകത്തേക്ക് കയറില്ലെന്നും അത് മലിനീകരണത്തെ തടയുമെന്നുമാണ് നമ്മുടെ ധാരണ. എന്നാൽ ആ ധാരണ പൂർണമായും ശരിയല്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ വീടിനുള്ളിൽ വായുവിൽ പറക്കുന്ന കണികകൾ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യാം.
നിങ്ങളുടെ തറകളും കിടക്കകളും ഫർണിച്ചറുകളും എല്ലാം പൊടിപടലങ്ങളില്ലാത്തതാവാം. ഇതോടെ വീട് വൃത്തിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ വീടിനുള്ളിൽ ശ്വസിക്കുന്ന വായു ശുദ്ധമായിരിക്കണമെന്നില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്ത് മലിനീകരണ തോത് ഉയർന്നതായിരിക്കുമ്പോൾ. നിങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യമായ അഴുക്കൊന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വായുവിൽ മലിനീകരണം ഉണ്ടാകാം.
വീട്ടുജോലികൾ, വെന്റിലേഷൻ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലെ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.വാതിലുകളും ജനലുകളും അടച്ചിടുന്നത് ഒരു സംരക്ഷണബോധം നൽകിയേക്കാമെങ്കിലും, പുറത്തെ മലിനീകരണത്തിന് ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഗുരുഗ്രാമിലെ പൾമണോളജി സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റായ ഡോ. പിയൂഷ് ഗോയൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
"വാതിലുകളും ജനലുകളും അടച്ചിടുന്നത് ഒരു സംരക്ഷണബോധം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ മലിനീകരണം നമ്മുടെ പടിവാതിൽക്കൽ തന്നെ നിൽക്കണമെന്നില്ല. പാചകം ചെയ്യുക, വീട് വൃത്തിയാക്കുക, ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക തുടങ്ങിയ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വീടിനകത്തെ വായുവിനെ മലിനീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. പുറത്തെ മലിനീകരണത്തിനും അകത്തേക്ക് വഴി കണ്ടെത്താനാകും." ഗോയൽ പറഞ്ഞു.
"ഇന്ത്യയിലെ പല വീടുകളിലും ജലശുദ്ധീകരണം എങ്ങനെ സുപരിചിതമായി മാറിയോ, അതുപോലെ തന്നെ നാം ഇൻഡോറിൽ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധവും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ ഭാഗമാകേണ്ടതുണ്ട്." - ഗോയൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അടുക്കള ഉപകരണങ്ങളും വെന്റിലേഷനും
വറുക്കൽ, താളിക്കുക തുടങ്ങിയ പാചക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുതൽ അബദ്ധത്തിൽ ഭക്ഷണം കരിഞ്ഞു പോകുന്നത് വരെ ഇൻഡോർ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം വഷളാക്കുന്നു. അതിനാൽ വീടിനുള്ളിൽ ശരിയായ വെന്റിലേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ്. പുറത്തെ മലിനീകരണം മാത്രമല്ല, പാചകവും മതിയായ വെന്റിലേഷന്റെ അഭാവവുമാണ് ഇൻഡോർ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ ബാധിക്കുന്നത്.
പാചകം, പ്രത്യേകിച്ച് ഉയർന്ന താപനിലയിൽ വറുക്കലും താളിക്കലും, വായുവിൽ പറക്കുന്ന കണികകളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുമെന്നും അതിനാൽ അടുക്കളയിൽ കൃത്യമായ വായുസഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഗ്ലെൻ കിച്ചൻ അപ്ലയൻസസിന്റെ ചീഫ് മാർക്കറ്റിങ് ഓഫീസർ അമർപ്രീത് സിംഗ് മോദി പറഞ്ഞു.
മുറിക്കകത്ത് വായുവിൽ പറക്കുന്ന ചില കണികകളെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ എയർ പ്യൂരിഫയറുകൾ ഒരു പൂരക ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറ്റുന്നു. എന്നാൽ ഇവയൊന്നും കൃത്യമായ വായുസഞ്ചാരത്തിന് തുല്യമാവില്ല.
വീട്ടുപകരണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ
അവയുടെ പരിമിതികളെക്കുറിച്ചും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബോധവൽക്കരണം നൽകേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം മോദി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഉചിതമായ അടുക്കള ഉപകരണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും അവ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതും, മതിയായ വെന്റിലേഷനും പതിവ് ശുചീകരണത്തിനും അത്രതന്നെ പ്രധാനമാണ്.
അകത്തളങ്ങളിൽ വായു മലിനീകരണം തടയാൻ
മികച്ച വായുസഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കുക
ജനലുകളും വാതിലുകളും തുറന്നിടുക: വീടിനുള്ളിലെ വായു പുറത്തേക്കും പുറത്തെ ശുദ്ധവായു അകത്തേക്കും പ്രവേശിക്കാൻ ദിവസവും കുറഞ്ഞത് കുറച്ചുനേരമെങ്കിലും ജനലുകളും വാതിലുകളും തുറന്നിടുക. അടുക്കളയിലും കുളിമുറിയിലും എക്സോസ്റ്റ് ഫാനുകൾ നിർബന്ധമായും ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പുകയും ഈർപ്പവും പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കും.
അടുക്കളയിലെ മുൻകരുതലുകൾ
ചിമ്മിനി അല്ലെങ്കിൽ ഹുഡ് ഉപയോഗിക്കുക: ഉയർന്ന താപനിലയിൽ വറുക്കൽ, താളിക്കൽ തുടങ്ങിയവ ചെയ്യുമ്പോൾ പുകയും വായുവിൽ പറക്കുന്ന കണികകളും ഉണ്ടാകുന്നത് തടയാൻ അടുക്കളയിൽ ചിമ്മിനിയോ എക്സോസ്റ്റ് ഹുഡോ സ്ഥാപിക്കുക. ഭക്ഷണം കരിഞ്ഞുപോകാതെ നോക്കുക. വിറകടുപ്പുകൾക്ക് പകരം എൽ.പി.ജി പോലുള്ള ശുദ്ധമായ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.
വായു ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ചെടികൾ വളർത്തുക
വീടിനുള്ളിൽ ഓക്സിജൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചെടികൾ വളർത്തുക.
കൃത്യമായ ശുചീകരണ രീതികൾ
പൊടിപടലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക: തറയും ഫർണിച്ചറുകളും വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഉണങ്ങിയ തുണിക്ക് പകരം ഈർപ്പമുള്ള തുണിയോ വാക്വം ക്ലീനറോ ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് പൊടി വായുവിൽ പറന്നുയരുന്നത് തടയും. കാർപെറ്റുകൾ പതിവായി വാക്വം ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കുക.
എയർ പ്യൂരിഫയറുകളുടെ ഉപയോഗം
ആവശ്യമെങ്കിൽ വീടുകളിൽ എയർ പ്യൂരിഫയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വായുസഞ്ചാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും. എങ്കിലും ഇത് വെന്റിലേഷന് പകരമാവില്ല.
രാസവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക
സുഗന്ധം പരത്തുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എയർ ഫ്രെഷ്നറുകൾ, കൊതുകുതിരികൾ, കടുത്ത രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ ക്ലീനിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പകരം പ്രകൃതിദത്തമായവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക