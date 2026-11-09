അമിതമായ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം തലച്ചോറിൽ ട്യൂമറിന് കാരണമാകുമോ?text_fields
വർഷങ്ങളോളം, ദിവസവും രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ നേരം നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ഉപകരണം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നു സങ്കൽപ്പിച്ചുനോക്കൂ. നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഒട്ടും ആലോചിക്കാതെ തന്നെ അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ അലട്ടുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്:"എന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്റെ തലച്ചോറിന് ദോഷം ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുമോ?". ഇതൊരു ഭീതിജനകമായ ചിന്തയാണ്; പതിറ്റാണ്ടുകളായി നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും ചൂടേറിയ ചർച്ചകൾക്കും എണ്ണമറ്റ വാർത്താ തലക്കെട്ടുകൾക്കും ഇത് വഴിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഇതിലെ സത്യം? നാം ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ, അതോ ഇത്രയും കാലം തെറ്റായ ഒരു അപകടത്തെയാണോ നാം ഭയന്നിരുന്നത്?
മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം തലച്ചോറിൽ ട്യൂമർ ഉണ്ടാക്കുമോ?
വർഷങ്ങളായി ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആരോഗ്യപരമായ വിഷയങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ദിവസവും ഫോൺ തലയോട് ചേർത്തുപിടിക്കുന്നത് കാലക്രമേണ തലച്ചോറിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുമെന്ന് പലരും കരുതുന്നു. എന്നാൽ, ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ്.വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പതിറ്റാണ്ടുകളോളം നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷവും, സാധാരണ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം തലച്ചോറിൽ ട്യൂമർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകളൊന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം പൂർണ്ണമായും അവസാനിച്ചു എന്നാണോ അർത്ഥം?. അല്ലേ അല്ല! മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ താരതമ്യേന പുതിയ ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇവ എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ, ദീർഘകാലമായി മൊബൈൽ ഫോൺ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ ഗവേഷകർ തുടർന്നും നിരീക്ഷിച്ചുവരുന്നു. പുതിയ തെളിവുകൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രം എപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്കുള്ള അറിവനുസരിച്ച്, പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട യാതൊരു കാരണവുമില്ല. മൊബൈൽ ഫോണുകൾ തലച്ചോറിലെ ക്യാൻസറിന് പ്രധാന കാരണമാണെന്ന വിശ്വാസത്തെ നിലവിലുള്ള ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.
മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നോൺ അയോണൈസിംഗ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വികിരണം (non-ionizing radiofrequency electromagnetic radiation) പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു, ഡിഎൻഎയെ നേരിട്ട് നശിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഊർജ്ജം ഇവയ്ക്കില്ല. ഇതിനു വിപരീതമായി, ഗാമാ കിരണങ്ങൾ (Gamma rays) , എക്സ്-റേകൾ ( Xrays) തുടങ്ങിയ അയോണൈസിംഗ് വികിരണങ്ങൾ ഡിഎൻഎയെ നശിപ്പിക്കുകയും കാൻസറിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യാം. സാധാരണ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം ബ്രെയിൻ ട്യൂമറുകൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് നിലവിലെ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ തെളിയിച്ചിട്ടില്ല."
# എന്തുകൊണ്ടാണ് ആശങ്കാകുലരാകുന്നത്?
കാരണം, ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി ഫോണിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന തരംഗങ്ങളല്ല, മറിച്ച് അത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനുള്ളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. ഈ മാറ്റങ്ങൾ ദിവസങ്ങളായി നിശബ്ദമായാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഓരോ നോട്ടിഫിക്കേഷനും, അവസാനമില്ലാത്ത 'സ്ക്രോളിംഗും', രാത്രി വൈകിയുള്ള സ്ക്രീൻ ഉപയോഗവും നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ഉറങ്ങുന്നതിനെയും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനെയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനെയും ലോകത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിനെയും സൂക്ഷ്മമായി മാറ്റിമറിക്കുന്നു. ആഴത്തിലുള്ള ഏകാഗ്രത, സുഖകരമായ ഉറക്കം, അർത്ഥവത്തായ മാനുഷിക ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി രൂപപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറ്. എന്നാൽ അമിതമായ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗം ഇവ മൂന്നിനെയും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.
അമിതമായ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗം താഴെ പറയുന്നവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഗവേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു:
* മോശം ഉറക്കം (പ്രത്യേകിച്ച് ഉറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ).
* ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറയുക.
* ഉത്കണ്ഠ, മാനസിക സമ്മർദ്ദം, വിഷാദരോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ (പ്രത്യേകിച്ച് കൗമാരക്കാരിൽ).
* മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ അമിതമായ ഉപയോഗം മൈഗ്രെയ്ൻ, ടെൻഷൻ തലവേദന, തലകറക്കം (വെർട്ടിഗോ), ട്രൈജെമിനൽ ന്യൂറൽജിയ, ഓക്സിപിറ്റൽ ന്യൂറൽജിയ, കാർപൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം, തോളുവേദന തുടങ്ങിയ ചില രോഗാവസ്ഥകളെ വഷളാക്കിയേക്കാം.
* ഡോപാമൈൻ ഉത്തേജനം നൽകുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളും അവസാനമില്ലാത്ത സ്ക്രോളിംഗും മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിജിറ്റൽ ആസക്തി.
* ഓർമ്മശക്തി കുറയുക (കാരണം വിവരങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നതിന് പകരം തലച്ചോറ് ഫോണിനെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു).
* ദീർഘനേരം സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന കണ്ണിന് ആയാസം, തലവേദന, കഴുത്തുവേദന.
* ശ്രദ്ധയില്ലാതെ വാഹനമോടിക്കുന്നതും നടക്കുമ്പോൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതും മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന റോഡ് അപകടങ്ങൾ.
സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗം തലച്ചോറിന് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
മനുഷ്യരാശിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലൊന്നാണ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ. എന്നാൽ, അത് എപ്പോൾ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ആരോഗ്യകരമായ തലച്ചോറിന്റെ ലക്ഷണം.
ലളിതമായ ചില ശീലങ്ങളിലൂടെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും.
- സ്ക്രീൻ ഉപയോഗം വെറുതെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാതെ കൃത്യമായ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാക്കുക.
-ഉറക്കം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഉറങ്ങുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
-ആവശ്യമില്ലാത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ഓഫാക്കി ഇടുക.
-ഓരോ മണിക്കൂറിലും 5-10 മിനിറ്റ് നേരം സ്ക്രീനിൽ നിന്നുള്ള ഇടവേള എടുക്കുക
-അതുപോലെ, ദീർഘനേരമുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമാകുമ്പോൾ സ്പീക്കർ മോഡോ ഇയർഫോണോ ഉപയോഗിക്കുക.
- ലാൻഡ്ഫോണുകൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക.
-വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോഴോ റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുമ്പോഴോ ഒരിക്കലും ഫോൺ ഉപയോഗിക്കരുത്.
ഏറ്റവും പ്രധാനം, ഒരു സ്മാർട്ട്ഫോണിനും നൽകാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ തലച്ചോറിന് നൽകുക എന്നതാണ്—വ്യായാമം, പുസ്തക വായന, അർത്ഥവത്തായ നേരിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ, പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമയം, പൂർണ്ണമായ നിശ്ശബ്ദത എന്നിവയാണവ. ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് മെച്ചപ്പെടുത്താനും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു.ഫോൺ ഒരു ശക്തമായ ഉപകരണമാണ്; അത് നമ്മുടെ കൈയ്യിൽ ഇരിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്.
ഫോൺ സുരക്ഷിതപരിധിക്കുള്ളിലാണോ?
ഫോണിന്റെ SAR (Specific Absorption Rate) മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരം ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഊർജ്ജത്തിന്റെ പരമാവധി അളവാണ് SAR (Specific Absorption Rate) സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് വാട്ട്സ് പെർ കിലോഗ്രാം (W/kg) എന്ന യൂണിറ്റിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കും 1.6 W/kg അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറഞ്ഞ SAR ഉണ്ടായിരിക്കണം. SAR കുറവാണെങ്കിൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഊർജ്ജം ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ അളവും കുറവായിരിക്കും; എന്നാൽ, ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിൽ ഇത് ഫോൺ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കണമെന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട്ഫോണിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന SAR പരിശോധിച്ച്, അത് സുരക്ഷിതമായ പരിധിക്കുള്ളിലാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
ഫോണിനെ നാം നിയന്ത്രിക്കുക
നമ്മുടെ ഫോൺ മൂലം തലച്ചോറിൽ ട്യൂമർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്; എന്നാൽ, അത്രതന്നെ വിലപ്പെട്ട മറ്റ് പലതും അത് നമ്മളിൽ നിന്ന് പതുക്കെ കവർന്നെടുത്തേക്കാം: നമ്മുടെ ഉറക്കം, ഏകാഗ്രത, ഓർമ്മകൾ, ബന്ധങ്ങൾ, ഒപ്പം മനഃസമാധാനം എന്നിവയാണവ. ഫോണിൽ നിന്നുള്ള വികിരണമല്ല (radiation) ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി. മറിച്ച്, ജീവിതം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആസ്വദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം ഒരു സ്ക്രീനിലൂടെ അതിനെ നോക്കിക്കാണാനാണ് നാം ചെലവഴിച്ചതെന്ന് ഒരുനാൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടി വരുമെന്ന സാധ്യതയാണ് പ്രധാനം. ഫോണിനെ നാം നിയന്ത്രിക്കുക; നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഫോണിനെ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക.