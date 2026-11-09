എന്ത് ചെയ്തിട്ടും മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറുന്നില്ലേ? എന്നാൽ, നിങ്ങൾ തല കഴുകുന്ന വെള്ളത്തെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കണം!text_fields
ഷാംപൂ മാറ്റിനോക്കി, പതിവായി എണ്ണ തേച്ചുനോക്കി, ഹീറ്റ് സ്റ്റൈലിംഗ് ഒഴിവാക്കി... എന്നിട്ടും മുടികൊഴിച്ചിലിന് ഒരു കുറവുമില്ല. പലരുടെയും പരാതിയാണിത്. എന്നാൽ തല കഴുകുന്ന വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് അധികം ആളുകളും ചിന്തിക്കാറില്ല. വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമായി തോന്നാമെങ്കിലും വെള്ളം മൂലമുണ്ടാകുന്ന മുടികൊഴിച്ചിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള ഒന്നാണ്. നിങ്ങൾ അടുത്തിടെ ഏതെങ്കിലും പുതിയ നഗരത്തിലേക്ക് താമസം മാറുകയും, ഓരോ തവണ മുടി കഴുകുമ്പോഴും ഒരുകൂട്ടം മുടി കൊഴിഞ്ഞുപോയി ഉള്ളു കുറയുന്നതായി ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഹാർഡ് വാട്ടർ (കഠിന ജലം/ഉപ്പുരസമുള്ള വെള്ളം) മൂലമുള്ള മുടികൊഴിച്ചിൽ ആകാം.
എന്താണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ?
പ്രധാനമായും കാൽസ്യം, മഗ്നീഷ്യം തുടങ്ങിയ ലയിച്ചുചേർന്ന ധാതുക്കൾ ഉയർന്ന അളവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ. ബോർവെല്ലിനെയോ ടാങ്കർ വെള്ളത്തിനെയോ ആശ്രയിക്കുന്ന വീടുകളിൽ ഇത് സർവ്വസാധാരണമാണ്. കാലക്രമേണ, ഇത് മുടിയിലെ ഈർപ്പം പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുകയും മുടിയുടെ വേരുകളെ ബലഹീനമാക്കുകയും മുടികൊഴിച്ചിലിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. "നിങ്ങളുടെ മുടിയെ വൃത്തിയായും മിനുസമുള്ളതായും കഴുകിയെടുക്കുന്ന സോഫ്റ്റ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഹാർഡ് വാട്ടർ നിങ്ങളുടെ തലയോട്ടിയിലും മുടിയിഴകളിലും ധാതുക്കളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ബാക്കി വെക്കുന്നു," റിവർസോഫ്റ്റിന്റെ ഫൗണ്ടറും സി.ഇ.ഒ-യുമായ അശുതോഷ് കേദാവത് പറയുന്നു.
കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ:
തുടർച്ചയായ വരൾച്ചയും മുടിയുടെ പരുപരുത്ത സ്വഭാവവും: കട്ടിയിൽ എണ്ണ തേച്ച് കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങളുടെ മുടി പരുപരുത്തതും വരണ്ടതും വൈക്കോൽ പോലെയുള്ളതുമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു.
മുടി പൊട്ടുന്നതും അറ്റം പിളരുന്നതും വർദ്ധിക്കുന്നു: ധാതുക്കൾ പടിഞ്ഞതും കൂട്ടിപ്പിണഞ്ഞതുമായ മുടിയിഴകൾക്ക് ഇലാസ്തികത നഷ്ടപ്പെടുകയും ദിവസേന ചീകുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ പൊട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു.
തലയോട്ടിയിലെ അസ്വസ്ഥതയും തൊലി അടർന്നുപോകലും: പതിവായി കഴുകിയിട്ടും വിട്ടുമാറാത്ത വരൾച്ച, അസ്വസ്ഥത അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള താരൻ എന്നിവ കാണപ്പെടുന്നു.
പത ലഭിക്കാതിരിക്കലും ഒട്ടിപ്പിടിക്കലും: ഷാംപൂകൾ പതയുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയും തലയോട്ടിയിൽ ഭാരമുള്ളതും അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിഞ്ഞതുമായ അനുഭവം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി, മുടി ഒട്ടിപ്പിടിച്ചതും ഭാരം തൂങ്ങുന്നതുമായി കാണപ്പെടുകയും തിളക്കം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
ക്ലാരിഫൈയിങ് ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ചാൽ...
ക്ലാരിഫൈയിംഗ് ഷാംപൂകൾ മുടിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ ചില അവശിഷ്ടങ്ങളെ ലയിപ്പിച്ചു കളയുന്നു. എണ്ണ തേക്കുന്നത് മിനുസം കൂട്ടുകയും വരൾച്ച കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും, ഉപരിതലം മാത്രം വൃത്തിയാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തലയോട്ടിയിലെ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ധാതു അവശിഷ്ടങ്ങൾ അലിയുകയോ അതിനടിയിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയോ ഇല്ല. ഷാംപൂ ചെയ്യുന്നതും എണ്ണ തേക്കുന്നതും താൽക്കാലിക ആശ്വാസം മാത്രമേ നൽകൂ; കാരണം നിങ്ങൾ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഉറവിടത്തെയല്ല, മറിച്ച് ലക്ഷണങ്ങളെ മാത്രമാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത്.
വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക
ഹാർഡ് വാട്ടറിന് നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ ഘടനയെയും സംരക്ഷണത്തെയും സ്വാധീനിക്കാന് കഴിയും. കൂടാതെ ധാതുക്കളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മുടിയുടെ പരുപരുപ്പിനും പൊട്ടലിനും കാരണമായേക്കാം. ഒരു പുതിയ നഗരത്തിലേക്ക് മാറിയശേഷം നിങ്ങളുടെ മുടിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മുടി സംരക്ഷണ രീതി പരിശോധിക്കുന്നതിനൊപ്പം നിങ്ങളുടെ വെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്നത് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു ആദ്യപടിയാണ്.
എന്നിരുന്നാലും, വിട്ടുമാറാത്ത മുടികൊഴിച്ചിലിന് മറ്റ് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കാണുന്നത് ഇതിന് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം തിരിച്ചറിയാനും അനുയോജ്യമായ ചികിത്സ നേടാനും സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ മുടിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഉപയോഗപ്രദമായ ആദ്യപടിയാണ് നിങ്ങളുടെ വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നത്.