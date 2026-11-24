പ്രമേഹ മരുന്നുകൾ കിഡ്നിക്ക് ദോഷം ചെയ്യുമോ?; എത്ര പേർക്ക് രോഗം വന്നിട്ടുണ്ട്, നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നത് കേൾക്കൂ....text_fields
പ്രമേഹത്തിന് സ്ഥിരമായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് വൃക്കകളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന വ്യാപക പ്രചാരണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വിശ്വസിച്ച് മരുന്നുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നവരും ചികിത്സ പാതിവഴിയിൽ നിർത്തുന്നവരും ധാരാളം. എന്നാൽ ഇത് ശരിയല്ലെന്ന് നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ഡോ. പി. ഷംനാദ് പറഞ്ഞു. പ്രമേഹത്തിന് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ആർക്കും ഇതുവരെ കിഡ്നി രോഗം വന്നിട്ടില്ല. പ്രമേഹ മരുന്നുകളല്ല, അനിയന്ത്രിതമായ പ്രമേഹമാണ് വൃക്കകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ദീർഘകാലം ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നത് വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. അതിനാൽ പ്രമേഹം ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് വൃക്കകളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രധാന മാർഗമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു. അനിയന്ത്രിതമായ പ്രമേഹം വൃക്കകളിലെ സൂക്ഷ്മ രക്തക്കുഴലുകളെയും രക്തം അരിച്ചെടുക്കുന്ന സംവിധാനത്തെയും തകരാറിലാക്കുന്നു. ഇതോടെ രക്തത്തിലെ ആൽബുമിൻ എന്ന പ്രോട്ടീൻ മൂത്രത്തിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നു. ക്രമേണ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയുകയും രക്തത്തിലെ ക്രിയാറ്റിനിന്റെ അളവ് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ മൂത്രത്തിലൂടെ പ്രോട്ടീൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ മൂത്രത്തിൽ മൈക്രോ ആൽബുമിൻ ക്രിയാറ്റിൻ റേഷ്യോ ചെക്ക് ചെയ്യണം. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര നിയന്ത്രിച്ചാൽ നമുക്ക് വൃക്കയും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.
വ്യായാമം, നല്ല ഉറക്കം, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണരീതി, മാനസിക സമ്മർദം കുറയ്ക്കുക എന്നിങ്ങനെ ഒരു പരിധി വരെ ജീവിതശൈലീ മാറ്റത്തിലൂടെ നമുക്ക് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാം. ഇങ്ങനെ ജീവിതശൈലി മാറ്റത്തിലൂടെ പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് മരുന്നും വേണം. മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പേടിക്കരുത്.
ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം
നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ കൂടുമ്പോഴാണ് പ്രമേഹം നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത്. രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ഇൻസുലിൻ. ഇൻസുലിന്റെ ഉത്പാദനം കുറയുകയോ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇൻസുലിന് ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രമേഹം ഉണ്ടാകുന്നത്. ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും കാലക്രമേണ ആവശ്യത്തിന് ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം.
ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ്
ഇൻസുലിനാണ് ശരീരത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരേയൊരു ഹോർമോൺ. ഇൻസുലിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോഴാണ് പ്രമേഹം ഉണ്ടാവുക. ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടായിട്ടും കോശങ്ങൾ അതിനോട് വേണ്ടത്ര പ്രതികരിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് (Insulin Resistance). ഇതുമൂലം രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഉയരുന്നു. ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നാണിത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കൊഴുപ്പിൽ ധാരാളം ഘടകങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അതിനാൽ വണ്ണം കൂടുതൽ ഉള്ളവരിൽ ഇൻസുലിന് എതിരെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് അഥവാ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും. ഇത്തരം അവസ്ഥയിൽ ഇൻസുലിന് കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതാണ് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിസ് ആയി മാറുന്നത്.
ഉറക്കമില്ലായ്മയും മാനസിക സമ്മർദവും കോർട്ടിസോൾ പോലുള്ള സ്ട്രസ് ഹോർമോൺ അളവ് ഉയരാൻ കാരണമാകും. ഇതും രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാം. ഇതും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിന് കാരണമാവുകയും രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കൂടുകയും ചെയ്യും.
വ്യായാമമില്ലാത്ത ജീവിതശൈലി
വ്യായാമമില്ലാത്ത ജീവിതശൈലി അമിതവണ്ണത്തിനും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിനും വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യും. നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ ദഹനപ്രക്രിയയിലൂടെ ഗ്ലൂക്കോസായി മാറുന്നു. ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഊർജ്ജം ലഭിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഈ ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്നാണ്. ഇൻസുലിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് കോശങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്.
വ്യായാമമില്ലാത്തപ്പോൾ പേശികളുടെ ഊർജ്ജവിനിയോഗം കുറയുകയും ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഉപയോഗം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായതിലധികം കലോറി ലഭിക്കുമ്പോൾ അധിക ഊർജ്ജം കൊഴുപ്പായി സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് വയറിലും കരളിലും കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കും. വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ പേശികൾക്ക് കൂടുതൽ ഊർജ്ജം ആവശ്യമായി വരുന്നു. ഇതിനായി പേശികൾ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുതലായി ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു. ഇൻസുലിന്റെ സഹായം അധികമായി ആവശ്യമില്ലാതെയും വ്യായാമത്തിനിടെ പേശികൾക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഇതിലൂടെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയുന്നു.
ജീവിതശൈലി മാറ്റാം
ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണരീതി, കലോറി നിയന്ത്രണം, ചിട്ടയായ വ്യായാമം, മതിയായ ഉറക്കം, അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കൽ, മാനസിക സമ്മർദം നിയന്ത്രിക്കൽ എന്നിവയിലൂടെ ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തെ ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കാനാകും. നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും പഞ്ചസാരയുടെയും സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങളുടെയും ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുകയും വേണം. രക്തസമ്മർദം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും വൃക്കകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് പ്രധാനമാണ്.