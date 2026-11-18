Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
യാസ് ഐലൻഡിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണംtext_fields
bookmark_border
News Summary - Yas Island Traffic Restriction
അബൂദബി: യാസ് ഐലൻഡിലെ പ്രധാന റോഡിൽ താൽക്കാലിക ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതായി സംയോജിത ഗതാഗത കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. യാസ് സ്ട്രീറ്റിലെ ഇരുദിശകളിലേക്കുമുള്ള രണ്ട് ഇടത് ലെയ്നുകളും സമീപത്തെ സിഗ്നൽ ഇന്റർസെക്ഷനുമാണ് അടച്ചിടുന്നത്. നവംബർ 18 ബുധനാഴ്ച അർധരാത്രി 12 മണി മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന നിയന്ത്രണം നവംബർ 20 വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണി വരെ തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ഈ സമയപരിധിയിൽ മേഖലയിലൂടെ വാഹനമോടിക്കുന്നവർ കൃത്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തണമെന്നും വേഗത കുറച്ച് ഗതാഗത സൂചനകളും നിർദേശങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story