വേൾഡ് പൊലീസ് ഉച്ചകോടിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് നിയന്ത്രണ സമ്മേളനംtext_fields
ദുബൈ: ദുബൈ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന അഞ്ചാമത് വേൾഡ് പോലീസ് ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് നിയന്ത്രണ സമ്മേളനം നാഷനൽ ഡ്രഗ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അതോറിറ്റി (എൻ.ഡി.ഇ.എ) ചെയർമാൻ ശൈഖ് സായിദ് ബിൻ ഹമദ് ബിൻ ഹംദാൻ ആൽ നഹ്യാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എൻ.ഡി.ഇ.എയും ദുബൈ പൊലീസും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച സമ്മേളനത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ, യൂറോപ്യൻ യൂനിയൻ ഡ്രഗ്സ് ഏജൻസി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സംഘടനകളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധർ പങ്കെടുത്തു. സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്നുകളുടെ വ്യാപനം തടയുക, പുനരധിവാസ പദ്ധതികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി കടത്ത് ശൃംഖലകളെ തകർക്കുക, കുറ്റാന്വേഷണത്തിൽ എ.ഐയുടെ ഉപയോഗം തുടങ്ങിയ അഞ്ച് പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലാണ് സമ്മേളനം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്.
ഉച്ചകോടിയുടെ രണ്ടാം ദിനത്തിൽ ആഗോള സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 60ലധികം സെഷനുകൾ നടന്നു. കുറ്റാന്വേഷണം, ഗതാഗത സുരക്ഷ, കമ്യൂണിറ്റി പൊലീസിങ് എന്നീ മേഖലകളിലായി പൊലീസ് മേധാവികളും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു. ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിലും ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ഇടപാടുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലും എ.ഐ വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധർ വിശദീകരിച്ചു. വ്യോമ-റെയിൽ-റോഡ്-സമുദ്ര ഗതാഗത ശൃംഖലകളെ ഡ്രോൺ ഭീഷണികളിൽ നിന്നും മറ്റും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും, വൻകിട ആഘോഷവേളകളിൽ ദുബൈ മെട്രോയുടെ സുരക്ഷ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പ്രത്യേക അവതരണങ്ങൾ നടന്നു.
എ.ഐ കാലത്ത് കുട്ടികളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും ഉച്ചകോടിയിൽ ശ്രദ്ധേയമായി. യൂനിസെഫ്, ഇന്റർപോൾ, കൗൺസിൽ ഓഫ് യൂറോപ്പ് പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്ത പാനൽ ചർച്ചയിൽ, എ.ഐ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡീപ്ഫേക്ക് വീഡിയോകളും സൈബർ ബുള്ളിയിങ്ങും കുട്ടികൾക്ക് നേരെ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 30,000ലധികം കുട്ടികളിൽ നടത്തിയ സർവേ പ്രകാരം സൈബർ അതിക്രമങ്ങൾ വർധിച്ചുവെന്നും, പകുതിയോളം കുട്ടികൾക്ക് എവിടെയാണ് പരാതിപ്പെടേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലെന്നും കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ നിയമപാലകരും ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും സംയോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ചർച്ചയിൽ ആവശ്യമുയർന്നു.
ദുബൈ പൊലീസും ഡി.എക്സ്.ബി ലൈവും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അഞ്ചാമത് വേൾഡ് പൊലീസ് ഉച്ചകോടി ബുധനാഴ്ച സമാപിക്കും.