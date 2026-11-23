വേതനം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി നൽകണം;തൊഴിൽ ഉടമകൾക്ക് നിർദേശവുമായി പാംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം അവരുടെ വ്യക്തിഗത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് കൈമാറാൻ നിർദേശിച്ച് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ മാൻപവർ (പാം).
ഇത് നിയമപരമായ ബാധ്യതയാണെന്ന് പാം തൊഴിലുടമകളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ലംഘിച്ചാൽ നിയമ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തൊഴിലാളികളുടെ വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ശമ്പളം നൽകുന്നത് നിയമപരമായ നിബന്ധന മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ജീവനക്കാരുടെ അവകാശങ്ങളോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കൽ കൂടിയാണെന്നും തൊഴിലുടമകൾക്ക് നൽകിയ അറിയിപ്പിൽ അധികൃതർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. വേതനം കൈമാറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്ത തൊഴിലുടമകൾക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും, തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കാനും തങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
തൊഴിൽ ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രതിബദ്ധത പാം ആവർത്തിച്ചു. നിശ്ചിത മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെത്തന്നെ ശമ്പളം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും തൊഴിലുടമകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും, തൊഴിലാളികളുടെ വേതന വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമലംഘനങ്ങൾ തടയുന്നതിനുമായി അതോറിറ്റി നടത്തിവരുന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ.