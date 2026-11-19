ഡൗൺടൗൺ ദുബൈ, ഡി.ഐ.എഫ്.സി, ബിസിനസ് ബേ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും ഊബറിന്റെ ഡ്രൈവറില്ലാ ടാക്സികൾtext_fields
ദുബൈ: എമിറേറ്റിലെ ഡ്രൈവറില്ലാ വാഹന ഗതാഗത സേവനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി അടുത്ത രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 18.4 കോടി ദിർഹം നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് ഊബർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദുബൈ ഫ്യൂച്ചർ വീക്ക് 2026-നോടനുബന്ധിച്ചാണ് പ്രഖ്യാപനം.
ദുബൈ കിരീടാവകാശിയും യു.എ.ഇ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽ മക്തൂമിന് മുന്നിലാണ് ഊബർ തങ്ങളുടെ വിപുലീകരണ പദ്ധതികൾ വിശദീകരിച്ചത്. 2030-ഓടെ ദുബൈയിലെ ആകെ യാത്രകളുടെ 25 ശതമാനം സ്വയംനിയന്ത്രിത വാഹനങ്ങളിലൂടെയാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയാണിത്.
പദ്ധതിയുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഡൗൺടൗൺ ദുബൈ, ദുബൈ ഇന്റർനാഷനൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സെന്റർ, ബിസിനസ് ബേ എന്നീ പ്രധാന വാണിജ്യ മേഖലകളിലേക്ക് ഊബറിന്റെ ഡ്രൈവറില്ലാ ടാക്സി സേവനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കും. ജുമൈറ, ഉമ്മു സുഖൈം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിശ്ചിത സ്റ്റേഷനുകളെ ആശ്രയിക്കാതെ തന്നെ യാത്രക്കാർക്ക് വീട്ടുപടിക്കൽ നിന്ന് നേരിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ഊബർ ആപ്പിലൂടെ ലഭ്യമാകും.
കൈറ്റ് ബീച്ച്, മദീനത്ത് ജുമൈറ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള യാത്രകൾ ഇതിലൂടെ കൂടുതൽ എളുപ്പമാകും. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ വാഹനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിരീക്ഷിക്കാൻ ഒരു വിദഗ്ധൻ വാഹനത്തിലുണ്ടാകും.