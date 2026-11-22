‘റൺ ഫോർ ദി നേഷൻ’ രണ്ടാം പതിപ്പ്: രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 30,000ത്തിലധികം പേർtext_fields
അബൂദബി: യു.എ.ഇയുടെ ഈദ് അൽ ഇത്തിഹാദ് ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നവംബർ 29ന് നടക്കുന്ന ‘റൺ ഫോർ ദി നേഷൻ - ഹസ്സൻതക് യാ വതൻ’ രണ്ടാം പതിപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം 30,000 കടന്നു. സായിദ് ചാരിറ്റി റൺ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ കായിക-സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മയിൽ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച രക്തസാക്ഷികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കൊപ്പം സ്വദേശികളും പ്രവാസികളും അണിനിരക്കും. വാഹത് അൽ കറാമയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ശൈഖ് സായിദ് ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക് വഴി എർത്ത് അബൂദബിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് മത്സരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്ന തരത്തിൽ മൂന്ന് കി.മീ, അഞ്ച് കി.മീ, 10 കി.മീ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് മത്സരം. പ്രവേശനം പൂർണമായും സൗജന്യമാണ്. വിവിധ പ്രായവിഭാഗങ്ങളിലെ വിജയികൾക്കായി ആകെ 10 ലക്ഷം ദിർഹമിന്റെ സമ്മാനത്തുക പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മത്സരത്തിന് ശേഷം പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കുമായി എർത്ത് അബൂദബിയിൽ വിനോദപരിപാടികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ‘കമ്മ്യൂണിറ്റി വില്ലേജും’ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.