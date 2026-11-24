സർക്കാർ സേവനങ്ങൾക്ക് എ.ഐ അസിസ്റ്റന്റ് വരുന്നു; എല്ലാം ഇനി ‘മിറ‘യോട് പറയാംtext_fields
അബൂദബി: യു.എ.ഇയിൽ ഇനി സർക്കാറിർ സേവനം ലഭിക്കാൻ ഓഫിസിലെത്തി കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല. വേണ്ടതെന്താണെന്ന് ‘മിറ’യോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. വിസ മുതൽ വാടക കരാർ പുതുക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ വരെ ‘മിറ’ ചെയ്തു തരും. രാജ്യത്തെ പൊതുജന സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിലും ലളിതമായും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി നിർമിത ബുദ്ധി (എ.ഐ)യിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പേഴ്സനൽ അസിസ്റ്റന്റിന് യു.എ.ഇ തുടക്കമിടുന്നു. ‘മിറ’ എന്ന് പേരിട്ട ഈ പുതിയ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തിലൂടെ സ്വദേശികൾക്കും പ്രവാസികൾക്കും ഒറ്റ സംഭാഷണത്തിലൂടെ വിവിധ സർക്കാർ ആവശ്യങ്ങളും ഇടപാടുകളും പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. 2027 മാർച്ചോടെ ‘മിറ’യുടെ സേവനം ഔദ്യോഗികമായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങും.
ഭാഷാപരമായ തടസ്സങ്ങൾ മറികടന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ തന്നെ സർക്കാരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനും സേവനങ്ങൾ തേടാനും ‘മിറ’ അവസരമൊരുക്കും. എമിറേറ്റ്സ് ഐ.ഡി പുതുക്കൽ, താമസ വിസ (റെസിഡൻസി പെർമിറ്റ്) പുതുക്കൽ തുടങ്ങിയ അവശ്യ സേവനങ്ങൾ മിറ വഴി എളുപ്പത്തിൽ നിർവഹിക്കാം. കൂടാതെ, മക്കളുടെ സ്കൂൾ ഹാജർ നിലയും പഠന പുരോഗതിയും കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാനും മാതാപിതാക്കളെ ഇത് സഹായിക്കും. ബിസിനസ് സംരംഭകർക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റുകൾ, ജീവനക്കാരുടെ കരാറുകൾ, വിസ പുതുക്കൽ, പുതിയ തൊഴിലാളികളുടെ നിയമനം തുടങ്ങിയവ ഇതിലൂടെ അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്യാം. വ്യവസായികൾക്കും നിക്ഷേപകർക്കും ആവശ്യമായ അനുമതികൾ, ലൈസൻസ് നടപടികൾ, കസ്റ്റംസ് നികുതി ഇളവുകൾ എന്നിവയെല്ലാം സംയോജിത പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ലഭ്യമാകും.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ താമസരേഖകൾ, തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ, പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കൽ, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ സേവനങ്ങളായിരിക്കും ലഭിക്കുക. രണ്ടുവർഷത്തിനകം സർക്കാർ സേവനങ്ങളുടെ 50 ശതമാനവും എ.ഐ അസിസ്റ്റന്റിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് യു.എ.ഇ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
വ്യവസായ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 15 പ്രമുഖ സേവനങ്ങളെ ഒന്നിച്ചുചേർക്കുന്നതോടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ മുമ്പ് എടുത്തിരുന്ന അഞ്ച് ദിവസത്തെ സമയം വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റായി ചുരുങ്ങും. നിക്ഷേപകർക്ക് കരാർ പുതുക്കാനും മറ്റ് ഇടപാടുകൾ നടത്താനും മിറയോട് ഫോണിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഡോക്ടർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾ എടുക്കൽ, പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കൽ, വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കൽ എന്നിവ ഇതിലൂടെ സാധ്യമാകും.
യു.എ.ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽമക്തൂമാണ് ആയിരത്തിലേറെ ഉന്നത സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ‘മിറ’ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. യു.എ.ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോർട്ട് ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് മൻസൂർ ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്യാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.