യു.എ.ഇയിലെ താപനില 29 ഡിഗ്രിയിലേക്ക്; ശക്തമായ കാറ്റോടു കൂടിയ മഴയും കടല്ക്ഷോഭവുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്text_fields
അബൂദബി: രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് മേഘാവൃതമായ അന്തരീക്ഷവും മഴയും തുടരുന്നു. രാജ്യത്ത് ഉയര്ന്ന താപനില 27 മുതല് 31 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെയായി കുറഞ്ഞതായി ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം (എന്.സി.എം) അറിയിച്ചു. അബൂദബിയിലും അജ്മാനിലും ഉയര്ന്ന താപനില 29 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസിലേക്ക് താഴ്ന്നു. ദുബൈയിലും ഷാര്ജയിലും 30 ഡിഗ്രിയും റാസല്ഖൈമയില് 31 ഡിഗ്രിയും ഫുജൈറയില് 33 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസുമാണ് ഉയര്ന്ന താപനില.
വിവിധ എമിറേറ്റുകളിലെ കുറഞ്ഞ താപനില: അബൂദബി 26 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ്, ദുബൈ 27 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ്, അല് ഐന് 22 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ്, ഷാര്ജ 26 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ്, അജ്മാന് 27 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ്, ഫുജൈറ 27 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ്, റാസല്ഖൈമ 25 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ്, ഉമ്മുല്ഖുവൈന് 24 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ്, ലിവാ 23 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് എന്നിങ്ങനെയാണ്. അല് ഐനില് ഉയര്ന്ന താപനില 31 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ്.
തീരദേശ മേഖലകളിലും ദ്വീപുകളിലും വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് കാറ്റ് മണിക്കൂറില് 45 കിലോമീറ്റര് വേഗതയിലും ഉള്നാടന് പ്രദേശങ്ങളില് 40 കിലോമീറ്റര് വേഗതയിലും വീശാന് സാധ്യതയുണ്ട്. തുറസ്സായ പ്രദേശങ്ങളിലും മരുഭൂമി മേഖലകളിലും കാറ്റില് പൊടിപടലങ്ങള് ഉയരാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് താമസക്കാരും സന്ദര്ശകരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് കാറ്റ് ശക്തമാകുന്നതിനാല് അറബിക്കടല് പ്രക്ഷുബ്ധമാകും. തീരത്തോട് ചേര്ന്ന് അഞ്ച് അടിയും ഉള്ക്കടലില് ഒമ്പത് അടിയും വരെ തിരമാലകള് ഉയര്ന്നേക്കാം. കിഴക്കന് തീരത്ത് ഒമാന് കടലില് മിതമായ തോത് മുതല് ശക്തമായ കടല്ക്ഷോഭം വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം.