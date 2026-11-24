സ്കൂളുകൾക്ക് മൂന്നാഴ്ച ശൈത്യകാല അവധിtext_fields
ദുബൈ: യു.എ.ഇയിലെ സ്കൂളുകൾക്കുള്ള 2026–2027 അധ്യയന വർഷത്തിലെ ശൈത്യകാല അവധി തീയതികൾ വ്യക്തമായി. സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള അക്കാദമിക് കലണ്ടർ പിന്തുടരുന്ന സ്കൂളുകളിൽ ഒന്നാം ടേം ക്ലാസുകൾ 2026 ഡിസംബർ 11 വെള്ളിയാഴ്ച അവസാനിക്കും. തുടർന്ന് ഡിസംബർ 14 തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ 2027 ജനുവരി മൂന്ന് ഞായറാഴ്ച വരെയുള്ള മൂന്നാഴ്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവധിയായിരിക്കും. ക്രിസ്മസ്, പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടാം ടേം ക്ലാസുകൾ 2027 ജനുവരി നാലിന് തിങ്കളാഴ്ച പുനരാരംഭിക്കും.
യു.എ.ഇ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള സർക്കാർ സ്കൂളുകൾക്കും ദുബൈ നോളജ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി (കെ.എച്ച്.ഡി.എ), ഷാർജ പ്രൈവറ്റ് എജ്യുക്കേഷൻ അതോറിറ്റി (എസ്.പി.ഇ.എ) എന്നിവക്ക് കീഴിലുള്ള സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾക്കും ഈ അവധി തീയതികൾ ബാധകമാണ്. സെപ്റ്റംബറിൽ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര കരിക്കുലം സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനും യാത്രകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും മൂന്നാഴ്ചത്തെ ഇടവേള സഹായകമാകും.
എന്നാൽ, യു.എ.ഇയിലെ എല്ലാ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾക്കും ഒരേ അവധി ദിനങ്ങളായിരിക്കില്ല. ഏപ്രിൽ മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള അധ്യയന കലണ്ടർ പിന്തുടരുന്ന ചില സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളുടെ (പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ കരിക്കുലം സ്കൂളുകൾ) ടേം തീയതികളിലും പരീക്ഷാ സമയങ്ങളിലും അവധി ദിനങ്ങളിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
അതിനാൽ, വിദേശയാത്രകൾക്കോ വിമാന ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോ മുൻപായി രക്ഷിതാക്കൾ അതത് സ്കൂളുകൾ പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക അക്കാദമിക് കലണ്ടർ പരിശോധിച്ച് അവധി തീയതികൾ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിക്കുന്നു.