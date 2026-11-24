തേർഡ് പാർട്ടി വിൽപന; ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉടമകൾ ഉത്തരവാദികളെന്ന് ഉത്തരവ്text_fields
അബൂദബി: തേർഡ് പാർട്ടി വിൽപനക്കാർ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി നടത്തുന്ന ഇടപാടുകൾക്കും ഉൽപന്നങ്ങൾക്കും സേനങ്ങൾക്കും പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉടമകളായ ഓൺലൈൻ വിൽപനക്കാർക്ക് (ഇ-കോമേഴ്സ് സ്ഥാപനങ്ങൾ) നേരിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് യു.എ.ഇ മന്ത്രിസഭയുടെ പുതിയ ഉത്തരവ്. ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമാവലി ഭേദഗതി ചെയ്ത് പുറപ്പെടുവിച്ച 2026ലെ 166-ാം നമ്പർ കാബിനറ്റ് പ്രമേയത്തിലാണ് ഇ-കോമേഴ്സ് മേഖലയിലെ വിൽപനക്കാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 2023ലെ 14-ാം നമ്പർ ഫെഡറൽ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്താണ് നിയമാവലിയുടെ പരിധി വിപുലീകരിച്ചത്.
പരമ്പരാഗത വിൽപന രീതികൾക്ക് പുറമെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി നടക്കുന്ന ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വ്യാപാരത്തിന് പുതിയ നിയമങ്ങൾ ബാധകമാണെന്ന് ഭേദഗതി ചെയ്ത ആർട്ടിക്കിൾ 40 വ്യക്തമാക്കുന്നു. സ്വന്തം ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളോ മറ്റ് ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളോ ഉപയോഗിച്ച് മൂന്നാം കക്ഷി വഴി നടത്തുന്ന വിൽപനകൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും വിതരണക്കാർ തന്നെ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കും. നിലവിലുള്ള നിയമപ്രകാരമുള്ള പൊതു ഉത്തരവാദിത്ത തത്ത്വങ്ങൾക്ക് തടസ്സമില്ലാതെയായിരിക്കും ഇത് നടപ്പാക്കുക. അനാവശ്യ മത്സരങ്ങൾ തടയൽ, വാണിജ്യ തട്ടിപ്പുകൾ തടയൽ, ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ വഴിയുള്ള വ്യാപാരം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫെഡറൽ നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഭേദഗതി.
ഉപഭോക്താക്കളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ന്യായമായ രീതിയിൽ വ്യാപാര ശീലങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമായി ശക്തമായ നിയമ ചട്ടക്കൂടാണ് യു.എ.ഇ നടപ്പാക്കിവരുന്നത്. ഉൽപന്നങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുക, യഥാർഥ വിലയും വിവരങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുക, ഉപഭോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നിവ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാണ്.
തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ, കേടുപാടുകളുള്ള ഉൽപന്നങ്ങൾ, അന്യായമായ വാണിജ്യ രീതികൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സംരക്ഷണം ലഭിക്കും. ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ സേവനം വഴിയോ കേടുപാടുള്ള ഉൽപന്നങ്ങൾ വഴിയോ ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കാനും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ഫ്രീ സോണുകൾ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഇ-കോമേഴ്സ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഈ നിയമം ബാധകമാണ്. സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയവും പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വകുപ്പുകളുമാണ് പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതും.
നിയമലംഘനങ്ങൾക്കുള്ള പിഴകളും തുകകളും സാമ്പത്തിക വിനോദസഞ്ചാര മന്ത്രിയുടെ ശുപാർശയോടെ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ 41 വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള പിഴപ്പട്ടിക തൽക്കാലം തുടരും.
വിലക്കയറ്റമോ വിപണിയിൽ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ താൽക്കാലിക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ മന്ത്രിക്കും അധികൃതർക്കും ആർട്ടിക്കിൾ 9 അധികാരം നൽകുന്നു. ബാധിക്കപ്പെട്ട ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് പരമാവധി വില നിശ്ചയിക്കുക, കയറ്റുമതി നിരോധിക്കുക, വിൽപന ക്വാട്ട നിശ്ചയിക്കുക, ബദൽ മാർഗങ്ങൾ വഴി ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ നടപടികൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. നിർദിഷ്ട വിലയേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക ഈടാക്കുന്നത് അനധികൃതമായി കണക്കാക്കും. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇതിനെതിരെ പരാതി നൽകാനും അധികമായി ഈടാക്കിയ തുക തിരികെ വാങ്ങാനും അവകാശമുണ്ട്. ഫ്രൈറ്റ് ചാർജ്, പണപ്പെരുപ്പം, ഇന്ധനവില, വിനിമയ നിരക്ക് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചായിരിക്കും അനാവശ്യ വിലക്കയറ്റം വിലയിരുത്തുക.